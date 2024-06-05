Интересные экскурсии для школьного возраста в Туле

Найдено 47 экскурсий в категории «Для школьников» в Туле, цены от 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
121 отзыв
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550 за человека
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповая
1 час
72 отзыва
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
1 200 за человека
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
93 отзыва
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
32 отзыва
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
650 за человека
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
56 отзывов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Филимоновская игрушка своими руками
Индивидуальная
1 час
29 отзывов
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
65 отзывов
Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
Тульские святыни
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Групповая
1 час
1 отзыв
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500 за человека
Детский мастер-класс по украшению пряников
Мини-группа
30 минут
5 отзывов
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900 за человека
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400 за всё до 4 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - в старинный Венёв
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
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    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
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    удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
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    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • н
    наталья
    3 июня 2024
    Тула - город героев и мастеров
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
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    интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо!

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Для школьников»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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