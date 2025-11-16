Мои заказы

Мастер-класс по созданию тульского пряника

Погрузитесь в мир тульских пряников! Узнайте секреты их создания и насладитесь чаем с лакомствами. Прекрасное занятие для всей семьи
На мастер-классе по созданию тульского пряника участники узнают, чем знаменитое лакомство отличается от других. История и традиции пряничного дела в Туле откроются в новом свете. Гости смогут сами приготовить пряник
и унести его с собой в качестве сувенира. После мастер-класса всех ждет чаепитие с тульскими лакомствами. Ограничений по возрасту нет, но детям до 5 лет может понадобиться помощь взрослых. Если у кого-то есть пищевые аллергии, об этом следует сообщить заранее

4.9
31 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍪 Узнайте секреты тульского пряника
  • 🎨 Создайте свой уникальный пряник
  • 🕰 Погрузитесь в историю и традиции
  • ☕ Насладитесь чаепитием с лакомствами
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе по созданию тульского пряника - это осенние и зимние месяцы, с сентября по февраль. В это время года погода в Туле способствует уютным занятиям в помещении, а горячий чай и ароматный пряник создадут особую атмосферу. Весной и летом, с марта по август, также можно насладиться мастер-классом, но стоит учитывать, что в это время в городе может быть больше туристов, что может повлиять на загруженность. В остальные месяцы мастер-класс также доступен, и вы сможете насладиться им в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Мастер-класс по созданию тульского пряника© Музей впечатлений в Туле
Мастер-класс по созданию тульского пряника© Музей впечатлений в Туле
Мастер-класс по созданию тульского пряника© Музей впечатлений в Туле

Что можно увидеть

  • Музей тульского пряника

Описание мастер-класса

Немного истории

Мы расскажем, чем тульский пряник отличается от других пряничных изделий. Вы услышите, почему основные ингредиенты хранились в строжайшем секрете и передавались в семьях пряничных королей только от отца к сыну.

Мастер-класс

Вы приготовите тульский пряник и унесёте вкусный сувенир с собой.

Чаепитие

Угостим вас тульскими лакомствами и ароматным чаем.

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет, но детям до 5 лет понадобится помощь взрослых
  • Если у вас есть пищевые аллергии, пожалуйста, сообщите заранее
  • Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашего музея

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тургеневской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей впечатлений в Туле
Музей впечатлений в Туле — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 493 туристов
Музей впечатлений приглашает вас открыть для себя историю, которая хранится в каждом кусочке тульских сладостей. Девиз нашего музея — сладко расскажем, вкусно покажем! Вы познакомитесь с уникальными гастрономическими брендами региона —
от всемирно известного тульского пряника до ароматной Белёвской пастилы, от аппетитной булочки Венёвка до изысканного Анковского пирога и тающих во рту Суворовских конфет. В программах — интерактивные спектакли-экскурсии и вкусные мастер-классы. У нас не музей, а конфетка! Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Мастер-класс по созданию тульского пряника (Галина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Галина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Галина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Галина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Екатерина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Екатерина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Екатерина)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Юлия)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Юлия)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Анна)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Анна)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Анна)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Анна)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Юлия)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Юлия)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Харитонов)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Mitya)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Евгения)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Евгения)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Ольга)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Ольга)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)Мастер-класс по созданию тульского пряника (Елена)
Е
Елена
16 ноя 2025
Очень понравился мастер-класс! И взрослому и ребенку! Очень внимательные организаторы, решили вопрос с парковой, т. к. мы люди не местные 😅🤣) Рассказчица Александра профи своего дела! Вернемся обязательно на другие мастер-классы, сказали, что у них их несколько!
Огромное спасибо! И процветания)
Очень понравился мастер-класс! И взрослому и ребенку! Очень внимательные организаторы, решили вопрос с парковой, т. к.
Галина
Галина
16 ноя 2025
Прекрасный мастер-класс для тех, кто хочет окунуться в детство, конечно же рецепт поясничного теста нам никто не скажет, зато лепить и заполнять форму вы будете сами и получите оригинальный спа
массаж для рук..
Мастер класс ориентирован на детей и взрослых не боявшихся стать детьми.. место хорошее. Давки и толчеи не было. . рассказ организатора был лёгкий … содержал минимум цифр краткость полезной информации. Всё супер. В конце ожидало чаепитие.

Прекрасный мастер-класс для тех, кто хочет окунуться в детство, конечно же рецепт поясничного теста нам никтоПрекрасный мастер-класс для тех, кто хочет окунуться в детство, конечно же рецепт поясничного теста нам никтоПрекрасный мастер-класс для тех, кто хочет окунуться в детство, конечно же рецепт поясничного теста нам никтоПрекрасный мастер-класс для тех, кто хочет окунуться в детство, конечно же рецепт поясничного теста нам никто
Екатерина
Екатерина
10 ноя 2025
Мы с подругой приехали на выходные в Тулу и решили порадовать себя мастер-классом по изготовлению пряника. Мы остались в восторге. Все прошло замечательно, на мастер-классе мы не только сделали пряник, но и узнали об истории известного русского лакомства и традициях его приготовления. Всем советую сходить на этот мастер-класс, было очень душевно и вкусно.
Мы с подругой приехали на выходные в Тулу и решили порадовать себя мастер-классом по изготовлению пряника.Мы с подругой приехали на выходные в Тулу и решили порадовать себя мастер-классом по изготовлению пряника.Мы с подругой приехали на выходные в Тулу и решили порадовать себя мастер-классом по изготовлению пряника.
Ю
Юлия
10 ноя 2025
В целом все понравилось. Было интересно послушать историю про тульский пряник, но слишком плотная посадка. Отвлекали чужие дети и другие участники мастер класса. Не все сладости дали попробовать на чаепитие, все съели дети)) Был сломан один смеситель. Долго стояли ждали очередь помыть руки
В целом все понравилось. Было интересно послушать историю про тульский пряник, но слишком плотная посадка. ОтвлекалиВ целом все понравилось. Было интересно послушать историю про тульский пряник, но слишком плотная посадка. Отвлекали
Музей впечатлений в Туле
Музей впечатлений в Туле
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Благодарим за обратную связь!
Мы рады, что Вам в целом всё понравилось на нашем мастер-классе.
В тоже время мы приносим извинения
за указанные в Вашем отзыве неудобства.
Хотим отметить, что данный мастер-класс проводится для сборных групп в количестве до 35 человек.
Данная информация указана на странице нашего предложения.
Мастер- класс такого формата могут посещать, как индивидуальные гости, так и семейные пары, в том числе семейные пары с детьми.
В день вашего посещения в группе было не 35 человек, а 20.
Наши экскурсоводы очень внимательны и всегда прислушиваются к пожеланиям гостей. Но от Вас не прозвучало замечаний по поводу неудобства в рассадке.
Что касается чаепития, то мы стараемся подавать угощения в большем количестве,чем гостей на мастер-классе. И после вашего чаепития на столах остались нетронутые сладости, которые мы предложили забрать желающим гостям.
Также приносим свои извинения за неудобства, связанные с подачей воды в одном из санузлов. Это непредвиденная ситуация произошла за несколько минут до начала Вашего мастер-класса.
В тоже время, для всех участников был доступен второй санузел.

Мы надеемся, что наши разъяснения будут для Вас убедительны и они помогут поменять Ваше мнение о нас.

А
Анна
8 ноя 2025
Били на мастер-классе на дне рождения мужа. Очень понравилось. Узнали много о тульских пряниках, сами потом сделали их. Они получились безумно вкусными. Было динамично, интересно и здорово. Все хорошо организовано! Спасибо!
Били на мастер-классе на дне рождения мужа. Очень понравилось. Узнали много о тульских пряниках, сами потомБили на мастер-классе на дне рождения мужа. Очень понравилось. Узнали много о тульских пряниках, сами потомБили на мастер-классе на дне рождения мужа. Очень понравилось. Узнали много о тульских пряниках, сами потомБили на мастер-классе на дне рождения мужа. Очень понравилось. Узнали много о тульских пряниках, сами потом
с
светлана
7 ноя 2025
Весело, интересно, вкусно и все на одном дыхании! Однозначная рекомендация
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Это чудесный мастер-класс! Все в нем прекрасно и мы намерены обязательно вернуться!
Это чудесный мастер-класс! Все в нем прекрасно и мы намерены обязательно вернуться!Это чудесный мастер-класс! Все в нем прекрасно и мы намерены обязательно вернуться!
Х
Харитонов
20 окт 2025
Отличный и познавательный мастер-класс для детей и взрослых.
Отличный и познавательный мастер-класс для детей и взрослых.
Mitya
Mitya
20 окт 2025
Было интересно и вкусно! Дочке 8 лет очень понравилось! Спасибо!
Было интересно и вкусно! Дочке 8 лет очень понравилось! Спасибо!
Николай
Николай
11 окт 2025
Весьма познавательный, интересный мастер-класс. Отличный баланс теории и практики. Огромное спасибо Алексею за эту возможность нам с дочкой сотворить свои собственные настоящие тульские пряники!
Евгения
Евгения
28 сен 2025
Все прошло чудесно! Сделали очень вкусные пряники!
Все прошло чудесно! Сделали очень вкусные пряники!Все прошло чудесно! Сделали очень вкусные пряники!
А
Александр
21 сен 2025
Огонь вооьще
Е
Елена
14 сен 2025
Мастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появления и развития тульского пряника.
Очень вкусное тесто и начинка.
Ребёнок легко справился с задачей.
Удовольствие от процесса приготовления получили все участники. Пока пряники были в духовке, нас угощали чаем и сладостями.
Место уютное, прямо в центре.
От души рекомендую!
Мастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появленияМастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появленияМастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появленияМастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появленияМастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появленияМастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появления
М
Марина
4 сен 2025
Очень понравился мастер-класс по созданию пряников. Была с внуками 8 и 14 лет. Так получилось, что на этот мастер класс кроме нас никто не записался, тем не менее провели его
индивидуально для нас троих. Очень интересный рассказ по истории тульского пряника, потом лепка, и, пока пряники запекались в печи, угостили чаем с пряниками и белевскими сладостями. Приятное место, дети лепили с удовольствием, организаторы помогали, ушли со своими пряниками. Все были довольны!

А
Анна
1 сен 2025
Позитивная,теплая атмосфера. Девушки сумели познавательный материал по истории края и его ремесла оформить в легкий, весёлый мастер-класс. Было вкусно, познавательно и весело. Рекомендую!

