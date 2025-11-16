На мастер-классе по созданию тульского пряника участники узнают, чем знаменитое лакомство отличается от других. История и традиции пряничного дела в Туле откроются в новом свете. Гости смогут сами приготовить пряник
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍪 Узнайте секреты тульского пряника
- 🎨 Создайте свой уникальный пряник
- 🕰 Погрузитесь в историю и традиции
- ☕ Насладитесь чаепитием с лакомствами
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе по созданию тульского пряника - это осенние и зимние месяцы, с сентября по февраль. В это время года погода в Туле способствует уютным занятиям в помещении, а горячий чай и ароматный пряник создадут особую атмосферу. Весной и летом, с марта по август, также можно насладиться мастер-классом, но стоит учитывать, что в это время в городе может быть больше туристов, что может повлиять на загруженность. В остальные месяцы мастер-класс также доступен, и вы сможете насладиться им в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей тульского пряника
Описание мастер-класса
Немного истории
Мы расскажем, чем тульский пряник отличается от других пряничных изделий. Вы услышите, почему основные ингредиенты хранились в строжайшем секрете и передавались в семьях пряничных королей только от отца к сыну.
Мастер-класс
Вы приготовите тульский пряник и унесёте вкусный сувенир с собой.
Чаепитие
Угостим вас тульскими лакомствами и ароматным чаем.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет, но детям до 5 лет понадобится помощь взрослых
- Если у вас есть пищевые аллергии, пожалуйста, сообщите заранее
- Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашего музея
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тургеневской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей впечатлений в Туле — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 493 туристов
Музей впечатлений приглашает вас открыть для себя историю, которая хранится в каждом кусочке тульских сладостей. Девиз нашего музея — сладко расскажем, вкусно покажем! Вы познакомитесь с уникальными гастрономическими брендами региона —
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
16 ноя 2025
Очень понравился мастер-класс! И взрослому и ребенку! Очень внимательные организаторы, решили вопрос с парковой, т. к. мы люди не местные 😅🤣) Рассказчица Александра профи своего дела! Вернемся обязательно на другие мастер-классы, сказали, что у них их несколько!
Огромное спасибо! И процветания)
Огромное спасибо! И процветания)
Галина
16 ноя 2025
Прекрасный мастер-класс для тех, кто хочет окунуться в детство, конечно же рецепт поясничного теста нам никто не скажет, зато лепить и заполнять форму вы будете сами и получите оригинальный спа
Екатерина
10 ноя 2025
Мы с подругой приехали на выходные в Тулу и решили порадовать себя мастер-классом по изготовлению пряника. Мы остались в восторге. Все прошло замечательно, на мастер-классе мы не только сделали пряник, но и узнали об истории известного русского лакомства и традициях его приготовления. Всем советую сходить на этот мастер-класс, было очень душевно и вкусно.
Ю
Юлия
10 ноя 2025
В целом все понравилось. Было интересно послушать историю про тульский пряник, но слишком плотная посадка. Отвлекали чужие дети и другие участники мастер класса. Не все сладости дали попробовать на чаепитие, все съели дети)) Был сломан один смеситель. Долго стояли ждали очередь помыть руки
Музей впечатлений в Туле
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Благодарим за обратную связь!
Мы рады, что Вам в целом всё понравилось на нашем мастер-классе.
В тоже время мы приносим извинения



А
Анна
8 ноя 2025
Били на мастер-классе на дне рождения мужа. Очень понравилось. Узнали много о тульских пряниках, сами потом сделали их. Они получились безумно вкусными. Было динамично, интересно и здорово. Все хорошо организовано! Спасибо!
с
светлана
7 ноя 2025
Весело, интересно, вкусно и все на одном дыхании! Однозначная рекомендация
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Это чудесный мастер-класс! Все в нем прекрасно и мы намерены обязательно вернуться!
Х
Харитонов
20 окт 2025
Отличный и познавательный мастер-класс для детей и взрослых.
Mitya
20 окт 2025
Было интересно и вкусно! Дочке 8 лет очень понравилось! Спасибо!
Николай
11 окт 2025
Весьма познавательный, интересный мастер-класс. Отличный баланс теории и практики. Огромное спасибо Алексею за эту возможность нам с дочкой сотворить свои собственные настоящие тульские пряники!
Евгения
28 сен 2025
Все прошло чудесно! Сделали очень вкусные пряники!
А
Александр
21 сен 2025
Огонь вооьще
Е
Елена
14 сен 2025
Мастер-класс получился очень душевным. С порога нас уже встречали, максимум внимания в процессе. Прекрасная история появления и развития тульского пряника.
Очень вкусное тесто и начинка.
Ребёнок легко справился с задачей.
Удовольствие от процесса приготовления получили все участники. Пока пряники были в духовке, нас угощали чаем и сладостями.
Место уютное, прямо в центре.
От души рекомендую!





М
Марина
4 сен 2025
Очень понравился мастер-класс по созданию пряников. Была с внуками 8 и 14 лет. Так получилось, что на этот мастер класс кроме нас никто не записался, тем не менее провели его
А
Анна
1 сен 2025
Позитивная,теплая атмосфера. Девушки сумели познавательный материал по истории края и его ремесла оформить в легкий, весёлый мастер-класс. Было вкусно, познавательно и весело. Рекомендую!
