На мастер-классе по созданию тульского пряника участники узнают, чем знаменитое лакомство отличается от других. История и традиции пряничного дела в Туле откроются в новом свете. Гости смогут сами приготовить пряник

и унести его с собой в качестве сувенира. После мастер-класса всех ждет чаепитие с тульскими лакомствами. Ограничений по возрасту нет, но детям до 5 лет может понадобиться помощь взрослых. Если у кого-то есть пищевые аллергии, об этом следует сообщить заранее

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе по созданию тульского пряника - это осенние и зимние месяцы, с сентября по февраль. В это время года погода в Туле способствует уютным занятиям в помещении, а горячий чай и ароматный пряник создадут особую атмосферу. Весной и летом, с марта по август, также можно насладиться мастер-классом, но стоит учитывать, что в это время в городе может быть больше туристов, что может повлиять на загруженность. В остальные месяцы мастер-класс также доступен, и вы сможете насладиться им в любое время года.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.