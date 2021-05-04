Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Что вас ожидает

Тематическая прогулка по Туле

Вы пройдете по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской. Гид расскажет, когда впервые упоминается пряник, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов. А возле памятников тульскому прянику и забавных арт-объектов вы сделаете памятные фотографии.

«Играй, гармонь любимая. »

В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. В завершение вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.

Мир самоваров

На выставке вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев.

Секреты тульского пряника

В еще одном музее вы услышите, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Узнаете о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии и Китае, о роли сухих духов в приготовлении пряника, о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей профессиональной команды.