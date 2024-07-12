Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Описание экскурсии
Тематическая прогулка по Туле
Вы пройдёте по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской. Гид расскажет, когда впервые упоминается пряник, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов. Вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев. А возле памятников тульскому прянику и забавных арт-объектов вы сделаете памятные фотографии.
«Играй, гармонь любимая!»
В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. В завершение вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.
Секреты тульского пряника
В ещё одном музее вы услышите, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Узнаете о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии и Китае, о роли сухих духов в приготовлении пряника, о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города.
Очарование тульского самовара
В музее вы познакомитесь с интересными образцами самоваров 18-20 веков из красной и зелёной меди (латуни), мельхиора, томпака самой разнообразной формы: яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой. Увидите самовары производства крупнейших тульских фабрикантов — Ваныкина, Капырзина, Шемарина, Баташева и др.
Организационные детали
С вами буду я или другой гид нашей профессиональной команды.
Дополнительные расходы:
- Музей самоваров — 3000 ₽ за группу до 5 чел.
- Музей пряника, мастер-класс и чаепитие со сладостями — 1600 ₽ за чел.
- Музей гармони — 700 ₽ за чел.
- Посещение кремля — 900 ₽ за группу до 5 человек
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Что хочется отметить?
1. Экскурсия хорошо спланирована её организаторами.
2. Татьяна -великолепный экскурсовод с глубоким знанием предмета повествования. Её повествование не