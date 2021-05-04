Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь

Традиции чаепития в тематической экскурсии по городу мастеров

4.8
18 отзывов
Эта экскурсия — знакомство с символами тульской земли.

На выставке самоваров вы узнаете о тонкостях производства и видах этого устройства.

После примете участие в интерактивной музыкальной программе с участием гармониста.

И конечно, откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника.
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды — пряник, самовар и гармонь

Что вас ожидает

Тематическая прогулка по Туле

Вы пройдете по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской. Гид расскажет, когда впервые упоминается пряник, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов. А возле памятников тульскому прянику и забавных арт-объектов вы сделаете памятные фотографии.

«Играй, гармонь любимая. »

В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. В завершение вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.

Мир самоваров

На выставке вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев.

Секреты тульского пряника

В еще одном музее вы услышите, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Узнаете о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии и Китае, о роли сухих духов в приготовлении пряника, о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей профессиональной команды.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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18 реальных отзывов от туристов

н
4 мая 2021
Нашу экскурсию проводила Татьяна! Очень интеллигентная и образованная девушка! Интересно было и детям и взрослым! Особенно понравился музей гармони и мастер класс по изготовлению Тульского пряника!
Г
4 апр 2021
Замечательная экскурсия…. познавательная, интересная, увлекательная и веселая. Отдельное СПАСИБО гиду Елене. Человек увлечённый своей работой и интересный рассказчик!
О
4 янв 2021
Спасибо! Очень интересная экскурсия! Время пролетело не заметно! Нам понравилось лепить пряники и подпевать гармони. Рекомендуем. Море положительных эмоций! Гид Инна прекрасно рассказывает. Отвечает на все вопросы. Знает все детали и ньюансы. Очень приятно слушать. Мы все были вовлечены в процесс.
Т
5 ноя 2020
Хочу поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию по Туле. Мы были с 5 детьми 12-8 лет и двумя малышами 3 и 1, 5 лет. Старшие дети и взрослые весь день (с 11 до 18:00) были увлечены общением с Елизаветой. Очень знающий и интересный рассказчик, готовый ответить на все исторические и культурологические вопросы "в сторону" от самой Тулы (военная история, биографии исторических персонажей и проч. ) Очень приятно, когда вместе с гидом проходишь потайными дворами, не очевидными для впервые оказавшихся в Туле гостей. Спасибо за выбор места обеда, дети все съели с удовольствием и с новыми силами отправились гулять по городу дальше. Особенно хочу отметить то, что когда малышам хотелось погулять, а не слушать про самовары, Елизавета любезно взяла их на прогулку, а я спокойно прослушала экскурсию и не переживала за детей. Очень рады, что именно Елизавета познакомила нас с Тулой. Спасибо большое!
Я
5 ноя 2020
Мы с дочерью получили колоссальное удовольствие от экскурсии и огромный заряд позитива.
Что хочется отметить.
1. Экскурсия хорошо спланирована её организаторами.
2. Татьяна -великолепный экскурсовод с глубоким знанием предмета повествования. Её повествование не ограничивалось утилитарными "рамками" Тулы, но временами, когда это было необходимо, затрагивало Европу, Санкт-Петербург, Урал.
3. Прекрасные ощущения от посещения международного музея пряника: масса новых интересный знаний + приятный опыт от собственноручного печатания пряника.
4. Весьма познавательное погружение в историю тульских (и не только тульских) самоваров. Знакомство с интересными необычными конструкциями самоваров.
5. Душевная атмосфера, интересная экспозиция, увлекательное построение повествования и виртуозное музыкальное сопровождение - этим запомнился музей гармони деда Филимона.

Одного дня катастрофически мало для знакомства с достопримечательностями Тулы.
Е
12 окт 2020
Вчера мы провели прекрасный день компании с экскурсоводом Еленой. Компания у нас была непростая 3 детей разного возраста и 5 взрослых, но экскурсия пошла прекрасно! Постоянная смена деятельности - слушание экскурсии чередовалось с музеями и не давала заскучать и устать. Закончилось все прекрасным мастер-классом по изготовлению пряников. Очень понравилась чуткость нашего экскурсоводах к нашим просьбам и ее любовь к родному городу! Спасибо большое!
О
11 окт 2020
Спасибо Юлии за интересную экскурсию! За пять с лишним часов мы нисколько не устали ни от ходьбы, ни от информации. Юлия интересный рассказчик и замечательный собеседник. Очень рекомендую эту экскурсию и, конечно, Юлию. Успехов ей и всего самого доброго!
Ирина
28 авг 2020
Сразу скажу, что экскурсовод Юлия оставила приятное впечатление и к ней вопросов нет. К Екатерине вопросов много, я их задала в службу поддержки Трипстера. Музей самоваров закрыт и во Вторник там был выходной в любом случае, о чем Екатерина нас не предупредила. Общение с Екатериной и по телефону и через переписку заставило поблагодарить обстоятельство, что не она с нами провела эти несколько часов! Нахрапистая и хамоватая. Экскурсия этих денег не стоит, по крайней мере пока Музей Самоваров на ремонте.
Екатерина
Ответ гида:
Ирина! Здравствуйте.
Каждый имеет право на мнение. Но я хотела напомнить, что накануне экскурсии мы созвонились обсудить программу, и я упомянула, что поскольку областной музей самовара на ремонте, мы будем посещать частный музей самоваров. На что вы сообщили, что музей самоваров вас не интересует, так как этот частный музей находится рядом с вашим отелем. Следуя вашей просьбе, музей самоваров не был включен в программу. В итоге скорректированная по Вашему желанию программа была выполнена в полном объеме. Самоварную тему гид подробно раскрыла на городской экскурсии, используя наглядные материалы и задания.

Что касается обвинения в некомпетентности и грубости — как это объяснить, я не знаю. На протяжении многих лет моей работы в сфере туризма и сотрудничества с tripster, вежливость — всегда мое главное правило в общении с клиентом. Мне очень жаль, что мы не нашли взаимопонимания. Так как это первый подобный случай в моей практике, я благодарю Вас за полезный опыт в организации и проведения экскурсии для разных клиентов.

С уважением, Екатерина,
действующий гид и руководитель команды экскурсоводов Тулы
О
28 окт 2019
Были 27 октября на экскурсии в составе 2 взрослых и два 11ти-летних ребёнка. Очень благодарны гиду Татьяне за интересный, содержательный рассказ о Туле: её достопримечательностях, знаменитых тулянах (нам это название жителей понравилось больше, чем туляки). Очень понравилось изготовление пряников в Музее международного пряника, рассказ об истории тульского самовара в Музее Самовара. Восхитил Музей Оружия, а в Музее Гармони нам подарили такой заряд позитива! Честь и хвала главе региона, который столько сил и средств вкладывает в украшение и развитие Тулы! Хочется вернуться в этот город снова. И огромная благодарность Екатерине Донской за организацию нашего знакомства с Тулой! День провели в радостном и восторженном настроении. Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
А
19 мая 2019
Огромное спасибо!
Екатерина - профессионал своего дела и душевный человек!
Остались прекрасные впечатления о городе и желание вернуться еще!
В
25 мар 2019
Всем добрый день. Побывали в Туле. С гидом Екатериной немного экскурсию видоизменили под наши "хотелки" - поскольку в команде экскурсантов были подростки-мальчики, то сделали больший упор на просмотр и интерактив с оружием, исторические события, битвы и легенды. Екатерина нам предоставила свою коллегу Валентину, которая прекрасно нашла подход к мальчишкам, терпела и корректировала их выкрутасы и, конечно, смогла ответить на все каверзные вопросы. Очень нам понравился Кремль, его музей оружия и Бронепоезд №13. Гиды всех музеев абсолютно увлеченные своим делом люди, полностью погруженные в свою работу и любящие ее. Экскурсии заняли больше положенного времени, потому что невозможно было этих людей остановить (да и незачем было). Гид прекрасно сориентировалась в обстановке и переформатировала наше перемещение по дальнейшим объектам.
Конечно, и Шлем нас восхитил. Этот роскошный музей оказался не только высотой в 5 этажей, но и оснащенным высокотехнологичной техникой, уникальными экспонатами, молодыми экскурсоводами-специалистами. Ребята наши слушали затаив дыхание, вопросов почти не было, т. к. все ответы сразу же были в речи экскурсовода. После экскурсии много времени еще провели в тире и на интерактивных стендах, сделали массу фотографий, изучили оружие разных времен и поколений.
В общем, благодарны Туле за гостеприимство, Екатерине за грамотный индивидуальный подход к туристам.
Виктория
С
17 мар 2019
Экскурсия понравилась очень, пряники, самовары, гармонь…
Про самовары очень познавательно и интересно.
А гармонь - волшебно, пели и плясали от души.
Огромное спасибо!
С
27 фев 2019
Отличная экскурсия!
С
17 фев 2019
Мы в восторге! Сразу скажу, что в гидах мы понимаем, услугами профессиональных экскурсоводов пользуемся в каждом нашем путешествии. Спасибо Екатерине за прекрасный день. Мы приехали из Москвы, Екатерина встретила нас на вокзале и сразу же началась экскурсия. До вечера она была с нами, отвечала на все наши вопросы. Экскурсия очень интересная, хорошо подготовленная, насыщенная. РЕКОМЕНДУЕМ.
И
8 фев 2019
В Туле первый раз. Экскурсовод Татьяна-замечательный рассказчик. Было интересно, время пролетело незаметно. Грамотно построен маршрут. Мастер класс по изготовлению пряников очень душевный, получили заряд хорошего настроения на весь день. В музее самоваров узнали для себя много нового и интересного, а в "Музее гармони деда Филимона" нас ждал сюрприз-настоящий концерт))). Получили массу замечательных эмоций. Всем огромное спасибо. Будем рекомендовать путешествия с Трипстером своим знакомым.
Ещё 3 отзыва

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