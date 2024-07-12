Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Вы познакомитесь с историей Тулы, прогуляетесь по историческому центру и очаровательным купеческим улочкам посада. Узнаете о тонкостях производства и видах самоваров. Примете участие в интерактивной музыкальной программе с участием гармониста. И конечно, откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тематическая прогулка по Туле

Вы пройдёте по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской. Гид расскажет, когда впервые упоминается пряник, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов. Вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев. А возле памятников тульскому прянику и забавных арт-объектов вы сделаете памятные фотографии.

«Играй, гармонь любимая!»

В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. В завершение вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.

Секреты тульского пряника

В ещё одном музее вы услышите, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Узнаете о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии и Китае, о роли сухих духов в приготовлении пряника, о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города.

Очарование тульского самовара

В музее вы познакомитесь с интересными образцами самоваров 18-20 веков из красной и зелёной меди (латуни), мельхиора, томпака самой разнообразной формы: яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой. Увидите самовары производства крупнейших тульских фабрикантов — Ваныкина, Капырзина, Шемарина, Баташева и др.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид нашей профессиональной команды.

Дополнительные расходы: