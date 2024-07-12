Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

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Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь

Знакомство с символами тульской земли
Вы познакомитесь с историей Тулы, прогуляетесь по историческому центру и очаровательным купеческим улочкам посада. Узнаете о тонкостях производства и видах самоваров. Примете участие в интерактивной музыкальной программе с участием гармониста. И конечно, откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника.
4.9
28 отзывов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь

Описание экскурсии

Тематическая прогулка по Туле

Вы пройдёте по городскому Кремлевскому саду, по старинным улицам города мастеров, которых уже нет на современной карте: Миллионной, Староникитской, Посольской, Лопатинской. Гид расскажет, когда впервые упоминается пряник, кто был владельцем производства самоваров и пряников 100 лет назад, какие районы в прошлом считались престижными для проживания богатых купцов. Вы познакомитесь с устройством самовара, научитесь правильно определять его формы (яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой), а также узнаете, из каких материалов делали самовар знаменитые фабриканты Ваныкин, Капырзин, Шемарин и Баташев. А возле памятников тульскому прянику и забавных арт-объектов вы сделаете памятные фотографии.

«Играй, гармонь любимая!»

В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли. Здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть весьма многофункциональна. А музыкальные экспонаты буквально оживут перед вами в руках профессионального гармониста, который поделится секретами их производства и порадует душевным исполнением. В завершение вам предложат поучаствовать в викторине «Угадай мелодию» из репертуара советской и современной музыки.

Секреты тульского пряника

В ещё одном музее вы услышите, какую историю хранит самый известный русский пряник, ставший главным брендом Тулы. Узнаете о национальных пряничных производствах в Вязьме, Городце, Германии, Австрии и Китае, о роли сухих духов в приготовлении пряника, о требованиях к пекарю и видах начинок для кондитерского изделия. Увлекательную экскурсию дополнит дегустация сладкого символа города.

Очарование тульского самовара

В музее вы познакомитесь с интересными образцами самоваров 18-20 веков из красной и зелёной меди (латуни), мельхиора, томпака самой разнообразной формы: яйцом, дулей, чашей, вазой, рюмкой, банкой. Увидите самовары производства крупнейших тульских фабрикантов — Ваныкина, Капырзина, Шемарина, Баташева и др.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид нашей профессиональной команды.

Дополнительные расходы:

  • Музей самоваров — 3000 ₽ за группу до 5 чел.
  • Музей пряника, мастер-класс и чаепитие со сладостями — 1600 ₽ за чел.
  • Музей гармони — 700 ₽ за чел.
  • Посещение кремля — 900 ₽ за группу до 5 человек

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 8326 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края,
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также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нём пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не успели к началу экскурсии в Музей гармонии, и пока были на мастер-классе по изготовлению
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пряника, сам сходил в музей, узнал, о чем рассказывали в начале экскурсии, и потом нам наглядно рассказал! Очень внимательный! За этот день мы так много узнали о городе! Все экскурсоводы старались вместить в нас все, что знали сами! В музее Самовара нам показали индивидуальные самовары детей последнего императора, в музее Гармоники звучала переливами саратовская гармонь-черепашка, а в музее Пряника мы изготовили настоящие пряники с начинкой, которые просто "таяли" во рту! Екатерина, спасибо за организацию! Все было почти здорово!

С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не
С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не
С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не
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Т
Хочу поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию по Туле. Мы были с 5 детьми 12-8 лет и двумя малышами 3 и 1,5 лет. Старшие дети и взрослые весь день (с 11
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до 18:00) были увлечены общением с Елизаветой. Очень знающий и интересный рассказчик, готовый ответить на все исторические и культурологические вопросы "в сторону" от самой Тулы (военная история, биографии исторических персонажей и проч.) Очень приятно, когда вместе с гидом проходишь потайными дворами, не очевидными для впервые оказавшихся в Туле гостей. Спасибо за выбор места обеда, дети все съели с удовольствием и с новыми силами отправились гулять по городу дальше. Особенно хочу отметить то, что когда малышам хотелось погулять, а не слушать про самовары, Елизавета любезно взяла их на прогулку, а я спокойно прослушала экскурсию и не переживала за детей. Очень рады, что именно Елизавета познакомила нас с Тулой. Спасибо большое!

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Я
Мы с дочерью получили колоссальное удовольствие от экскурсии и огромный заряд позитива.
Что хочется отметить?
1. Экскурсия хорошо спланирована её организаторами.
2. Татьяна -великолепный экскурсовод с глубоким знанием предмета повествования. Её повествование не
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ограничивалось утилитарными "рамками" Тулы, но временами,когда это было необходимо, затрагивало Европу, Санкт-Петербург, Урал.
3. Прекрасные ощущения от посещения международного музея пряника: масса новых интересный знаний + приятный опыт от собственноручного печатания пряника.
4. Весьма познавательное погружение в историю тульских (и не только тульских) самоваров. Знакомство с интересными необычными конструкциями самоваров.
5. Душевная атмосфера, интересная экспозиция, увлекательное построение повествования и виртуозное музыкальное сопровождение - этим запомнился музей гармони деда Филимона.

Одного дня катастрофически мало для знакомства с достопримечательностями Тулы.

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О
Были 27 октября на экскурсии в составе 2 взрослых и два 11ти-летних ребёнка. Очень благодарны гиду Татьяне за интересный, содержательный рассказ о Туле: её достопримечательностях, знаменитых тулянах (нам это название
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жителей понравилось больше,чем туляки). Очень понравилось изготовление пряников в Музее международного пряника, рассказ об истории тульского самовара в Музее Самовара. Восхитил Музей Оружия, а в Музее Гармони нам подарили такой заряд позитива! Честь и хвала главе региона, который столько сил и средств вкладывает в украшение и развитие Тулы! Хочется вернуться в этот город снова. И огромная благодарность Екатерине Донской за организацию нашего знакомства с Тулой! День провели в радостном и восторженном настроении. Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

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В
Всем добрый день. Побывали в Туле. С гидом Екатериной немного экскурсию видоизменили под наши "хотелки" - поскольку в команде экскурсантов были подростки-мальчики, то сделали больший упор на просмотр и интерактив
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с оружием, исторические события, битвы и легенды. Екатерина нам предоставила свою коллегу Валентину, которая прекрасно нашла подход к мальчишкам, терпела и корректировала их выкрутасы и, конечно, смогла ответить на все каверзные вопросы. Очень нам понравился Кремль, его музей оружия и Бронепоезд №13. Гиды всех музеев абсолютно увлеченные своим делом люди, полностью погруженные в свою работу и любящие ее. Экскурсии заняли больше положенного времени, потому что невозможно было этих людей остановить (да и незачем было). Гид прекрасно сориентировалась в обстановке и переформатировала наше перемещение по дальнейшим объектам.
Конечно, и Шлем нас восхитил. Этот роскошный музей оказался не только высотой в 5 этажей, но и оснащенным высокотехнологичной техникой, уникальными экспонатами, молодыми экскурсоводами-специалистами. Ребята наши слушали затаив дыхание, вопросов почти не было, т. к. все ответы сразу же были в речи экскурсовода. После экскурсии много времени еще провели в тире и на интерактивных стендах, сделали массу фотографий, изучили оружие разных времен и поколений.
В общем, благодарны Туле за гостеприимство, Екатерине за грамотный индивидуальный подход к туристам.
Виктория

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Т
Добрый день. Обычно не пишу отзывы, но тут прямо захотелось. Ходили на экскурсию с гидом Дмитрием. Дмитрий - приятный в общении молодой человек, увлекательный рассказчик и профессионал с большой буквы.
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Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и обязательно будем рассказывать о ней друзьям и знакомым. Экскурсия очень насыщенная. Помимо того, что Дмитрий рассказывал нам о городе и его истории, мы узнали много нового в музее гармони, послушали игру на нескольких гармонях разных видов. Было необычайно приятно увидеть молоденького гармониста в музее: ждали встречи с дедулей лет семидесяти:) Михаилу привет и отдельное спасибо. Потом в музее самоваров мы провели около часа, тоже познавательно и нескучно. И последним пунктом был рассказ об истории пряника вообще и особенностях тульского пряника в частности. Нам дали возможность поучаствовать в изготовлении пряника и украшении разноцветной глазурью. Все девушки-экскурсоводы в музеях были замечательные: никакого заунывного бубнения под нос: всех было интересно и легко слушать. Хочется также отметить организацию всего мероприятия: все оперативно и никаких сложностей и недопонимания не возникло. Спасибище за прекрасный день: влюбилась в Тулу:)))

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