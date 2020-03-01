Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Тульский кремль и Казанская набережная

Узнать о строительстве и осадах цитадели, быте горожан, воевод и героев, исследуя территорию кремля

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
В 2020 году тульский кремль отмечает 500-летие.

Мы отпразднуем юбилей прогулкой по старинной крепости и поговорим о выдающихся исторических личностях, знаменитых самозванцах и крестьянском движении.

Вы познакомитесь с архитектурой древних храмов, узнаете историю тульского кирпича и полюбуетесь живописной набережной реки Упа.
2500 ₽
2250 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча ул. Менделеевская, 8
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Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная

Что вас ожидает

Крепостные стены, башни и бойницы
Вам откроется история южного форпоста Московского государства. Величественные стены расскажут о яростных атаках кремля разных лет. Вы узнаете, почему одна из башен зовется «Башня на погребу», как Тула стала символом Смуты и псевдостолицей. Услышите легенды о подземных ходах и застенках, где находилась пыточная, и будто перенесетесь во времена, когда кремль был укромным местом для всех тулян. Мы посетим Свято-Успенский собор XVIII века, Храм во имя Дмитрия Донского и Богоявленский собор XIX столетия, а кроме того увидим торговые ряды XIX столетия и здание первой городской электростанции.

Новая достопримечательность
Совсем недавно в Туле открылась Казанская набережная, скрытая от жителей и гостей города на протяжении более полувека. Мы совершим променад по новому городскому пространству и поговорим о том, как старинная архитектура плотно сплетается с современной в причудливом лофт-исполнении.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов профессиональной команды
  • Подъем на крепостные стены не предполагается
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная
Тульский кремль и Казанская набережная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. Менделеевская, 8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г.Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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