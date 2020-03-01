Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Крепостные стены, башни и бойницы

Вам откроется история южного форпоста Московского государства. Величественные стены расскажут о яростных атаках кремля разных лет. Вы узнаете, почему одна из башен зовется «Башня на погребу», как Тула стала символом Смуты и псевдостолицей. Услышите легенды о подземных ходах и застенках, где находилась пыточная, и будто перенесетесь во времена, когда кремль был укромным местом для всех тулян. Мы посетим Свято-Успенский собор XVIII века, Храм во имя Дмитрия Донского и Богоявленский собор XIX столетия, а кроме того увидим торговые ряды XIX столетия и здание первой городской электростанции.

Новая достопримечательность

Совсем недавно в Туле открылась Казанская набережная, скрытая от жителей и гостей города на протяжении более полувека. Мы совершим променад по новому городскому пространству и поговорим о том, как старинная архитектура плотно сплетается с современной в причудливом лофт-исполнении.