Истории города мастеров

У каждого города есть своя душа, про Тулу говорят: "Душа стальная, а сердце пряничное"

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2 отзыва
У каждого города есть своя душа, про Тулу говорят: «Душа стальная, а сердце пряничное».

Издавна племена вятичей, поселившиеся по берегам речки Тулицы, словно спрогнозировали будущее города: спрятать, притулить, сохранить.

«Тула — Арсенал и Щит России.

» — гордо говорят туляки.
Истории города мастеров
Истории города мастеров
Истории города мастеров
Истории города мастеров
Истории города мастеров
Истории города мастеров

Что вы увидите 🤩

  • Успенский собор
  • Тульский кремль
  • Кремлевский сад
  • Казанская набережная
  • Грибная полянка
  • Оружейный завод
  • Тульский Арбат
  • Благовещенский собор
  • Купеческий особняк Белолипецкого
  • Покровский собор
  • филиал музея Поленова
  • памятник С. И. Мосину, Левше, Петру Великому
  • музей Оружия Шлем
Невелик городок, да старше Москвы на годок
В ходе экскурсии вы увидите исторический центр города: Тульский кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества XVI в, построенный на важнейшем стратегическом направлении крымско-татарских набегов — Муравском шляхе, он в течение нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства. Успенский собор, по конструкции храм зального типа, со сложной структурой перекрытий и красивым световым пятиглавием. Собор одноэтажный, двухсветный, снаружи украшен замечательной белокаменной резьбой барочных форм.
Особняки на Киевской улице, Дом Дворянского Собрания, музей «Шлем», памятник Левше, памятник Петру I, Некрополь Демидовых. Прогуляетесь по тульскому «Арбату» — в прошлом «Растеряевой» улице, посетите Благовещенский собор — с некоторыми переделками оно дожило до наших дней, являясь самой старой из сохранившихся тульских церквей и единственным в нашем городе архитектурным памятником XVII века, а Казанская набережная приведёт вас в восторг!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, экскурсия состоится при любой погоде;
  • Проходит вдоль стен тульского Кремля, дополнительной оплаты не требуется;
  • По желанию туристов может быть проведена экскурсия по территории Кремля за дополнительную плату.
🚩 Начало: площадь Ленина, у памятника Тульскому прянику
🏁 Место завершения: Памятник Петру Великому у Оружейного завода
 Что входит
  • Экскурсия (без посещения достопримечательностей)
 Что не входит
  • Можно расширить экскурсию посетив музеи:
  • музей Оружия Шлем: 1250 э/о + 450 руб взр, школьник бесплатно
  • (группа до 5 человек)
  • музей Гармони деда Филимона: 350 руб. взр/ 250 руб. школьник
  • музей Пряника с мастер-классом по выпечке печатного пряника + чаепитие с тульскими сладостями: 600 руб/чел.
  • экскурсия по территории Кремля — 500 руб. за группу до 5 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, экскурсия состоится при любой погоде
  • Проходит вдоль стен тульского Кремля, дополнительной оплаты не требуется
  • По желанию туристов может быть проведена экскурсия по территории Кремля за дополнительную плату.
Время проведения: Суббота в 14:30
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ольга Т.
Ольга Т.
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