Невелик городок, да старше Москвы на годок

В ходе экскурсии вы увидите исторический центр города: Тульский кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества XVI в, построенный на важнейшем стратегическом направлении крымско-татарских набегов — Муравском шляхе, он в течение нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства. Успенский собор, по конструкции храм зального типа, со сложной структурой перекрытий и красивым световым пятиглавием. Собор одноэтажный, двухсветный, снаружи украшен замечательной белокаменной резьбой барочных форм.

Особняки на Киевской улице, Дом Дворянского Собрания, музей «Шлем», памятник Левше, памятник Петру I, Некрополь Демидовых. Прогуляетесь по тульскому «Арбату» — в прошлом «Растеряевой» улице, посетите Благовещенский собор — с некоторыми переделками оно дожило до наших дней, являясь самой старой из сохранившихся тульских церквей и единственным в нашем городе архитектурным памятником XVII века, а Казанская набережная приведёт вас в восторг!

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