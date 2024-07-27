Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника

На мастер-классе вы сможете своими руками изготовить знаменитый печатный пряник и узнать его историю. Вас ждет знакомство с миром пряничной Тулы и ее традиций.
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание мастер-класса

Что вас ждет

Мастер-класс по изготовлению печатного пряника. Вы узнаете о тонкостях пряничного дела и о том, как Тула стала пряничной столицей. Ведущая расскажет о приметах и пряничных традициях, а так же удивительных пряничниках. Вас ждет горячий чай на старинный манер и возможность создать свой уникальный дизайн пряника!

Каждый день в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги ведущей
  • Изготовление печатного пряника
  • Роспись пряничной заготовки
  • Чай
Что не входит в цену
  • Дополнительная порция чая
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, д. 11/5, пекарня «Традиция»
Завершение: Ул. Советская, д. 11/5, ремесленная пекарня «Традиция»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тулы

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