Медитативная китайская чайная церемония Гун Фу Ча с мастером.
Дегустация редких сортов чая, подобранных под ваше настроение, в аутентичной обстановке с рассказом об истории и философии чая.
Дегустация редких сортов чая, подобранных под ваше настроение, в аутентичной обстановке с рассказом об истории и философии чая.
Описание мастер-класса
Китайская чайная церемония Гун Фу Ча:
- медитация и вкус.
- Погрузитесь в мир тишины, гармонии и тонких ароматов на аутентичной китайской чайной церемонии Гун Фу Ча. Это не просто дегустация, а полноценное медитативное действо, раскрывающее всю глубину и мудрость древней чайной культуры. Под руководством опытного мастера вы откроете для себя искусство полного раскрытия «драгоценностей» чая — его вкуса, аромата и энергетики. Церемония проходит в специально обустроенном тихом пространстве, где каждая деталь — от интерьера до посуды — создаёт атмосферу умиротворения и способствует глубокому расслаблению и новым ощущениям.
- Искусство дегустации и подбора чая.
- В основе церемонии лежит дегустация редких и отборных сортов чая, таких как выдержанные улуны, ферментированные пуэры и другие сезонные коллекционные образцы. Мастер не просто заваривает чай, а рассказывает его историю, объясняет тонкости производства и подбирает сорта, ориентируясь на ваше текущее настроение и личные предпочтения. Вы научитесь различать многослойные оттенки вкуса и аромата, ощутите, как меняется состояние после каждого глотка, и познакомитесь с философией осознанного чаепития.
- Аутентичная атмосфера и детали.
- Окружение играет ключевую роль в погружении. Вы окажетесь среди предметов, привезённых из Китая: сможете рассмотреть галерею чайников ручной работы из знаменитых керамических центров, оценить изящество инструментов для церемонии и уютно расположиться в одной из специальных локаций для чаепития. Всё это воссоздаёт аутентичную атмосферу и позволяет на время забыть о суете, сосредоточившись только на процессе, истории и вкусе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галерею аутентичных чайников ручной работы из Китая
- Уютные, детально продуманные локации для проведения церемонии
Что включено
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Фридриха Энгельса, 8
Завершение: Магазин-клуб «Чайная Галерея»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборМастер-класс по выпечке тульских калачей
Узнайте секреты тульских калачей и испеките свой! Присоединяйтесь к увлекательному мастер-классу в центре Тулы и насладитесь вкусом истории
Начало: На улице Энгельса
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Китайская чайная церемония
Уникальная возможность насладиться китайской чайной церемонией в центре Тулы. Узнайте секреты заваривания и насладитесь ароматами редких сортов чая
Начало: На улице Фридриха Энгельса
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От сэнтя до гёкуро: дегустация японских чаёв с мастер-классом по завариванию
Познакомиться с философией напитка и попробовать настоящие сорта на медитативной церемонии в Туле
Начало: На улице Фридриха Энгельса
Завтра в 16:30
11 дек в 19:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.