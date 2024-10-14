Гунфу Ча — это древнее и красивое мастерство заваривания чая. Вы окунётесь в чайную культуру Китая, попробуете пуэры, улуны и другие сорта, которые я подберу специально для вас. И узнаете больше о захватывающем пути напитка — от черенка на чайном дереве до ароматного настоя в пиале.

Описание мастер-класса

Церемония проводится в тихом пространстве, где царят чистота и внимание к деталям. Мы побеседуем — и я подберу чай для заваривания в зависимости от вашего настроения, погоды за окном и других факторов. Например:

гармонизирующий и согревающий да хун пао

расслабляющий габа улун

бодрящий пуэр

мелодичный те гуань инь

необычный чай с плесенью

Вы насладитесь тонкими вкусами и ароматами чая и погрузитесь в лёгкое медитативное состояние. Я расскажу о чайной культуре Поднебесной и затрону тему русского чаепития. А ещё вы узнаете:

В чём состоит уникальность китайского чайного искусства

Как заваривать напиток методом пролива

Чем различаются разные сорта и где они растут

Что такое пять драгоценностей чая

Организационные детали