Гунфу Ча — это древнее и красивое мастерство заваривания чая.
Вы окунётесь в чайную культуру Китая, попробуете пуэры, улуны и другие сорта, которые я подберу специально для вас.
И узнаете больше о захватывающем пути напитка — от черенка на чайном дереве до ароматного настоя в пиале.
Вы окунётесь в чайную культуру Китая, попробуете пуэры, улуны и другие сорта, которые я подберу специально для вас.
И узнаете больше о захватывающем пути напитка — от черенка на чайном дереве до ароматного настоя в пиале.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00
Описание мастер-класса
Церемония проводится в тихом пространстве, где царят чистота и внимание к деталям. Мы побеседуем — и я подберу чай для заваривания в зависимости от вашего настроения, погоды за окном и других факторов. Например:
- гармонизирующий и согревающий да хун пао
- расслабляющий габа улун
- бодрящий пуэр
- мелодичный те гуань инь
- необычный чай с плесенью
Вы насладитесь тонкими вкусами и ароматами чая и погрузитесь в лёгкое медитативное состояние. Я расскажу о чайной культуре Поднебесной и затрону тему русского чаепития. А ещё вы узнаете:
- В чём состоит уникальность китайского чайного искусства
- Как заваривать напиток методом пролива
- Чем различаются разные сорта и где они растут
- Что такое пять драгоценностей чая
Организационные детали
- Церемония будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Церемонию можно провести для большего количества человек — до 6. Доплата за каждого последующего (после 3) гостя — 500 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Фридриха Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Туле
Приветствую! Я — чайный мастер, специалист по китайской культуре и организатор чайного клуба в Туле.Задать вопрос
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