Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером

Небанальное путешествие в мир чая на таинстве Гунфу Ча
Гунфу Ча — это древнее и красивое мастерство заваривания чая.

Вы окунётесь в чайную культуру Китая, попробуете пуэры, улуны и другие сорта, которые я подберу специально для вас.

И узнаете больше о захватывающем пути напитка — от черенка на чайном дереве до ароматного настоя в пиале.
Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00

Описание мастер-класса

Церемония проводится в тихом пространстве, где царят чистота и внимание к деталям. Мы побеседуем — и я подберу чай для заваривания в зависимости от вашего настроения, погоды за окном и других факторов. Например:

  • гармонизирующий и согревающий да хун пао
  • расслабляющий габа улун
  • бодрящий пуэр
  • мелодичный те гуань инь
  • необычный чай с плесенью

Вы насладитесь тонкими вкусами и ароматами чая и погрузитесь в лёгкое медитативное состояние. Я расскажу о чайной культуре Поднебесной и затрону тему русского чаепития. А ещё вы узнаете:

  • В чём состоит уникальность китайского чайного искусства
  • Как заваривать напиток методом пролива
  • Чем различаются разные сорта и где они растут
  • Что такое пять драгоценностей чая

Организационные детали

  • Церемония будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Церемонию можно провести для большего количества человек — до 6. Доплата за каждого последующего (после 3) гостя — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Фридриха Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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