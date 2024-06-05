Интересные программы мастер-классы Тулы

Найдено 7 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Туле, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповая
1 час
72 отзыва
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
1 200 за человека
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Филимоновская игрушка своими руками
Индивидуальная
1 час
29 отзывов
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 5 чел.
Детский мастер-класс по украшению пряников
Мини-группа
30 минут
5 отзывов
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900 за человека
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
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  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
    Мастер класс проходил в очень уютной пекарне, за час мы успели сделать один пряник с нуля, второй уже готовый расписать глазурь и выпить чаю. Все это сопровождалось интересным рассказом Сони, ей большое спасибо! Время пролетело незаметно, очень понравилось!
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
    Очень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провести время. Отдельное спасибо Ирме, которая создает интересную и уютную атмосферу на мастер - классе.
    Очень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провестиОчень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провестиОчень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провести
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
    Побывать в Туле, попробовать горячий пряник, сформированный своими руками- это здорово. История тульского пряника, особенности его приготовления- это интересно. Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Детский мастер-класс по украшению пряников
    Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Филимоновская игрушка своими руками
    Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы
  • А
    Айна
    6 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
    Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Филимоновская игрушка своими руками
    Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс
    Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и
  • М
    Мария
    12 апреля 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Экскурсия замечательная! У нас был семейный выезд - 7 человек, все взрослые, но разных поколений и предпочтений (и даже физических
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    возможностей:)), но понравилось всем абсолютно! И маршрут понравился, и последовательность объектов и активностей, и то, как о нас заботились - чтобы, несмотря на ветренно-холодную погоду, никто не мёрз, чтобы всем было интересно, чтобы мы были сытые, вовлечённые, увлечённые и довольные)) Спасибо Ольге и Лилии за организацию, за внимание к нашим возможностям и потребностям, и за то, с какой теплотой и любовью презентовали нам свой прекрасный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Мастер-классы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
  2. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  3. Филимоновская игрушка своими руками
  4. Детский мастер-класс по украшению пряников
  5. Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Мастер-классы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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