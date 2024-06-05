И Ирина Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.

Е Елена Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника Мастер класс проходил в очень уютной пекарне, за час мы успели сделать один пряник с нуля, второй уже готовый расписать глазурь и выпить чаю. Все это сопровождалось интересным рассказом Сони, ей большое спасибо! Время пролетело незаметно, очень понравилось!

М Мария Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника Очень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провести время. Отдельное спасибо Ирме, которая создает интересную и уютную атмосферу на мастер - классе.

Е Елена Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника Побывать в Туле, попробовать горячий пряник, сформированный своими руками- это здорово. История тульского пряника, особенности его приготовления- это интересно. Рекомендую.

Н Надежда Детский мастер-класс по украшению пряников Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!

Н Наталья Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.

Д Дмитрий Филимоновская игрушка своими руками Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы

А Айна Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.

Ю Юлия Филимоновская игрушка своими руками Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс