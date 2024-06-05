1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ЕЕлена1 июня 2024Мастер класс проходил в очень уютной пекарне, за час мы успели сделать один пряник с нуля, второй уже готовый расписать глазурь и выпить чаю. Все это сопровождалось интересным рассказом Сони, ей большое спасибо! Время пролетело незаметно, очень понравилось!
- ММария26 мая 2024Очень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провести время. Отдельное спасибо Ирме, которая создает интересную и уютную атмосферу на мастер - классе.
- ЕЕлена26 мая 2024Побывать в Туле, попробовать горячий пряник, сформированный своими руками- это здорово. История тульского пряника, особенности его приготовления- это интересно. Рекомендую.
- ННадежда19 мая 2024Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
- ННаталья18 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
- ДДмитрий7 мая 2024Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы
- ААйна6 мая 2024Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс
- ММария12 апреля 2024Экскурсия замечательная! У нас был семейный выезд - 7 человек, все взрослые, но разных поколений и предпочтений (и даже физических
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Мастер-классы»
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