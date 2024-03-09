Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Туле

Трепышки, кундюм, гречишники и валяницы - узнать, что это, на собственном опыте

5
1 отзыв
История старинного города познаётся лучше, когда к зрительным впечатлениям добавляются вкусовые. Согласитесь, говорить о Средневековье куда приятнее, когда перед тобой лепёшки калабья.

Что? Не знаете, как они выглядят и из чего делаются? Мы это исправим во время дегустации блюд местной средневековой кухни. А после пойдём гулять по улочкам Тулы, которые перенесут нас в прошлое.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Дегустация средневековой кухни

Чтобы отведать блюда туляков 14–16 веков, мы посетим увлекательную программу «Средневековая кухня Тульского края». Вы узнаете о секретах и традициях местной кулинарии, послушаете истории об её религиозном значении, а также попробуете блюда, о которых, вероятно, даже не слышали. Вам предложат трепышки, кундюм, лепёшки калабья, гречишники и валяницы и много других необычных кушаний.

Пешеходная прогулка по городу

Обзорная экскурсия по городским улочкам погрузит вас в атмосферу Тулы минувших эпох. Мы пройдём по Казанской набережной, полюбуемся купеческими особняками на улице Металлистов, посмотрим на Успенский монастырь и памятник тульскому прянику на площади Ленина. Заглянем в Тульский кремль, построенный в 16 веке по указу князя Василия III. Вы оцените его крепостные стены, 9 сохранившихся башен, Богоявленский и Успенский соборы.

Организационные детали

  • Экскурсию по городу для вас проведёт один из гидов нашей команды. Дегустационную программу проведёт отдельный гид.
  • Дополнительно оплачивается программа «Средневековая кухня Тульского края» — 450 руб. с человека

Календарь программ:

20/01 по 18/02 — Средневековая кухня: лепёшка калабья, суп юрма, каша из полбы с грибами, выпечка гречишники, узвар
19/02 по 10/03 — В гостях у купца Лихошерстова: пышка с конопляными семечками, щи купеческие, котлета пожарская, чай с вареньем и пряники
11/03 по 17/03 — Масленица. Праздничный стол: вареники, блины гречишники, пшенники, тянки из тыквы, сбитень
18/03 по 31/05 — Средневековая кухня: лепёшка калабья, суп юрма, каша из полбы с грибами, выпечка гречишники, узвар
01/06 по 31/08 — Летний стол: пышка с конопляными семечками, ботвинья, пирог с картофелем, капустой и луком, сбитень, блины «Христовы лапотки» с мёдом
01/09 по 31/10 — Осенины: лепёшки колобушка, жбень, ботанец, тавранчук, кундюмы, взвар, калач
01/11 по 30/11 — В гостях у купца Лихошерстова: пышка с конопляными семечками, щи купеческие, котлета пожарская, чай с вареньем и пряники
01/12 по 19/01 — Зимний праздничный стол: сочиво, тукмачи, кулебяка, узвар

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Менделеевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
9 мар 2024
Интересно, познавательно!

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