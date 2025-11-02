Тульские калачи - это не только вкусное лакомство, но и часть истории города.
На мастер-классе в центре Тулы вы сможете испечь свой собственный калач из теста многочасовой ферментации. Узнайте о традициях
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍞 Испечь свой калач
- 📜 Узнать историю выпечки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ☕ Попробовать с чаем
- 🧈 Добавить масло или мёд
Что можно увидеть
- Улица Металлистов
Описание мастер-класса
Мы вам расскажем про дело калашное и мастеров, которые по сей день традиции тульских калачников продолжают.
Обсудим и дело пряничное — куда же без него! Расскажем вам о знаменитых династиях пекарей, которые строили в Туле бизнес в 19-20 веках.
Вместе испечём калачи из заранее приготовленного теста многочасовой ферментации. Правильный калач — только из такого!
Вы узнаете главные приметы настоящего калача. Продегустируете все его части, дойдёте до ручки и ни за что не захотите её выбрасывать!
При желании намажете калач маслицем, мёдом да джемами разными — и с ароматным чаем его съедите.
Организационные детали
- Мастер-класс отлично подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Каждый участник изготовит по собственному калачу, который потом съест с чаем
- О наличии каких-либо пищевых аллергий просьба сообщить нам заранее
- Мастер-класс проведёт один из представителей нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 7312 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 4 отзывах
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Мы остались в восторге от мастер-класса! Спасибо прекрасной Анастасии за увлекательное путешествие! Спасибо за доброту и заботу! Всем рекомендуем такое прекрасное мероприятие!
Лилия
25 авг 2025
Дочка осталась очень довольна! Калач поучился очень вкусным, один она съела с чаем с девочками, а второй мы схомячили уже дома. Спасибо огромное за возможность попробовать такую вкусняшку))))
Павел
20 июн 2025
Спасибо за мастер-класс!
Много интересной информации было рассказано, не только руки заняты)
Как-будто на экскурсию ещё сходил!
П
Павел
15 июн 2025
Всем рекомендую к посещению! Очень интересно, организовано в лучшем виде, замечательное современное помещение и оборудование.
Организаторы увлечены любимым пекарским делом и историей родного города. Спасибо им что делятся знаниями и позитивом с гостями!
