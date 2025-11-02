Тульские калачи - это не только вкусное лакомство, но и часть истории города.На мастер-классе в центре Тулы вы сможете испечь свой собственный калач из теста многочасовой ферментации. Узнайте о традициях

тульских пекарей и попробуйте калачи с маслом, мёдом или джемом. Участники мастер-класса также смогут насладиться ароматным чаем. Это мероприятие подходит как взрослым, так и детям от 7 лет. Не забудьте сообщить о возможных пищевых аллергиях заранее

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Мы вам расскажем про дело калашное и мастеров, которые по сей день традиции тульских калачников продолжают.

Обсудим и дело пряничное — куда же без него! Расскажем вам о знаменитых династиях пекарей, которые строили в Туле бизнес в 19-20 веках.

Вместе испечём калачи из заранее приготовленного теста многочасовой ферментации. Правильный калач — только из такого!

Вы узнаете главные приметы настоящего калача. Продегустируете все его части, дойдёте до ручки и ни за что не захотите её выбрасывать!

При желании намажете калач маслицем, мёдом да джемами разными — и с ароматным чаем его съедите.

Организационные детали