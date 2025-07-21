По договорённости

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить творил. Он нашел свое вдохновение на берегу Оки.



Также мы посетим места, где черпали свое вдохновение Коровин, Васнецов, Левитан, Репин… И в конце экскурсии мы заедем в Бёхово — последнее пристанище художника. Имя Василия Поленова не у многих на слуху. Но поверьте, он сделал многое для развития живописи в XIX веке. Со мной вы отправитесь в дом художника, где он жил и 5 1 отзыв

Екатерина Ваш гид в Туле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 125 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 7 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Живописный уголок русской природы Значительный вклад в русскую живопись второй половины XIX века внёс Василий Дмитриевич Поленов. Его произведения, полные поэзии, красоты и правдивости. Этот замечательный пейзажист, развил в русском искусстве системы пленэрной живописи, так что же так вдохновило художника? На берегу Оки нашёл он свой «рай на земле» и прожил тут вместе со своей семьей и плодотворно творил более тридцати лет. Мы осмотрим дом художника — деревянный трёхэтажный сруб на каменном фундаменте, с непохожими по архитектурному построению друг на друга фасадами, которые, что важно сохранились до наших дней в почти первозданном виде. Жизненный путь Василия Дмитриевича и историю усадьбы мы сможем проследить по фамильным реликвиям, портретам членов семьи, побывав в мастерской и флигеле дома, где художник прожил последние годы и скончался в 1927 году. Обязательно стоит посетить эти места, где любили бывать и черпать вдохновение Коровин и Васнецов, Левитан, Репин и Чехов. Совершите и Вы своё путешествие в усадьбу В. Д. Поленова с поездкой в Бёхово, к месту последнего пристанища художника.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бехово - одно из самых красивых сел в России. Троицкая церковь. Семейные захоронения Поленовых и Мамонтовых

Усадьба известного художника Василия Поленова, которая находится в живописном месте на берегу Оки в Тульской области: Поленово практически идеально сохранилось до наших дней, утрачены лишь некоторые незначительные постройки. Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Троицкая церковь в селе Бёхово построены по проектам самого художника. Хвойный и лиственный парк, цветники вокруг дома и зданий Поленов сажал самостоятельно

Большой Дом художника. Он создавался по проектам самого художника: архитектура была давнишней страстью Поленова. Дом деревянный, трехэтажный, с белыми стенами (был оштукатурен в 1897 году), на каменном фундаменте. Во всем устройстве дома чувствуется, что строил его для себя архитектор и хозяин талантливый, приспосабливая каждую мелочь к своим вкусам и привычкам. Всё пространство первого этажа одновременно и жилое, и трактуется как художественное, музейное. Декор каждого помещения - роспись, мозаика, витражи - был непосредственно связан с теми вещами, которые предполагалось в нем разместить. Мебель в доме, отдельные детали интерьера: двери, дверные замки сделаны были по эскизам художника

Диорама в Адмиралтействе - это последняя большая работа Поленова, представляет собой кругосветное путешествие в картинках

Живописная река Ока и природа окских просторов Тульского региона Что включено Услуги экскурсионного обслуживания профессиональным аттестованным гидом (Тульская область), имеющим многолетний опыт исследовательской и экскурсионной деятельности

Услуга оформления билетов в Большой дом В. Поленова

Билеты в Большой дом В. Поленова, 4 шт Что не входит в цену Билеты в здание «Адмиралтейство» (Диорама В. Поленова)

Билеты в «Аббатство», вторую мастерскую художника

Транспортное обслуживание: 1) личным транспортом заказчика 2) железнодорожным способом из Тулы и на такси до усадьбы за дополнительную плату 3) арендованным транспортом (минивен) за дополнительную плату. Гида нужно забрать из Тулы. Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: По договорённости, кроме понедельника и вторника Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.