По договорённости

Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты

Имя Василия Поленова не у многих на слуху

Имя Василия Поленова не у многих на слуху.

Но поверьте, он сделал многое для развития живописи в XIX веке.

Со мной вы отправитесь в дом художника, где он жил и творил.

Он нашел свое вдохновение на берегу Оки.

Также мы посетим места, где черпали свое вдохновение Коровин, Васнецов, Левитан, Репин… И в конце экскурсии мы заедем в Бёхово — последнее пристанище художника.
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Живописный уголок русской природы
Значительный вклад в русскую живопись второй половины XIX века внёс Василий Дмитриевич Поленов. Его произведения, полные поэзии, красоты и правдивости. Этот замечательный пейзажист, развил в русском искусстве системы пленэрной живописи, так что же так вдохновило художника? На берегу Оки нашёл он свой «рай на земле» и прожил тут вместе со своей семьей и плодотворно творил более тридцати лет.
Мы осмотрим дом художника — деревянный трёхэтажный сруб на каменном фундаменте, с непохожими по архитектурному построению друг на друга фасадами, которые, что важно сохранились до наших дней в почти первозданном виде. Жизненный путь Василия Дмитриевича и историю усадьбы мы сможем проследить по фамильным реликвиям, портретам членов семьи, побывав в мастерской и флигеле дома, где художник прожил последние годы и скончался в 1927 году.
Обязательно стоит посетить эти места, где любили бывать и черпать вдохновение Коровин и Васнецов, Левитан, Репин и Чехов. Совершите и Вы своё путешествие в усадьбу В. Д. Поленова с поездкой в Бёхово, к месту последнего пристанища художника.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий билет
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
Место начала и завершения
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По договорённости

Екатерина Д.
Екатерина Д.
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