По договорённости

Живописный уголок русской природы

Значительный вклад в русскую живопись второй половины XIX века внёс Василий Дмитриевич Поленов. Его произведения, полные поэзии, красоты и правдивости. Этот замечательный пейзажист, развил в русском искусстве системы пленэрной живописи, так что же так вдохновило художника? На берегу Оки нашёл он свой «рай на земле» и прожил тут вместе со своей семьей и плодотворно творил более тридцати лет.

Мы осмотрим дом художника — деревянный трёхэтажный сруб на каменном фундаменте, с непохожими по архитектурному построению друг на друга фасадами, которые, что важно сохранились до наших дней в почти первозданном виде. Жизненный путь Василия Дмитриевича и историю усадьбы мы сможем проследить по фамильным реликвиям, портретам членов семьи, побывав в мастерской и флигеле дома, где художник прожил последние годы и скончался в 1927 году.

Обязательно стоит посетить эти места, где любили бывать и черпать вдохновение Коровин и Васнецов, Левитан, Репин и Чехов. Совершите и Вы своё путешествие в усадьбу В. Д. Поленова с поездкой в Бёхово, к месту последнего пристанища художника.