Имя Василия Поленова не у многих на слуху. Но поверьте, он сделал многое для развития живописи в XIX веке. Со мной вы отправитесь в дом художника, где он жил и
Описание экскурсииЖивописный уголок русской природы Значительный вклад в русскую живопись второй половины XIX века внёс Василий Дмитриевич Поленов. Его произведения, полные поэзии, красоты и правдивости. Этот замечательный пейзажист, развил в русском искусстве системы пленэрной живописи, так что же так вдохновило художника? На берегу Оки нашёл он свой «рай на земле» и прожил тут вместе со своей семьей и плодотворно творил более тридцати лет. Мы осмотрим дом художника — деревянный трёхэтажный сруб на каменном фундаменте, с непохожими по архитектурному построению друг на друга фасадами, которые, что важно сохранились до наших дней в почти первозданном виде. Жизненный путь Василия Дмитриевича и историю усадьбы мы сможем проследить по фамильным реликвиям, портретам членов семьи, побывав в мастерской и флигеле дома, где художник прожил последние годы и скончался в 1927 году. Обязательно стоит посетить эти места, где любили бывать и черпать вдохновение Коровин и Васнецов, Левитан, Репин и Чехов. Совершите и Вы своё путешествие в усадьбу В. Д. Поленова с поездкой в Бёхово, к месту последнего пристанища художника.
По договорённости, кроме понедельника и вторника
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бехово - одно из самых красивых сел в России. Троицкая церковь. Семейные захоронения Поленовых и Мамонтовых
- Усадьба известного художника Василия Поленова, которая находится в живописном месте на берегу Оки в Тульской области: Поленово практически идеально сохранилось до наших дней, утрачены лишь некоторые незначительные постройки. Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Троицкая церковь в селе Бёхово построены по проектам самого художника. Хвойный и лиственный парк, цветники вокруг дома и зданий Поленов сажал самостоятельно
- Большой Дом художника. Он создавался по проектам самого художника: архитектура была давнишней страстью Поленова. Дом деревянный, трехэтажный, с белыми стенами (был оштукатурен в 1897 году), на каменном фундаменте. Во всем устройстве дома чувствуется, что строил его для себя архитектор и хозяин талантливый, приспосабливая каждую мелочь к своим вкусам и привычкам. Всё пространство первого этажа одновременно и жилое, и трактуется как художественное, музейное. Декор каждого помещения - роспись, мозаика, витражи - был непосредственно связан с теми вещами, которые предполагалось в нем разместить. Мебель в доме, отдельные детали интерьера: двери, дверные замки сделаны были по эскизам художника
- Диорама в Адмиралтействе - это последняя большая работа Поленова, представляет собой кругосветное путешествие в картинках
- Живописная река Ока и природа окских просторов Тульского региона
Что включено
- Услуги экскурсионного обслуживания профессиональным аттестованным гидом (Тульская область), имеющим многолетний опыт исследовательской и экскурсионной деятельности
- Услуга оформления билетов в Большой дом В. Поленова
- Билеты в Большой дом В. Поленова, 4 шт
Что не входит в цену
- Билеты в здание «Адмиралтейство» (Диорама В. Поленова)
- Билеты в «Аббатство», вторую мастерскую художника
- Транспортное обслуживание: 1) личным транспортом заказчика 2) железнодорожным способом из Тулы и на такси до усадьбы за дополнительную плату 3) арендованным транспортом (минивен) за дополнительную плату. Гида нужно забрать из Тулы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости, кроме понедельника и вторника
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Отличный экскурсовод Татьяна! Очень познавательная экскурсия, много чего узнали. Внимательно отнеслись к нашей просьбе где-то остановится дополнительно, вернуться в храм после экскурсии, так как до экскурсии мы туда не смогли попасть. Сами места чудесные, автомобиль комфортабельный.
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