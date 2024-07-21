Однодневные – экскурсии в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Туле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Пешая
На автобусе
11 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Куликову полю в Туле: историческое наследие России
Узнайте о великой битве 1380 года на Куликовом поле, посетите музейные комплексы и ощутите дух средневековой России. Забронируйте автобусную экскурсию
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4 200 за человека
Тула пряничная: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
Пешая
1 отзыв
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Тула пряничная: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Расписание: понедельник, вторник, четверг, пятница в 14.00, в 16.00. среда, воскресенье в 10.00, в 12.00
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
1 200 за человека
Сборная экскурсия на завод HAVAL
На автобусе
3 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сборная экскурсия на завод HAVAL
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
12 сен в 12:30
1 500 за человека
Тула «Хмельная» с дегустацией напитков местного производства
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Тула «Хмельная» с дегустацией напитков местного производства
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 16.00
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Автобусная экскурсия на Куликово поле
    Очень интересная экскурсия, с хорошей организацией (не было накладок, все динамично), в Сербино были 1 час, но этого времени достаточно,
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    чтобы зайти в храм, в музей Матроны и просто подышать ароматом полевых трав, прекрасный экскурсовод Екатерина, весь путь интересно рассказывала (спасибо, Катя), в общем, все на отлично.

  • L
    Linux200
    15 июня 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Очень интересная экскурсия на действующее производство.
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Небольшой автобусик довёз на до завода примерно за 1 час. Далее мы в полной амуниции: каски, жилеты, рации, насадки на
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    обувь - проследовали на завод. Нам показали почти все цеха завода, перемещались по разрешённым безопасным дорожкам. Наша прекрасная экскурсовод всё нам объясняла и отвечала на вопросы. Очень интересно как же автомобили производятся. Фотографировать на территории нельзя, воды, еды нет, туалет есть.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Автобусная экскурсия на Куликово поле
  2. Тула пряничная: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
  3. Сборная экскурсия на завод HAVAL
  4. Тула «Хмельная» с дегустацией напитков местного производства
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Храм Сергия Радонежского
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Богоявленский собор
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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