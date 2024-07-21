11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Куликову полю в Туле: историческое наследие России
Узнайте о великой битве 1380 года на Куликовом поле, посетите музейные комплексы и ощутите дух средневековой России. Забронируйте автобусную экскурсию
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4 200₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Тула пряничная: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Расписание: понедельник, вторник, четверг, пятница в 14.00, в 16.00. среда, воскресенье в 10.00, в 12.00
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
1 200₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сборная экскурсия на завод HAVAL
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
12 сен в 12:30
1 500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Тула «Хмельная» с дегустацией напитков местного производства
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 16.00
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 июля 2024Очень интересная экскурсия, с хорошей организацией (не было накладок, все динамично), в Сербино были 1 час, но этого времени достаточно,
- LLinux20015 июня 2024Очень интересная экскурсия на действующее производство.
- ААнна22 апреля 2024Небольшой автобусик довёз на до завода примерно за 1 час. Далее мы в полной амуниции: каски, жилеты, рации, насадки на
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Однодневные»
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