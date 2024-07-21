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обувь - проследовали на завод. Нам показали почти все цеха завода, перемещались по разрешённым безопасным дорожкам. Наша прекрасная экскурсовод всё нам объясняла и отвечала на вопросы. Очень интересно как же автомобили производятся. Фотографировать на территории нельзя, воды, еды нет, туалет есть.