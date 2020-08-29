Найдено 3 экскурсии в категории « Парки и усадьбы » в Туле, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности 7 часов Индивидуальная до 1 чел. Из Тулы в Поленово и Бехово: места, где становишься счастливее Начало: По договорённости Расписание: По договорённости кроме понедельника и вторника 10 000 ₽ за экскурсию 7 часов Индивидуальная до 1 чел. Дубна под Тулой: Мосоловы, мореплаватели и северные виноградники Начало: По договорённости Расписание: По запросу 7800 ₽ за экскурсию На автобусе 8 часов Групповая до 18 чел. Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1 Расписание: См. расписание 3400 ₽ за человека Другие экскурсии Тулы Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй Александра-профессионал своего дела!!!! Умная, общительная, человек любящий своё дело, профессионал с большой буквы! Экскурсия с ней, проходит на одном дыханье, время пролетает незаметно оставляя море положительных эмоций! Умеет находить подход к любой аудитории. Она-самая лучшая!!!!!!

Е Елена Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй Саша! Огромное спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось. Интересно, позитивно и очень познавательно. До новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Парки и усадьбы»

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