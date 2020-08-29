Экскурсии по паркам и усадьбам Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Туле, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Тулы в Поленово и Бехово: места, где становишься счастливее
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Тулы в Поленово и Бехово: места, где становишься счастливее
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости кроме понедельника и вторника
15 мая в 09:00
21 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Дубна под Тулой: Мосоловы, мореплаватели и северные виноградники
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дубна под Тулой: Мосоловы, мореплаватели и северные виноградники
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
23 мая в 15:00
24 мая в 09:00
7800 ₽ за экскурсию
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
На автобусе
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: См. расписание
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
3400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 августа 2020
    Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй
    Александра-профессионал своего дела!!!! Умная, общительная, человек любящий своё дело, профессионал с большой буквы! Экскурсия с ней, проходит на одном дыханье, время пролетает незаметно оставляя море положительных эмоций! Умеет находить подход к любой аудитории. Она-самая лучшая!!!!!!
  • Е
    Елена
    18 января 2018
    Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй
    Саша! Огромное спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось. Интересно, позитивно и очень познавательно. До новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Тулы в Поленово и Бехово: места, где становишься счастливее
  2. Дубна под Тулой: Мосоловы, мореплаватели и северные виноградники
  3. Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Музей пряника
  5. Набережная
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Кремль
  8. Музей Оружия
  9. Богоявленский собор
  10. Всехсвятский кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в мае 2025
Сейчас в Туле в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 10 000.
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Парки и усадьбы», цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль