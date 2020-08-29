Индивидуальная
до 1 чел.
Из Тулы в Поленово и Бехово: места, где становишься счастливее
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости кроме понедельника и вторника
15 мая в 09:00
21 мая в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Дубна под Тулой: Мосоловы, мореплаватели и северные виноградники
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
23 мая в 15:00
24 мая в 09:00
7800 ₽ за экскурсию
Групповая
до 18 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: См. расписание
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
3400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 августа 2020Богородицк - провинциальный дворец Екатерины ВторойАлександра-профессионал своего дела!!!! Умная, общительная, человек любящий своё дело, профессионал с большой буквы! Экскурсия с ней, проходит на одном дыханье, время пролетает незаметно оставляя море положительных эмоций! Умеет находить подход к любой аудитории. Она-самая лучшая!!!!!!
- ЕЕлена18 января 2018Богородицк - провинциальный дворец Екатерины ВторойСаша! Огромное спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось. Интересно, позитивно и очень познавательно. До новых встреч!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Парки и усадьбы»
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