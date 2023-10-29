Поленово — это важное место не только в мире искусства. Сюда приезжают в поисках красоты, покоя, радости, вдохновения, гармонии с собой и миром. Мы расскажем о знаменитых хозяевах и гостях усадьбы и объясним, как здесь удалось сохранить домашнюю атмосферу любви и уюта, которую так ценил Поленов — и которую сумели сохранить его потомки.

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Описание

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи России

В Поленово каждое здание выстроено по любовно изготовленным эскизам самого художника. Это совершенно необычный архитектурный стиль — «поленовский». Вы побываете в Большом доме: он стоит на высоком холме над Окой, а из его окон открываются потрясающие виды на реку (одна из комнат называется «пейзажная»). На стенах вы увидите многочисленные подлинники картин Репина, Коровина и самого Поленова.

В гостях у мастера

Следующее строение за Большим домом — Аббатство (при желании посетить его можно за дополнительную плату, если позволит время). Здесь находилась мастерская художника и его учеников. Первая комната напомнит вам пещеру алхимика: везде стоят небольшие бутылочки, баночки с краской, рядом печь. Дальше — комната, буквально до потолка забитая куклами детей художника, а на одной из дверей в комнате висит сказочный меч-кладенец, который Поленов смастерил сам.

Места пленительного счастья

Международную известность этим местам принесла восхитительная «венчальная» церковь Троицы, спроектированная Поленовым, и нетронутые за сто тридцать лет пейзажи, которые считаются едва ли не самыми красивыми на Оке. На прогулке по окрестностям усадьбы мы насладимся красотой тех же волшебных панорам, которые вдохновляли великих живописцев.

Организационные детали