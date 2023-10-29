«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово

Отправиться в уголок Тульского края, вдохновлявший великих русских художников

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Поленово — это важное место не только в мире искусства. Сюда приезжают в поисках красоты, покоя, радости, вдохновения, гармонии с собой и миром.

Мы расскажем о знаменитых хозяевах и гостях усадьбы и объясним, как здесь удалось сохранить домашнюю атмосферу любви и уюта, которую так ценил Поленов — и которую сумели сохранить его потомки.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Ближайшие даты:
29
окт
1
ноя
4
ноя
5
ноя
8
ноя
10
ноя
11
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лучшие пейзажи России

В Поленово каждое здание выстроено по любовно изготовленным эскизам самого художника. Это совершенно необычный архитектурный стиль — «поленовский». Вы побываете в Большом доме: он стоит на высоком холме над Окой, а из его окон открываются потрясающие виды на реку (одна из комнат называется «пейзажная»). На стенах вы увидите многочисленные подлинники картин Репина, Коровина и самого Поленова.

В гостях у мастера

Следующее строение за Большим домом — Аббатство (при желании посетить его можно за дополнительную плату, если позволит время). Здесь находилась мастерская художника и его учеников. Первая комната напомнит вам пещеру алхимика: везде стоят небольшие бутылочки, баночки с краской, рядом печь. Дальше — комната, буквально до потолка забитая куклами детей художника, а на одной из дверей в комнате висит сказочный меч-кладенец, который Поленов смастерил сам.

Места пленительного счастья

Международную известность этим местам принесла восхитительная «венчальная» церковь Троицы, спроектированная Поленовым, и нетронутые за сто тридцать лет пейзажи, которые считаются едва ли не самыми красивыми на Оке. На прогулке по окрестностям усадьбы мы насладимся красотой тех же волшебных панорам, которые вдохновляли великих живописцев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на нашем автомобиле — комфортабельной иномарке (Hyundai или Ssang Young)
  • Начало и конец экскурсии — в центре Тулы
  • За дополнительную плату мы можем забрать вас из гостиницы — 400 руб. за группу
  • Входной билет в музей оплачивается отдельно: 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Усадьбы и дворцы

Похожие туры из Тулы

О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
368 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу
Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
на Советской улице
Сегодня
Завтра
4 ноя
5 ноя
600 за человека
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
114 отзывов
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
на ул. Менделеевская
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
4 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Тула - город героев и мастеров
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
в исторической части города
Завтра
30 окт
1 ноя
3 ноя
4 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Туле
ХОРОШО
🧭
ТАМ