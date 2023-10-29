Отправиться в уголок Тульского края, вдохновлявший великих русских художников
Мы расскажем о знаменитых хозяевах и гостях усадьбы и объясним, как здесь удалось сохранить домашнюю атмосферу любви и уюта, которую так ценил Поленов — и которую сумели сохранить его потомки.
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Описание
Что вас ожидает
Лучшие пейзажи России
В Поленово каждое здание выстроено по любовно изготовленным эскизам самого художника. Это совершенно необычный архитектурный стиль — «поленовский». Вы побываете в Большом доме: он стоит на высоком холме над Окой, а из его окон открываются потрясающие виды на реку (одна из комнат называется «пейзажная»). На стенах вы увидите многочисленные подлинники картин Репина, Коровина и самого Поленова.
В гостях у мастера
Следующее строение за Большим домом — Аббатство (при желании посетить его можно за дополнительную плату, если позволит время). Здесь находилась мастерская художника и его учеников. Первая комната напомнит вам пещеру алхимика: везде стоят небольшие бутылочки, баночки с краской, рядом печь. Дальше — комната, буквально до потолка забитая куклами детей художника, а на одной из дверей в комнате висит сказочный меч-кладенец, который Поленов смастерил сам.
Места пленительного счастья
Международную известность этим местам принесла восхитительная «венчальная» церковь Троицы, спроектированная Поленовым, и нетронутые за сто тридцать лет пейзажи, которые считаются едва ли не самыми красивыми на Оке. На прогулке по окрестностям усадьбы мы насладимся красотой тех же волшебных панорам, которые вдохновляли великих живописцев.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на нашем автомобиле — комфортабельной иномарке (Hyundai или Ssang Young)
- Начало и конец экскурсии — в центре Тулы
- За дополнительную плату мы можем забрать вас из гостиницы — 400 руб. за группу
- Входной билет в музей оплачивается отдельно: 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Тулы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.