Если на прогулке по центру Тулы вы устали, а дети заскучали, заходите к нам на мастер-класс! В группе до 12 человек дети рассядутся на веранде уютной пекарни. Узнают всё о тульских пряниках — легенды и истории, секреты изготовления и многое другое! Нарисуют на угощениях яркие узоры под руководством мастерицы-пряничницы. И с удовольствием выпьют чая из самовара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

👦👱‍♀️ Об угощениях — с увлечением

Небольшой и захватывающий мастер-класс в группе до 12 человек — отличный способ познакомить маленьких непосед с самым вкусным промыслом Тульской области. Всего за полчаса мы раскроем секреты тульского пряника, символа города. Какие пряники популярны на нашей родине? Что такое жамка? Какие существуют пряничные традиции? Всё это дети узнают от мастеров нашей пекарни.

🎨🍪 Вкусное искусство

После знакомства с пряничным разнообразием будем украшать пряники цветной глазурью. Именно такие расписные лакомства подавались на застолье именитым господам, в том числе и царским особам. Мы предложим детям создать свой шедевр — и тут же его попробовать. И про чай из самовара не забудем!

Организационные детали