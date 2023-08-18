Расписать ароматный пряник съедобными красками и услышать вкусные истории
Если на прогулке по центру Тулы вы устали, а дети заскучали, заходите к нам на мастер-класс! В группе до 12 человек дети рассядутся на веранде уютной пекарни.
Узнают всё о тульских пряниках — легенды и истории, секреты изготовления и многое другое! Нарисуют на угощениях яркие узоры под руководством мастерицы-пряничницы. И с удовольствием выпьют чая из самовара.
Узнают всё о тульских пряниках — легенды и истории, секреты изготовления и многое другое! Нарисуют на угощениях яркие узоры под руководством мастерицы-пряничницы. И с удовольствием выпьют чая из самовара.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
👦👱♀️ Об угощениях — с увлечением
Небольшой и захватывающий мастер-класс в группе до 12 человек — отличный способ познакомить маленьких непосед с самым вкусным промыслом Тульской области. Всего за полчаса мы раскроем секреты тульского пряника, символа города. Какие пряники популярны на нашей родине? Что такое жамка? Какие существуют пряничные традиции? Всё это дети узнают от мастеров нашей пекарни.
🎨🍪 Вкусное искусство
После знакомства с пряничным разнообразием будем украшать пряники цветной глазурью. Именно такие расписные лакомства подавались на застолье именитым господам, в том числе и царским особам. Мы предложим детям создать свой шедевр — и тут же его попробовать. И про чай из самовара не забудем!
Организационные детали
- Мастер-класс рассчитан преимущественно на детей. Для сборной группы ведущие ориентируются на основной возраст аудитории и подбирают способ подачи информации, чтобы детям было не скучно. Взрослые могут подождать в одном из ресторанов неподалёку.
- Мероприятие проводится по пятницам, субботам и воскресеньям. Возможное время начала: 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30.
в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городском пространстве «Искра»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 654 туристов
Мы — команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.
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