🚶 Пешая Групповая 2 часа 121 отзыв Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 664 отзыва Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей Начало: На Менделеевской улице 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

Групповая 1 час 72 отзыва Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров Начало: В городском пространстве «Искра» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 108 отзывов Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 417 отзывов О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников Начало: На Советской улице 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 93 отзыва Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников Начало: У музея Самоваров 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 71 отзыв Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Популярное предложение Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды Начало: У музея Оружия 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 297 отзывов Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии Начало: В исторической части города 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 193 отзыва Популярное предложение Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города Начало: Площадь В.И. Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 141 отзыв О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам Начало: На ул. Менделеевская 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 32 отзыва Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... Расписание: в среду и пятницу в 19:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 20 отзывов Увлекательный детский квест в Тульском кремле Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 90 отзывов Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре Начало: Около кремля 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Два в одном: Тульский кремль и археологический музей Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 25 отзывов Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды Начало: На ферме Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2.5 часа 21 отзыв По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле) Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими Начало: На проспекте Ленина 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 65 отзывов Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей Начало: У памятника Тульскому прянику 5700 4 275 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 8 отзывов Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города Начало: На площади Ленина от 2 500 ₽ за человека

Групповая 1 час 1 отзыв Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников Начало: На ул. Благовещенская 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Магия вечерней Тулы Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 30 минут 5 отзывов Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара Начало: В городском пространстве «Искра» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые Начало: У памятника Никите Демидову 4 270 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города Начало: На площади Ленина 3 747 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах Начало: У памятника Демидову 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Лев Толстой и Тула: связующие нити Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества 4 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии 4 600 ₽ за всё до 5 чел.