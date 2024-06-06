Экскурсии для студентов в Туле

Найдено 32 экскурсии в категории «Для студентов» в Туле, цены от 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
121 отзыв
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550 за человека
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповая
1 час
72 отзыва
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
1 200 за человека
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
93 отзыва
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
32 отзыва
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
650 за человека
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
65 отзывов
Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 2 500 за человека
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Групповая
1 час
1 отзыв
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500 за человека
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Детский мастер-класс по украшению пряников
Мини-группа
30 минут
5 отзывов
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900 за человека
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270 за всё до 5 чел.
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    михаил
    6 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
    читать дальше

    приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
    читать дальше

    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
    читать дальше

    удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам!

  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
    читать дальше

    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
    Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
  • н
    наталья
    3 июня 2024
    Тула - город героев и мастеров
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
    читать дальше

    интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  2. Тула для всей семьи
  3. Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
  4. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  5. О Туле - на прогулке по Старому городу
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Для студентов" можно забронировать 32 экскурсии от 550 до 5 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2848 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Туле для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам