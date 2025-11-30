Что вас ожидает: Мастер-класс пройдет в музее впечатлений «Тульские сладости», который является новым культурным пространством, расположенном в центре города. Главными «экспонатами» музея являются ароматы и вкусы тульских сладостей. А еще это резиденция Сластены Тульской — местного героя, знакомящего гостей с историей и традициями тульских сладостей, среди которых ароматный печатный Тульский пряник. В программе:

Рассказ об истории Тульского пряника.

Мы расскажем, чем тульский пряник отличается от других пряничных изделий.

Вы услышите, почему основные ингредиенты хранились в строжайшем секрете и передавались в семьях пряничных королей только от отца к сыну.

Мастер-класс: вы приготовите Тульский пряник своим руками и унесёте вкусный сувенир с собой.

• Чаепитие: угостим вас тульскими лакомствами и ароматным чаем. Важная информация:

Мастер-класс проходит в помещении. Будет интересен как для жителей города, так и для гостей Тульской области.