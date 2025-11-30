Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, который познакомит с богатой историей Тульского пряника – символа местного гостеприимства и мастерства! В ходе мастер-класса мы раскроем секреты его приготовления, а затем создадим свой собственный пряник.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает: Мастер-класс пройдет в музее впечатлений «Тульские сладости», который является новым культурным пространством, расположенном в центре города. Главными «экспонатами» музея являются ароматы и вкусы тульских сладостей. А еще это резиденция Сластены Тульской — местного героя, знакомящего гостей с историей и традициями тульских сладостей, среди которых ароматный печатный Тульский пряник. В программе:
- Рассказ об истории Тульского пряника.
- Мы расскажем, чем тульский пряник отличается от других пряничных изделий.
- Вы услышите, почему основные ингредиенты хранились в строжайшем секрете и передавались в семьях пряничных королей только от отца к сыну.
- Мастер-класс: вы приготовите Тульский пряник своим руками и унесёте вкусный сувенир с собой.
• Чаепитие: угостим вас тульскими лакомствами и ароматным чаем. Важная информация:
Мастер-класс проходит в помещении. Будет интересен как для жителей города, так и для гостей Тульской области.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода изготовление
- Изготовление Тульского пряника
- Чаепитие с Тульскими сладостями
Что не входит в цену
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тургеневская улица, 7
Завершение: Мастер-класс завершится в Музее впечатлений «Тульские сладости»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Мастер-класс проходит в помещении. Будет интересен как для жителей города
- Так и для гостей Тульской области
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
