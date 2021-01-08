Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения Тулы и участия в чаепитии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет наслаждаться прогулками и атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой мероприятие тоже доступно, так как проходит в помещении, но стоит учитывать холодные температуры на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тульский самовар
Тульские пряники
Описание экскурсии
От китайского чая до тульского самовара
Чтобы разобраться, откуда взялся тульский самовар, мы поговорим об истории напитка, для приготовления которого самовар и служил. Я расскажу о китайском чае, о том, как и когда он оказался в России, о традиционных взварах, копорском чае и чайных субкультурах. Вы поймете, чем купеческое чаепитие отличалось от дворянского, узнаете о любопытных тонкостях сервировки и главных русских лакомствах: кусковом сахаре и сахарной голове, белевской пастиле, тульских кренделях и, конечно, пряниках.
Чаепитие по-тульски!
После беседы за обеденным столом самое время отведать сладости, о которых мы только что говорили, и поупражняться на практике в чайном этикете. Вас ждет традиционное чаепитие с тульскими пряниками, белевской пастилой, конфетами, сушками и домашним вареньем.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и маленьким путешественникам, которые хотят приобщиться к местным традициям и попробовать Тулу на вкус.
Организационные детали
Чаепитие со сладостями включено в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 5 минутах от тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 8326 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края, читать дальшеуменьшить
также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нём пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Как же приятно после целого дня прогулок по морозной новогодней Туле было посидеть за чашечкой, да не одной, ароматного чая с многочисленными Тульскими сладостями. И не просто так посидеть, а читать дальшеуменьшить
ещё и послушать интересный рассказ Юлии о русских чайных традициях. Научиться колоть сахар, правильно заваривать чай, попробовать душистый травяной отвар и даже поразгадывать загадки. А вы знаете, откуда берётся чай, через который "Москву видать"? Мы теперь знаем) Уже собирались на поезд, думали, что купили все сувениры-сладости. Оказалось нет. Срочно побежали докупать всё, что попробовали на экскурсии))
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М
Милена
Побывали вчера на замечательной экскурсии, которую настоятельно рекомендуем всем! Если за окном плохая погода или вы просто не большой любитель многочасовых пеших прогулок, но при этом вам все равно хочется читать дальшеуменьшить
узнать интересные факты про культуру и традиции наших предков, искусство чаепития, историю создания традиционных Тульских сладостей и, конечно, же историю Тулы, то эта экскурсия подойдёт вам идеально! Екатерина профессионал своего дела, человек с огромным багажем знаний, кажется, что абсолютно во всех областях. Ощущение, что побывали на встрече со старыми друзьями. Экскурсия невероятно атмосферная и душевная! Угощают очень вкусным чаем и домашними тульскими сладостями в настоящих русских традициях. За хорошим настроением и интересными фактами вам точно к Екатерине!
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Валентина
Мы были на экскурсии всей семьей, включая подростка, которому сложно с экскурсиями угодить. Понравилось всем. Много полезной информации о русских чайных традициях и купеческом и мещанском быте, о чае вообще, читать дальшеуменьшить
о самоварах и пряниках. Екатерина - эрудированный гид, отвечает на любой вопрос, дает не просто информацию, а понимание, структурированное из общего к частному. Поэтому все, о чем мы говорили, запомнилось, а не вылетело из головы. Вкусные сладости и чай. Получили советы где брать самый вкусный и натуральный пряник и где купить старинный самовар по хорошей цене. Спасибо!
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Н
Наталия
Были на экскурсии Тульское чаепитие для всей семьи 06.08.2020. Получили действительно чайное удовольствие. Было душевно, интересно, и очень вкусно. Жалко, что самовар электрический, а не жаровой, но лично я пять читать дальшеуменьшить
чашек уговорила! Узнали про вкусняшу "Смоква", и сразу помчались в Кремль за ней)) Также узнали интересный нюанс про Тульский пряник, какой именно, надо покупать. Экскурсия оказалась не только вкусной, но и полезной. Детям зайдет на Ура!!!
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Е
Елизавета
Прекрасное погружение в прошлые эпохи за чашечкой чая со сладостями. Здорово, что после утомительного дня, можно было присесть, пообщаться и послушать про традиции чаепития. Ходили на "экскурсию" с друзьями, все остались под впечатлением. Спасибо большое Екатерине! Было супер интересно.
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О
Олеся
Нам очень понравилась эта познавательная экскурсия. Екатерина хорошо подготовилась к мероприятию. Было много наглядных материалов,поэтому детям было понятнее. Я буду советовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым!
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