Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Узнать о дворянском и купеческом чайном этикете и угоститься чаем со сладостями в тульских традициях

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Самовар и пряник — пожалуй, самые душевные и популярные символы Тулы, и с обоими вы познакомитесь на наших увлекательных посиделках.

Мы поговорим о чайном этикете русских дворян и купцов, откроем секреты тульских кренделей и пряников.

А после устроим чаепитие с традиционными угощениями.
2400 ₽
2160 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Тульское чаепитие для всей семьи
Тульское чаепитие для всей семьи

Что вас ожидает

От китайского чая до тульского самовара
Чтобы разобраться, откуда взялся тульский самовар, мы поговорим об истории напитка, для приготовления которого самовар и служил. Я расскажу о китайском чае, о том, как и когда он оказался в России, о традиционных взварах, копорском чае и чайных субкультурах. Вы поймете, чем купеческое чаепитие отличалось от дворянского, узнаете о любопытных тонкостях сервировки и главных русских лакомствах: кусковом сахаре и сахарной голове, белевской пастиле, тульских кренделях и, конечно, пряниках.

Чаепитие по-тульски!
После беседы за обеденным столом самое время отведать сладости, о которых мы только что говорили, и поупражняться на практике в чайном этикете. Вас ждет традиционное чаепитие с тульскими пряниками, белевской пастилой, конфетами, сушками и домашним вареньем.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и маленьким путешественникам, которые хотят приобщиться к местным традициям и попробовать Тулу на вкус.

Организационные детали

Чаепитие со сладостями включено в стоимость экскурсии.

Тульское чаепитие для всей семьи
Тульское чаепитие для всей семьи
Тульское чаепитие для всей семьи
Тульское чаепитие для всей семьи
Тульское чаепитие для всей семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г.Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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