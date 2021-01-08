Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения Тулы и участия в чаепитии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет наслаждаться прогулками и атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой мероприятие тоже доступно, так как проходит в помещении, но стоит учитывать холодные температуры на улице.

Самовар и пряник - душевные символы Тулы, с которыми можно познакомиться на этой экскурсии. Узнайте о чайном этикете русских дворян и купцов, секретах тульских кренделей и пряников.После беседы за обеденным

столом вас ждет чаепитие с тульскими пряниками, белевской пастилой и домашним вареньем. Это идеальная возможность для взрослых и детей приобщиться к местным традициям и попробовать Тулу на вкус. Чаепитие со сладостями включено в стоимость экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От китайского чая до тульского самовара

Чтобы разобраться, откуда взялся тульский самовар, мы поговорим об истории напитка, для приготовления которого самовар и служил. Я расскажу о китайском чае, о том, как и когда он оказался в России, о традиционных взварах, копорском чае и чайных субкультурах. Вы поймете, чем купеческое чаепитие отличалось от дворянского, узнаете о любопытных тонкостях сервировки и главных русских лакомствах: кусковом сахаре и сахарной голове, белевской пастиле, тульских кренделях и, конечно, пряниках.

Чаепитие по-тульски!

После беседы за обеденным столом самое время отведать сладости, о которых мы только что говорили, и поупражняться на практике в чайном этикете. Вас ждет традиционное чаепитие с тульскими пряниками, белевской пастилой, конфетами, сушками и домашним вареньем.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и маленьким путешественникам, которые хотят приобщиться к местным традициям и попробовать Тулу на вкус.

Организационные детали

Чаепитие со сладостями включено в стоимость экскурсии.