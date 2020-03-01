Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

От китайского чая до тульского самовара

Чтобы разобраться, откуда взялся тульский самовар, мы поговорим об истории напитка, для приготовления которого самовар и служил. Я расскажу о китайском чае, о том, как и когда он оказался в России, о традиционных взварах, копорском чае и чайных субкультурах. Вы поймете, чем купеческое чаепитие отличалось от дворянского, узнаете о любопытных тонкостях сервировки и главных русских лакомствах: кусковом сахаре и сахарной голове, белевской пастиле, тульских кренделях и, конечно, пряниках.

Чаепитие по-тульски!

После беседы за обеденным столом самое время отведать сладости, о которых мы только что говорили, и поупражняться на практике в чайном этикете. Вас ждет традиционное чаепитие с тульскими пряниками, белевской пастилой, конфетами, сушками и домашним вареньем.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и маленьким путешественникам, которые хотят приобщиться к местным традициям и попробовать Тулу на вкус.