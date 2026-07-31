Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Мастер-класс по созданию филимоновской игрушки подходит для посещения в любое время года. В помещении мастерской всегда комфортные условия для творчества.

На тульской земле зародился старейший народный художественный промысел России. В уютной мастерской участники узнают предания о филимоновской игрушке, особенности глины синики и научатся «читать» её яркий узор. Под руководством мастера каждый создаст авторскую игрушку и украсит её традиционной росписью. Мастер-класс подходит как взрослым, так и семьям с детьми. Все материалы предоставляются на месте

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Секреты филимоновской игрушки

В уютной мастерской вы погрузитесь в историю народного промысла, которая берет начало в 16 веке. Я расскажу о дедушке Филимоне, по преданию слепившем для внуков козу и петушка из синики, сорта глины сине-голубого оттенка, который не подходит для лепки посуды. Вы узнаете о традициях филимоновской игрушки, процессе её росписи и особом узоре — что он означает и как читается, мы тоже непременно разберемся на мастер-классе.

Маленькое чудо своими руками

Под руководством мастера каждый участник создаст авторскую игрушку в лучших традициях филимоновского промысла. Вы убедитесь, что работа с глиной сродни настоящей терапии, пока пальцы будут придавать нужную форму материалу. А затем попрактикуетесь в росписи и покроете игрушку классическим филимоновским узором.

Кому подойдет мастер-класс

Всем, кто любит знакомиться с культурой края через народные промыслы. Мастер-класс подойдет как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.

Организационные детали