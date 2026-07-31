Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Погрузитесь в мир филимоновской игрушки на мастер-классе в Туле. Узнайте о традициях, создайте свою поделку и украсьте её уникальным узором
На тульской земле зародился старейший народный художественный промысел России.
В уютной мастерской участники узнают предания о филимоновской игрушке, особенности глины синики и научатся «читать» её яркий узор. Под руководством мастера каждый создаст авторскую игрушку и украсит её традиционной росписью. Мастер-класс подходит как взрослым, так и семьям с детьми. Все материалы предоставляются на месте
Мастер-класс по созданию филимоновской игрушки подходит для посещения в любое время года. В помещении мастерской всегда комфортные условия для творчества.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мастерская
Описание мастер-класса
Секреты филимоновской игрушки
В уютной мастерской вы погрузитесь в историю народного промысла, которая берет начало в 16 веке. Я расскажу о дедушке Филимоне, по преданию слепившем для внуков козу и петушка из синики, сорта глины сине-голубого оттенка, который не подходит для лепки посуды. Вы узнаете о традициях филимоновской игрушки, процессе её росписи и особом узоре — что он означает и как читается, мы тоже непременно разберемся на мастер-классе.
Маленькое чудо своими руками
Под руководством мастера каждый участник создаст авторскую игрушку в лучших традициях филимоновского промысла. Вы убедитесь, что работа с глиной сродни настоящей терапии, пока пальцы будут придавать нужную форму материалу. А затем попрактикуетесь в росписи и покроете игрушку классическим филимоновским узором.
Кому подойдет мастер-класс
Всем, кто любит знакомиться с культурой края через народные промыслы. Мастер-класс подойдет как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.
Организационные детали
Мастер-класс и экскурсия проходят в помещении. Все необходимые материалы предоставляются на месте и включены в стоимость.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Музея оружия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 8326 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края, читать дальшеуменьшить
также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нём пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
спасибо огромное Елене, с удовольствием поработали руками и узнали много нового.
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Варвара
Были на данном мастер-классе 31 мая в составе трёх взрослых и одного ребёнка 6 лет. Рассказывали про: - историю игрушки; - почему ценились невесты, которые умеют её изготавливать; - почему игрушка белая, хотя читать дальшеуменьшить
глина тёмно-серая; - как игрушка появлялась в доме крестьянина; - значение формы игрушки и её росписи. У всех получилась игрушка, включая ребёнка, который всё делал самостоятельно (лепил и раскрашивал). Всем очень понравился мастер-класс! Рекомендую включить его в свой туристический маршрут.
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Е
Елена
27/02/26. Мастер-класс по филимоновской игрушке проводила Елена, народный мастер РФ, кандидат искусствоведения,эксперт по народно-художественным (традиционным) промыслам. Если у вас есть возможность - бегите к ней бегом! Мы были вечером, приехав читать дальшеуменьшить
в этот день из Москвы поездом, и добравшись пешком по тульским козьим тропам пешком из гостиницы с двумя детьми 9 и 6 лет. И там был праздник! Наши уставшие дети возродились к жизни и с удовольствием участвовали в представлении, иначе это и не назовешь. И даже наш дедушка, который старается избегать подобных мероприятий, был вовлечен, и ему понравилось! Ура Елене!
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Ася
В новогодние праздники имели удовольствие посетить город Герой - Тулу. Впечатлились и с огромным удовольствием погрузились в истерическую, музейную современную жизнь города! Но особенно нас вдохновил мастер-класс по изготовлению Филимоновской игрушки. читать дальшеуменьшить
Чудесная, душевная, всем сердцем болеющая за своё дело Елена, рассказала нам Историю Филимоновской игрушки, терпеливо и бережно помогла нам и детям создать своими руками глиняные свистульки. Просветила нас почему и какой делается роспись филимоновских игрушек. Мы остались под глубоким впечатлением от мастера и ее творений!
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Н
Наталья
Огромное спасибо Елене за отлично проведенное время! Это не просто мастер-класс, было ощущение, что мы пришлю в гости, а нам были очень рады. Рассказ Елены об истории игрушки был подан читать дальшеуменьшить
в какой-то необыкновенной форме, это была не лекция, а дискуссия. А когда кусок глины даже в совсем неумелых руках превратился в настоящую игрушку - вообще фантастика! Роспись игрушки, как оказалось, тоже не просто взял кисть и раскрасил. Это целый мир со своими правилами: каждый узор наносится с определенным смыслом! В общем, если вам нужна перезагрузка, то точно нужно напасть в мастерскую Елены! Очень рекомендуем!
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Марина
Елена профессионал своего дела, пришли семьей 2взр+3реб, вышли с самолепными игрушками, плюс раскрасили уже готовые, все рассказала, показала, помогла всем научиться работать с глиной и конкретно спецификой филимоновской игрушки. Спасибо!!!
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