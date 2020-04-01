Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Секреты филимоновской игрушки

В уютной мастерской вы погрузитесь в историю народного промысла, которая берет начало в 16 веке. Я расскажу о дедушке Филимоне, по преданию слепившем для внуков козу и петушка из синики, сорта глины сине-голубого оттенка, который не подходит для лепки посуды. Вы узнаете о традициях филимоновской игрушки, процессе её росписи и особом узоре — что он означает и как читается, мы тоже непременно разберемся на мастер-классе.

Маленькое чудо своими руками

Под руководством мастера каждый участник создаст авторскую игрушку в лучших традициях филимоновского промысла. Вы убедитесь, что работа с глиной сродни настоящей терапии, пока пальцы будут придавать нужную форму материалу. А затем попрактикуетесь в росписи и покроете игрушку классическим филимоновским узором.

Кому подойдет мастер-класс

Всем, кто любит знакомиться с культурой края через народные промыслы. Мастер-класс подойдет как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.