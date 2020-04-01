Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Познакомиться с самым ярким промыслом Тульской области на увлекательном мастер-классе

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Немногие знают, что именно на тульской земле родился старейший в России народный художественный промысел.

За пару часов вы услышите предания о филимоновской игрушке, научитесь «читать» её яркий узор и узнаете об особенностях глины синики.

А после своими руками создадите колоритную поделку и украсите её традиционной росписью.
3750 ₽
3375 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от Музея оружия
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Филимоновская игрушка своими руками!
Филимоновская игрушка своими руками!

Что вас ожидает

Секреты филимоновской игрушки
В уютной мастерской вы погрузитесь в историю народного промысла, которая берет начало в 16 веке. Я расскажу о дедушке Филимоне, по преданию слепившем для внуков козу и петушка из синики, сорта глины сине-голубого оттенка, который не подходит для лепки посуды. Вы узнаете о традициях филимоновской игрушки, процессе её росписи и особом узоре — что он означает и как читается, мы тоже непременно разберемся на мастер-классе.

Маленькое чудо своими руками
Под руководством мастера каждый участник создаст авторскую игрушку в лучших традициях филимоновского промысла. Вы убедитесь, что работа с глиной сродни настоящей терапии, пока пальцы будут придавать нужную форму материалу. А затем попрактикуетесь в росписи и покроете игрушку классическим филимоновским узором.

Кому подойдет мастер-класс

Всем, кто любит знакомиться с культурой края через народные промыслы. Мастер-класс подойдет как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.

Организационные детали

  • Мастер-класс и экскурсия проходят в помещении. Все необходимые материалы предоставляются на месте и включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Филимоновская игрушка своими руками!
Филимоновская игрушка своими руками!
Филимоновская игрушка своими руками!
Филимоновская игрушка своими руками!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от Музея оружия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г.Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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