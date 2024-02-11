Что вас ожидает:Путешествие длится около 2,5 часов и предполагает 3 остановки и пешую прогулку по территории старого посада вокруг Кремля. Это позволит гостям увидеть и запомнить главные направления улиц и видовые точки исторического центра Тулы, сориентироваться и вдохновиться на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрожденной Казанской набережной.

Проспект Ленина

Вначале автобус проедет по проспекту Ленина до площади Победы, где проходил передний край обороны города осенью 1941 года. Здесь у памятника «Героическим защитникам Тулы» горит вечный огонь, который привезен из Москвы с могилы Неизвестного солдата. Автобус сделает остановку, гости подойдут к мемориалу, а гид расскажет о том, какой ценой отстояли город и за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой». Также остановимся около памятника Л. Н. Толстому. Наша экскурсия не только перемещение по улицам, но и путешествие во времени. Проспект Ленина превратится в улицу Киевскую и гости узнают, где находилась бывшая Киевская застава, на которой дворяне обсуждали отмену крепостного права, чем знаменит театр имени Максима Горького, какие дома посещал Лев Николаевич Толстой, и увидят тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной. Заречье:

Кузнецкая слобода

Далее мы отправимся в Заречье: Кузнецкую или Оружейную слободу. Здесь, начиная с конца 16 века, зарождалось и развивалось производство тульского оружия, когда в 1595 году по указу царя Федора Иоановича здесь поселили 30 первых кузнецов-оружейников. Гостям покажут памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову. Также вы увидите храм Сергия Радонежского, оригинальный «Памятник Тёще», а также главные тульские заводы, которыми гордится наш город. Экскурсовод расскажет о нравах кузнецкой слободы, о знаменитых тульских династиях оружейников, пряничников и самоварщиков, о том, кто такие «казюки» и предложит сфотографироваться возле скульптуры «Тульское чаепитие», где запечатлены главные тульские символы, а чай пьют «круглогодично».

Тульский Кремль и музейный квартал

В заключение совершим небольшую и, вместе с тем, увлекательную прогулку вокруг стен и башен тульского Кремля, сделаем памятные фото внутри, увидим златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Узнаем, как город-крепость, защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, превратился в город мастеров и оружейников. Познакомимся с новой набережной и Кремлёвским садом. Посетим ул. Металлистов — ранее старейшую торговую купеческую улицу Пятницкую, возникшую в конце 16 века вдоль дороги, ведущей к Пятницкой башне Кремля. Полностью замощенная еще в 18 веке, с каменными домами, возле каждого из которых стоял фонарь, улица поражала роскошью. На Пятницкой когда-то были гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров, 40 лавок, общество трезвости, чайная, усадьба пряничного короля Белолипецкого, а сегодня это музейный квартал! Важная информация:• Экскурсия предполагает 3 остановки: выход на площади Победы у мемориала «Героическим защитникам Тулы», остановку у памятника Л. Н. Толстому, фото у скульптуры «Тульское чаепитие» и пешую прогулку по историческому центру вокруг тульского Кремля.

Даже если группа собралась маленькая, подается автобус на 18 мест.