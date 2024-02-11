Автобусная обзорная экскурсия по оружейной столице — это прекрасная возможность познакомиться со всеми знаковыми местами города.
Гид расскажет, за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой», о нравах Оружейной слободы, о знаменитых династиях оружейников, пряничников, самоварщиков, о том, кто такие «казюки».
Гости увидят памятники Левше, Петру I, Демидову и место, где чаепитие в Туле не заканчивается никогда!
Гид расскажет, за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой», о нравах Оружейной слободы, о знаменитых династиях оружейников, пряничников, самоварщиков, о том, кто такие «казюки».
Гости увидят памятники Левше, Петру I, Демидову и место, где чаепитие в Туле не заканчивается никогда!
Ближайшие даты:
2
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|1 000 ₽
|Детский (до 12 лет)
|600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Проспект Ленина (бывшая улица Киевская)
- Памятник Л. Н. Толстому
- Здания присутственных мест
- Дворянское собрание
- Площадь Победы
- Мемориал Героическим защитникам Тулы
- Площадь Ленина
- Тульский Кремль
- Музейный квартал
- Казанская набережная
- Памятник Петру Первому
- Памятник Левше
- Памятник Никите Демидову
- Корпуса Тульского оружейного завода
- Скульптура «Тульское чаепитие»
- Здание музея оружия
- Николо-Зарецкая церковь
- Дома оружейников
- «Тульскую азбука» и «Тульский городовой»
Описание
Что вас ожидает:Путешествие длится около 2,5 часов и предполагает 3 остановки и пешую прогулку по территории старого посада вокруг Кремля. Это позволит гостям увидеть и запомнить главные направления улиц и видовые точки исторического центра Тулы, сориентироваться и вдохновиться на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрожденной Казанской набережной.
Проспект Ленина
Вначале автобус проедет по проспекту Ленина до площади Победы, где проходил передний край обороны города осенью 1941 года. Здесь у памятника «Героическим защитникам Тулы» горит вечный огонь, который привезен из Москвы с могилы Неизвестного солдата. Автобус сделает остановку, гости подойдут к мемориалу, а гид расскажет о том, какой ценой отстояли город и за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой». Также остановимся около памятника Л. Н. Толстому. Наша экскурсия не только перемещение по улицам, но и путешествие во времени. Проспект Ленина превратится в улицу Киевскую и гости узнают, где находилась бывшая Киевская застава, на которой дворяне обсуждали отмену крепостного права, чем знаменит театр имени Максима Горького, какие дома посещал Лев Николаевич Толстой, и увидят тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной. Заречье:
Кузнецкая слобода
Далее мы отправимся в Заречье: Кузнецкую или Оружейную слободу. Здесь, начиная с конца 16 века, зарождалось и развивалось производство тульского оружия, когда в 1595 году по указу царя Федора Иоановича здесь поселили 30 первых кузнецов-оружейников. Гостям покажут памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову. Также вы увидите храм Сергия Радонежского, оригинальный «Памятник Тёще», а также главные тульские заводы, которыми гордится наш город. Экскурсовод расскажет о нравах кузнецкой слободы, о знаменитых тульских династиях оружейников, пряничников и самоварщиков, о том, кто такие «казюки» и предложит сфотографироваться возле скульптуры «Тульское чаепитие», где запечатлены главные тульские символы, а чай пьют «круглогодично».
Тульский Кремль и музейный квартал
В заключение совершим небольшую и, вместе с тем, увлекательную прогулку вокруг стен и башен тульского Кремля, сделаем памятные фото внутри, увидим златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Узнаем, как город-крепость, защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, превратился в город мастеров и оружейников. Познакомимся с новой набережной и Кремлёвским садом. Посетим ул. Металлистов — ранее старейшую торговую купеческую улицу Пятницкую, возникшую в конце 16 века вдоль дороги, ведущей к Пятницкой башне Кремля. Полностью замощенная еще в 18 веке, с каменными домами, возле каждого из которых стоял фонарь, улица поражала роскошью. На Пятницкой когда-то были гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров, 40 лавок, общество трезвости, чайная, усадьба пряничного короля Белолипецкого, а сегодня это музейный квартал! Важная информация:• Экскурсия предполагает 3 остановки: выход на площади Победы у мемориала «Героическим защитникам Тулы», остановку у памятника Л. Н. Толстому, фото у скульптуры «Тульское чаепитие» и пешую прогулку по историческому центру вокруг тульского Кремля.
Даже если группа собралась маленькая, подается автобус на 18 мест.
По субботам в 12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Экскурсия по городу
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Демонстрации, д. 1А / 1Завершение: Музейный квартал
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12.00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсия предполагает 3 остановки: выход на площади Победы у мемориала «Героическим защитникам Тулы», остановку у памятника Л. Н. Толстому, фото у скульптуры «Тульское чаепитие» и пешую прогулку по историческому центру вокруг тульского Кремля.
- Даже если группа собралась маленькая, подается автобус на 18 мест
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 фев 2024
Тула сама по себе замечательный город с огромной историей, а в моём конкретном случае сошлись всё звезды: прекрасный гид, высокопрофессиональный водитель, комфортабельный автобус, прекрасная погода(мороз и солнце), и блестящая группа туристов - жизнерадостных, позитивно настроенных людей разного возраста (полный автобус без единого свободного места!
Всём огромное спасибо и до встречи!
Всём огромное спасибо и до встречи!
К
Константин
4 фев 2024
Экскурсовод Артём: рассказывал громко, понятно, интересно, держал внимание в течение всей экскурсии!
Сам формат экскурсии автобус-пешком-автобус очень классный, т. к. такая смена активности постоянно держала в тонусе.
Рекомендую!
Сам формат экскурсии автобус-пешком-автобус очень классный, т. к. такая смена активности постоянно держала в тонусе.
Рекомендую!
С
Соломченко
20 дек 2023
Прекрасная экскурсия, для обзорные самое то, но зимой конечно холодно на таких экскурсия))))
Е
Екатерина
10 дек 2023
Отличная экскурсия - очень познавательная и интересная. Экскурсовод Евгений - браво, увлекательно и с юмором рассказывал про свой город, хочется вернуться в Тулу ещё раз.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Н
Наталья
29 окт 2023
Обзорная экскурсия по Туле. Очень приятный гид, видео что любит свое дело и свой город. Организаци быстрая, все четко. Единственное что можно было бы изменить это микроавтобус с маленькими грязными окнами, которые постоянно запотевали потому что в салоне небыло вентиляции. Также помогло бы обзору если убрали зановески с и без того маленьких окошек.
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