Отправляйтесь в однодневное путешествие по самым интересным уголкам Тульской области.
Вы сможете посетить промышленную Дубну с усадьбой Мосоловых и местными виноградниками, посетить дворец Бобринского в Богородицке, а также узнать историю засечных городов Одоев и Белёв. Каждый маршрут расскажет вам о богатом прошлом и настоящем региона.
Описание экскурсииПутешествие на целый день в города Одоев и Белёв. Во время экскурсии Вы узнаете, как появились эти города, чем жили и за счёт чего существуют сегодня. Важная информация:• Данная экскурсия состоится в любой день и при любых погодных условиях.
- В случае моей занятости на желаемую дату, экскурсию проведёт кто-то из ребят моей команды «Гид в Туле».
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Ср, чт, пт, сб, вс (остальные дни оговариваются отдельно)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубна:
- Тульская кузнецкая слобода
- Музей-усадьба Мосоловых в поселке Дубна
- Музей ИМ.А.И. Чирикова
- Северные виноградники под Дубной
- Богородицк:
- Дворец графа Бобринского
- Достопримечательности Богородицка
- Одоев и Белёв:
- Одоев
- Музеи Филимоновской игрушки и Одоевского кружева
- Жабынский и Спасо-Преображенский монастыри в Белёве
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты (только для Дубны)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Транспорт
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Тула
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, чт, пт, сб, вс (остальные дни оговариваются отдельно)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 авг 2020
Александра-профессионал своего дела!!!! Умная, общительная, человек любящий своё дело, профессионал с большой буквы! Экскурсия с ней, проходит на одном дыханье, время пролетает незаметно оставляя море положительных эмоций! Умеет находить подход к любой аудитории. Она-самая лучшая!!!!!!
Е
Елена
18 янв 2018
Саша! Огромное спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось. Интересно, позитивно и очень познавательно. До новых встреч!
