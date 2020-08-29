Мои заказы

В Одоев и Белёв, Богородицк или Дубну из Тулы (на выбор)

Отправляйтесь в однодневное путешествие по самым интересным уголкам Тульской области.

Вы сможете посетить промышленную Дубну с усадьбой Мосоловых и местными виноградниками, посетить дворец Бобринского в Богородицке, а также узнать историю засечных городов Одоев и Белёв. Каждый маршрут расскажет вам о богатом прошлом и настоящем региона.
Описание экскурсии

Путешествие на целый день в города Одоев и Белёв. Во время экскурсии Вы узнаете, как появились эти города, чем жили и за счёт чего существуют сегодня. Важная информация:• Данная экскурсия состоится в любой день и при любых погодных условиях.
  • В случае моей занятости на желаемую дату, экскурсию проведёт кто-то из ребят моей команды «Гид в Туле».
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.

Ср, чт, пт, сб, вс (остальные дни оговариваются отдельно)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дубна:
  • Тульская кузнецкая слобода
  • Музей-усадьба Мосоловых в поселке Дубна
  • Музей ИМ.А.И. Чирикова
  • Северные виноградники под Дубной
  • Богородицк:
  • Дворец графа Бобринского
  • Достопримечательности Богородицка
  • Одоев и Белёв:
  • Одоев
  • Музеи Филимоновской игрушки и Одоевского кружева
  • Жабынский и Спасо-Преображенский монастыри в Белёве
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты (только для Дубны)
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Тула
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, чт, пт, сб, вс (остальные дни оговариваются отдельно)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
29 авг 2020
Александра-профессионал своего дела!!!! Умная, общительная, человек любящий своё дело, профессионал с большой буквы! Экскурсия с ней, проходит на одном дыханье, время пролетает незаметно оставляя море положительных эмоций! Умеет находить подход к любой аудитории. Она-самая лучшая!!!!!!
Е
Елена
18 янв 2018
Саша! Огромное спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось. Интересно, позитивно и очень познавательно. До новых встреч!

