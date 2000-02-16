2 отзыва оставили туристы

На велосипеде 🚲 по Туле

Благодаря небольшим размерам и маневренности велосипед может проехать практически везде, в отличие от машин. И это будет нашим преимуществом при осмотре города.

Мы проедем по улочкам и переулкам Тульского посада, чтобы узнать о судьбах знаменитых туляков

Познакомимся с историей 📖 Кузнечной стороны

Полюбуемся красотами «зеленых легких города» — Белоусовского парка.

Важная информация: