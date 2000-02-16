2 отзыва оставили туристы

На велосипеде 🚲 по Туле
Благодаря небольшим размерам и маневренности велосипед может проехать практически везде, в отличие от машин. И это будет нашим преимуществом при осмотре города.
- Мы проедем по улочкам и переулкам Тульского посада, чтобы узнать о судьбах знаменитых туляков
- Познакомимся с историей 📖 Кузнечной стороны
- Полюбуемся красотами «зеленых легких города» — Белоусовского парка.
Важная информация:
- Экскурсия проводится с мая по сентябрь.
- Не рекомендуется для детей до 7 лет
- Наденьте любую удобную одежду по погоде, подходящую для велопрогулок.
- Обязательна удобная обувь
- Возьмите с собой: паспорт, медицинскую страховку, фотоаппарат, дамам платок для посещения храма, бутылочку воды.
Что не входит
- Аренда велосипеда (зависит от модели: 350-540 руб/2 часа)
- Питание
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Д.
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Екатерина Д. проводит ещё 6 экскурсий
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