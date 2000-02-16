2 отзыва оставили туристы

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Велопрогулка по Туле

5
2 отзыва
Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Вы познакомитесь с улицами и переулками тульского посада, узнаете о судьбах знаменитых туляков, услышите историю 📖 Кузнечной стороны и полюбуетесь одним из самых красивых 🤩 мест Тулы — Белоусовским парком.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Велопрогулка по Туле
Велопрогулка по Туле
На велосипеде 🚲 по Туле
Благодаря небольшим размерам и маневренности велосипед может проехать практически везде, в отличие от машин. И это будет нашим преимуществом при осмотре города.
  • Мы проедем по улочкам и переулкам Тульского посада, чтобы узнать о судьбах знаменитых туляков
  • Познакомимся с историей 📖 Кузнечной стороны
  • Полюбуемся красотами «зеленых легких города» — Белоусовского парка.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится с мая по сентябрь.
  • Не рекомендуется для детей до 7 лет
  • Наденьте любую удобную одежду по погоде, подходящую для велопрогулок.
  • Обязательна удобная обувь
  • Возьмите с собой: паспорт, медицинскую страховку, фотоаппарат, дамам платок для посещения храма, бутылочку воды.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда велосипеда (зависит от модели: 350-540 руб/2 часа)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Велопрогулка по Туле
Велопрогулка по Туле
Велопрогулка по Туле
Велопрогулка по Туле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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2 отзыва оставили туристы

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