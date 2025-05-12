Мои заказы

Активный отдых в Туле

Сельский уют: один день на настоящей ферме
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
25 сен в 11:30
1000 ₽ за человека
В отдых с головой: 24 часа на ферме
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
28 сен в 11:30
29 сен в 11:30
9500 ₽ за человека
Банный день
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Погрузитесь в фермерскую жизнь на день: кормите животных, наслаждайтесь парной и ужином из свежих продуктов
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
28 сен в 11:30
29 сен в 11:30
5900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    12 мая 2025
    Сельский уют: один день на настоящей ферме
    Полностью соответствует описанию
  • Д
    Дарья
    18 июня 2024
    Сельский уют: один день на настоящей ферме
    Ферма интересная, все как обещали: приятная экскурсовод, Алена, показала и куриц, и кроликов, и коров, и телят, и быка, и
    барана, и лошадь, и пони.
    Небольшие вопросы только в ресторану, но некритичные (передала администратору). Еда вкусная, официантка - сама душевность и забота.

