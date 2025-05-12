Групповая
до 25 чел.
Сельский уют: один день на настоящей ферме
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
25 сен в 11:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
В отдых с головой: 24 часа на ферме
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
28 сен в 11:30
29 сен в 11:30
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Банный день
Погрузитесь в фермерскую жизнь на день: кормите животных, наслаждайтесь парной и ужином из свежих продуктов
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
28 сен в 11:30
29 сен в 11:30
5900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей12 мая 2025Полностью соответствует описанию
- ДДарья18 июня 2024Ферма интересная, все как обещали: приятная экскурсовод, Алена, показала и куриц, и кроликов, и коров, и телят, и быка, и
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Туле в сентябре 2025
Сейчас в Туле в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Активный отдых», 2 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь