1 день

Фестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по Туле

06:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление на автобусе в г. Тулу.

Участие в IX Всероссийском фестивале «День пряника».

Всего один раз в году Тула становится признанной столицей русского пряника и собирает лучших пряничных мастеров, пекарей и кондитеров со всей страны на большой праздник вкуса, традиций и гостеприимства.

В этот день город наполняется ароматами корицы, мёда, свежеиспечённого теста и горячего чая из самовара.

«День пряника» — это настоящее гастрономическое событие года. Здесь можно познакомиться с уникальными пряничными традициями разных регионов, попробовать необычные авторские изделия, принять участие в многочисленных мастер-классах, конкурсах и народных гуляниях.

Центральная площадка фестиваля – выставка-ярмарка пряничных производителей:

мастер-классы по изготовлению, выпечке и росписи пряников, дегустации, презентации необычных пряников и съедобных картин;

знакомство с гастрономическими брендами Тульской области;

традиционный чемпионат по скоростному кипячению самоваров;

лучшие пряничные мастера страны, каждый со своей историей, уникальной рецептурой и фирменными секретами.

Обращаем внимание! Участие в интерактивах, дегустациях по желанию, оплата на месте.

После фестиваля знакомство ещё с одной важной традицией русских праздников, ярмарок и чаепитий — знаменитой гармони.

Посещение музея гармони Деда Филимона.

Гармонь — один из тульских брендов наравне с пряниками, самоварами и оружием. Тула была настоящим гармонным центром с 15 фабриками и десятками кустарных мастеров, производящих эти инструменты.

В коллекции музея более 150 экспонатов, каждый предмет хранит свою уникальную историю. Настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь!

Пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле с осмотром достопримечательностей:

Тульский кремль;

Успенский собор (1766 г.) — архитектурная жемчужина кремля;

Богоявленский собор и старинные Торговые ряды;

прогулка по местному «Арбату» — бывшая Пятницкая улица, современная улица Металлистов.

Посещение интерактивного гастрономического пространства «Историческая кухня». Здесь история оживает не в экспонатах, а во вкусах.

Дегустационная программа «Средневековая кухня» знакомит со старинными рецептами, сохранившимися до наших дней: древнерусской лепёшки на закваске, наваристая юрма, каша из полбы с грибами, гречишники и ароматный узвар с мёдом. Настоящее путешествие в историю через вкусы и традиции русской кухни.

Размещение.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160