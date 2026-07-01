Вы увидите древний Тульский кремль и величественные соборы, необычный музей гармони, старинные монастыри Серпухова и знаменитую литературную усадьбу Мелихово.
Программа тура по дням
Фестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по Туле
06:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отправление на автобусе в г. Тулу.
Участие в IX Всероссийском фестивале «День пряника».
Всего один раз в году Тула становится признанной столицей русского пряника и собирает лучших пряничных мастеров, пекарей и кондитеров со всей страны на большой праздник вкуса, традиций и гостеприимства.
В этот день город наполняется ароматами корицы, мёда, свежеиспечённого теста и горячего чая из самовара.
«День пряника» — это настоящее гастрономическое событие года. Здесь можно познакомиться с уникальными пряничными традициями разных регионов, попробовать необычные авторские изделия, принять участие в многочисленных мастер-классах, конкурсах и народных гуляниях.
Центральная площадка фестиваля – выставка-ярмарка пряничных производителей:
- мастер-классы по изготовлению, выпечке и росписи пряников, дегустации, презентации необычных пряников и съедобных картин;
- знакомство с гастрономическими брендами Тульской области;
- традиционный чемпионат по скоростному кипячению самоваров;
- лучшие пряничные мастера страны, каждый со своей историей, уникальной рецептурой и фирменными секретами.
Обращаем внимание! Участие в интерактивах, дегустациях по желанию, оплата на месте.
После фестиваля знакомство ещё с одной важной традицией русских праздников, ярмарок и чаепитий — знаменитой гармони.
Посещение музея гармони Деда Филимона.
Гармонь — один из тульских брендов наравне с пряниками, самоварами и оружием. Тула была настоящим гармонным центром с 15 фабриками и десятками кустарных мастеров, производящих эти инструменты.
В коллекции музея более 150 экспонатов, каждый предмет хранит свою уникальную историю. Настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь!
Пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле с осмотром достопримечательностей:
- Тульский кремль;
- Успенский собор (1766 г.) — архитектурная жемчужина кремля;
- Богоявленский собор и старинные Торговые ряды;
- прогулка по местному «Арбату» — бывшая Пятницкая улица, современная улица Металлистов.
Посещение интерактивного гастрономического пространства «Историческая кухня». Здесь история оживает не в экспонатах, а во вкусах.
Дегустационная программа «Средневековая кухня» знакомит со старинными рецептами, сохранившимися до наших дней: древнерусской лепёшки на закваске, наваристая юрма, каша из полбы с грибами, гречишники и ароматный узвар с мёдом. Настоящее путешествие в историю через вкусы и традиции русской кухни.
Размещение.
Свободное время.
Серпухов, музей хлеба. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Серпухов.
Экскурсия в музей хлеба «От зерна до каравая».
История о том, как рождался главный продукт русского стола. Это возможность окунуться в атмосферу купеческого Серпухова конца XIX века. Здесь раскроются интересные факты о хлебе, секретах выращивания зерна в старину и истории хлебопечения!
Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты хлебов помогут представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления исконно русского и святого продукта – Хлеба.
В заключение — чаепитие со свежей выпечкой.
Обзорная экскурсия по г. Серпухову.
В программе:
- Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
- Введенский Владычный монастырь (внешний осмотр) — самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-ом году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
- Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
- купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.
Обед.
Отправление в Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
«Мелихово» — одна из самых знаменитых литературных усадеб России. Антон Павлович Чехов жил здесь с 1892 по 1899 год.
Этот период стал самым плодотворным в его творчестве: тут он написал 42 произведения, в том числе «Чайку», «Палату №6» и «Ионыча».
В программе посещение:
- главный дом усадьбы А. П. Чехова;
- баня;
- пожарный сарай.
Свободное время на территории усадьбы. Не пропустите:
- флигель, где была написана «Чайка»;
- огород «Юг Франции»;
- пруд «Аквариум»;
- «Левитановская горка».
Отправление в г. Москву.
20:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Туле в двухместном номере (2 человека в номере).
Стоимость тура на 1 человека – 14 990 руб.
Доплата за одноместное размещение – 3 400 руб. (1 человек в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «История»
Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.
Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Размещение в гостинице (1 ночь)
- Питание по программе: завтрак и обед во 2 день
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Питание, не указанное в программе: завтрак, обед и ужин в 1 день
- Интерактивы и дегустации на фестивале (оплата на месте.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать о туре?
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
- При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.