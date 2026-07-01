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Фестиваль пряника в Туле

Откройте для себя гастрономические и культурные традиции России в увлекательном путешествии! Вас ждёт Всероссийский фестиваль «День пряника» с ароматными дегустациями, мастер-классами, народными гуляниями и пряничной ярмаркой.

Вы увидите древний Тульский кремль и величественные соборы, необычный музей гармони, старинные монастыри Серпухова и знаменитую литературную усадьбу Мелихово.
Фестиваль пряника в ТулеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фестиваль пряника в ТулеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фестиваль пряника в ТулеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Фестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по Туле

06:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отправление на автобусе в г. Тулу.

Участие в IX Всероссийском фестивале «День пряника».

Всего один раз в году Тула становится признанной столицей русского пряника и собирает лучших пряничных мастеров, пекарей и кондитеров со всей страны на большой праздник вкуса, традиций и гостеприимства.

В этот день город наполняется ароматами корицы, мёда, свежеиспечённого теста и горячего чая из самовара.

«День пряника» — это настоящее гастрономическое событие года. Здесь можно познакомиться с уникальными пряничными традициями разных регионов, попробовать необычные авторские изделия, принять участие в многочисленных мастер-классах, конкурсах и народных гуляниях.

Центральная площадка фестиваля – выставка-ярмарка пряничных производителей:

  • мастер-классы по изготовлению, выпечке и росписи пряников, дегустации, презентации необычных пряников и съедобных картин;
  • знакомство с гастрономическими брендами Тульской области;
  • традиционный чемпионат по скоростному кипячению самоваров;
  • лучшие пряничные мастера страны, каждый со своей историей, уникальной рецептурой и фирменными секретами.

Обращаем внимание! Участие в интерактивах, дегустациях по желанию, оплата на месте.

После фестиваля знакомство ещё с одной важной традицией русских праздников, ярмарок и чаепитий — знаменитой гармони.

Посещение музея гармони Деда Филимона.

Гармонь — один из тульских брендов наравне с пряниками, самоварами и оружием. Тула была настоящим гармонным центром с 15 фабриками и десятками кустарных мастеров, производящих эти инструменты.

В коллекции музея более 150 экспонатов, каждый предмет хранит свою уникальную историю. Настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь!

Пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле с осмотром достопримечательностей:

  • Тульский кремль;
  • Успенский собор (1766 г.) — архитектурная жемчужина кремля;
  • Богоявленский собор и старинные Торговые ряды;
  • прогулка по местному «Арбату» — бывшая Пятницкая улица, современная улица Металлистов.

Посещение интерактивного гастрономического пространства «Историческая кухня». Здесь история оживает не в экспонатах, а во вкусах.

Дегустационная программа «Средневековая кухня» знакомит со старинными рецептами, сохранившимися до наших дней: древнерусской лепёшки на закваске, наваристая юрма, каша из полбы с грибами, гречишники и ароматный узвар с мёдом. Настоящее путешествие в историю через вкусы и традиции русской кухни.

Размещение.

Свободное время.

Фестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по ТулеФестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по ТулеФестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по ТулеФестиваль «День пряника», музей гармони, пешеходная экскурсия по Туле
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Серпухов, музей хлеба. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Серпухов.

Экскурсия в музей хлеба «От зерна до каравая».

История о том, как рождался главный продукт русского стола. Это возможность окунуться в атмосферу купеческого Серпухова конца XIX века. Здесь раскроются интересные факты о хлебе, секретах выращивания зерна в старину и истории хлебопечения!

Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты хлебов помогут представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления исконно русского и святого продукта – Хлеба.

В заключение — чаепитие со свежей выпечкой.

Обзорная экскурсия по г. Серпухову.

В программе:

  • Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
  • Введенский Владычный монастырь (внешний осмотр) — самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-ом году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
  • Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
  • купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.

Обед.

Отправление в Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

«Мелихово» — одна из самых знаменитых литературных усадеб России. Антон Павлович Чехов жил здесь с 1892 по 1899 год.

Этот период стал самым плодотворным в его творчестве: тут он написал 42 произведения, в том числе «Чайку», «Палату №6» и «Ионыча».

В программе посещение:

  • главный дом усадьбы А. П. Чехова;
  • баня;
  • пожарный сарай.

Свободное время на территории усадьбы. Не пропустите:

  • флигель, где была написана «Чайка»;
  • огород «Юг Франции»;
  • пруд «Аквариум»;
  • «Левитановская горка».

Отправление в г. Москву.

20:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Серпухов, музей хлеба. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»Серпухов, музей хлеба. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»Серпухов, музей хлеба. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»Серпухов, музей хлеба. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Туле в двухместном номере (2 человека в номере).

Стоимость тура на 1 человека – 14 990 руб.

Доплата за одноместное размещение – 3 400 руб. (1 человек в номере).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «История»

1 ночь

Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.

Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.

В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.

Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение в гостинице (1 ночь)
  • Питание по программе: завтрак и обед во 2 день
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Питание, не указанное в программе: завтрак, обед и ужин в 1 день
  • Интерактивы и дегустации на фестивале (оплата на месте.)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать о туре?
  1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  2. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
  3. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  5. Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
  8. При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Тулы

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