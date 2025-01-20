янв
Программа тура по дням
Обзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустацией
11:45 Встреча у памятника Демидову в Заречье.
Обзорная экскурсии «Тула оружейная».
Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода. Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.
Экскурсия в Музей оружия.
Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок. В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.
Обед в небольшом ресторанчике в центре города.
Посещение нового городского пространства «Искра».
Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.
Новогодняя кулинарная программа с дегустацией в пространстве «Археология».
Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории. Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки? Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза». Попробуете вкус Рождества: на столе – «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная кулебяка.
17:00 Окончание программы.
Размещение в гостинице.
Свободное время в центре города.
За дополнительную плату по желанию:
18:00-20:00 Интерактивная программа «Новый год у Тулячка» 6+.
Поездка в Ясную поляну. Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием
Завтрак.
Встреча с гидом у музея самоваров в центре города. Посадка в автобус.
Поездка в Ясную поляну (без посещения дома Толстого).
Новогодняя зимняя программа в усадьбе без посещения дома Толстого. Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны.
Обзорная экскурсия по территории.
Вы увидите дом Толстого, а также флигель Кузминских, осмотрите центральную часть заповедника, пруды. В рамках осмотра центральной части заповедника посетители познакомятся с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, посетите могилу Толстого.
Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием.
Самостоятельная прогулка.
Вы сможете посетить могилу Л. Н. Толстого, поучаствовать в Новогодних мероприятиях в усадьбе, покататься на лошадях, посетить конюшню.
Обед в кафе.
16:00 Возвращение в Тулу.
Дополнительно программа:
17:00-19:00 «Тульские святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием.
Обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряника
Завтрак.
11:00 Встреча с гидом.
Начало новогодней обзорной экскурсии по Туле с посещением Тульского кремля.
Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!
Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, узнаете много исторических фактов о Туле, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.
Посещение музея самоваров.
В экспозиции музея представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.
Обед в ресторане.
Нас ждет вкусная и ароматная программа «В гостях у Тульского пряника».
Вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, и конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!
Мастер-класс по росписи пряника.
В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!
Свободное время в Туле.
На Казанской набережной пройдет «Держи быка за рога». Там ждет яркая концертная программа, фотозоны и различные зимние забавы.
Дополнительно по желанию:
18:00-19:00 Мастер-класс по росписи новогоднего шарика.
Литературная викторина. Мультимедийный музей станка с программой «Тула - мастерская России»
Завтрак.
11:45 Встреча в центре города у ЛНТ.
Посещение интерактивной экспозиции – «Мой адрес всегда: Тула», — именно так в некоторых письмах писатель Л. Н. Толстой неспроста указывал свой адрес.
Действительно можно ли представить жизнь писателя в отрыве от близлежащего к его яснополянской усадьбе губернского города — Тулы?! Ведь именно в Тулу Толстой ездил в Дворянское Собрание и Земскую управу, Губернское правление и Окружной суд. В тульской мужской гимназии учились его сыновья и в тульском реальном училище Толстой был почетным попечителем.
Литературная викторина.
Игра была восстановлена сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна» по воспоминаниям современников, членов семьи и друзей Льва Николаевича Толстого. Лото представляет собой набор карточек — заданий с отрывками из стихотворений разных поэтов. Начало стихотворного отрывка написано на разрезных карточках с соответствующими номерами. Ведущий раздает игрокам карточки, а затем наугад достает разрезные карточки, зачитывает отрывки стихотворений. Игроки должны найти продолжение, назвать автора поэтических строк, номер карточки и дочитать стихотворный отрывок.
Музей «Нимфозориум».
Экспонат «Блоха тульская подкованная». Самостоятельный осмотр.
Миниатюра, сделанная токарем-умельцем Николаем Алдуниным в 2002 году по мотивам сказа.
Обед.
Мультимедийный музей станка с программой «Тула – мастерская России».
Гости музея узнают о том, как Тула становилась индустриальным центром; как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность; что такое тульский культурный ДНК и почему Тула – мастерская России.
Рассказчики экскурсии − современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают участникам экскурсии о великих изобретениях тульских мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.
Свободное времяв городском пространстве «Октава».
Здесь можно поучаствовать в играх, посетить выставку, послушать лекцию, выпить чашечку кофе. В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава.
16:00 Окончание программы.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.
Cтоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Основное место
|Доп. место
1-местный
по запросу
|Подворье 2*
23 600 2-местный
23 000 3-местный
22 600
—
|Профит 3*
27 700 2-местный
27 000 3-местный
|—
София 4*
под запрос
|30 000 2-местный
|—
Центр 4*
под запрос
|32 000
Варианты проживания
Гостиница «Подворье»
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.
Гостиница «Центр»
Апарт-отель«Центр» располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский кремль.
Отель «Профит»
Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.
Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.
В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.
Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.
Отель «София»
Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера, различные по ценовой политике. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.
В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.
Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (3 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Тулы и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Доп. экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли в стоимость тура билеты на поезд и самолет?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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