3 день

Обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряника

Завтрак.

11:00 Встреча с гидом.

Начало новогодней обзорной экскурсии по Туле с посещением Тульского кремля.

Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!

Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, узнаете много исторических фактов о Туле, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.

Посещение музея самоваров.

В экспозиции музея представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

Обед в ресторане.

Нас ждет вкусная и ароматная программа «В гостях у Тульского пряника».

Вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, и конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!

Мастер-класс по росписи пряника.

В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!

Свободное время в Туле.

На Казанской набережной пройдет «Держи быка за рога». Там ждет яркая концертная программа, фотозоны и различные зимние забавы.

Дополнительно по желанию:

18:00-19:00 Мастер-класс по росписи новогоднего шарика.