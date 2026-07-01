1 день

Встреча группы в Москве. Музей-заповедник «Поленово». Алексин: экскурсия по рыбоводческому производству

07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление на автобусе в музей-заповедник В. Д. Поленова «Поленово».

Архитектуру всех построек в имении художник Василий Поленов придумал сам, он же основал художественный музей — первый народный музей в русской деревне.

Экскурсия по Большому дому, где все сохранилось так, как было при жизни художника. Посещение портретной, мастерской, столовой, библиотеки, кабинета, пейзажной.

В коллекции:

подлинные работы художника, уникальные вещи, привезенные им из поездок. Мебель, посуда, архивные документы семьи, фотографии, медали;

уникальные вещи, привезенные им из поездок. Мебель, посуда, архивные документы семьи, фотографии, медали; работы Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Константина Коровина, Сергея Иванова, Владимира и Константина Маковских.

Свободное время на территории усадьбы. Не пропустите:

«Адмиралтейство», помещения для хранения «Поленовского флота»: лодок и снастей;

помещения для хранения «Поленовского флота»: лодок и снастей; Мастерская «Аббатство», где Поленов писал картины и создавал театральные декорации;

где Поленов писал картины и создавал театральные декорации; очаровательный «Домик Прокофьева».

Отправление в г. Алексин, промышленную глубинку Тульской области.

Обед.

Экскурсия с дегустацией на рыбоводческое предприятие «Приокское», место, где можно есть черную икру ложками!

Рыбацкая слобода существовала в Алексине на протяжении многих веков. В XVI в. местные жители имели право поставлять окскую рыбу к царскому столу.

Современное предприятие бережно хранит традиции, предлагает уникальную возможность посетить современный рыбоводческий комплекс, где выращивают русского осетра и стерлядь в условиях, приближенных к естественным, производится главный российский деликатес – черная икра.

В программе:

обзорная экскурсия по производству в сопровождении экскурсовода, знакомство с современными технологиями выращивания осетров и стерлядей, возможность увидеть ценные породы рыб на расстоянии вытянутой руки, узнать о том, как сегодня производят и заготавливают черную икру;

в сопровождении экскурсовода, возможность увидеть ценные породы рыб на расстоянии вытянутой руки, узнать о том, как сегодня производят и заготавливают черную икру; дегустация двух видов икры и рыбы.

Свободное время для приобретения рыбы и икры.

Размещение в гостинице «История» в Туле.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160