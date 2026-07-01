Описание тура
Этот тур подарит атмосферу русской усадебной культуры, гастрономических открытий и путешествия по старинным городам.
Вас ожидают живописная усадьба Поленово, панорамы Одоевского городища, колоритный музей Филимоновской игрушки, величественный Тульский кремль, уютный Пряничный музей и древние монастыри Серпухова.
Программа тура по дням
Встреча группы в Москве. Музей-заповедник «Поленово». Алексин: экскурсия по рыбоводческому производству
07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление на автобусе в музей-заповедник В. Д. Поленова «Поленово».
Архитектуру всех построек в имении художник Василий Поленов придумал сам, он же основал художественный музей — первый народный музей в русской деревне.
Экскурсия по Большому дому, где все сохранилось так, как было при жизни художника. Посещение портретной, мастерской, столовой, библиотеки, кабинета, пейзажной.
В коллекции:
- подлинные работы художника, уникальные вещи, привезенные им из поездок. Мебель, посуда, архивные документы семьи, фотографии, медали;
- работы Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Константина Коровина, Сергея Иванова, Владимира и Константина Маковских.
Свободное время на территории усадьбы. Не пропустите:
- «Адмиралтейство», помещения для хранения «Поленовского флота»: лодок и снастей;
- Мастерская «Аббатство», где Поленов писал картины и создавал театральные декорации;
- очаровательный «Домик Прокофьева».
Отправление в г. Алексин, промышленную глубинку Тульской области.
Обед.
Экскурсия с дегустацией на рыбоводческое предприятие «Приокское», место, где можно есть черную икру ложками!
Рыбацкая слобода существовала в Алексине на протяжении многих веков. В XVI в. местные жители имели право поставлять окскую рыбу к царскому столу.
Современное предприятие бережно хранит традиции, предлагает уникальную возможность посетить современный рыбоводческий комплекс, где выращивают русского осетра и стерлядь в условиях, приближенных к естественным, производится главный российский деликатес – черная икра.
В программе:
- обзорная экскурсия по производству в сопровождении экскурсовода, знакомство с современными технологиями выращивания осетров и стерлядей, возможность увидеть ценные породы рыб на расстоянии вытянутой руки, узнать о том, как сегодня производят и заготавливают черную икру;
- дегустация двух видов икры и рыбы.
Свободное время для приобретения рыбы и икры.
Размещение в гостинице «История» в Туле.
Свободное время.
Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в Белеве
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в п. Одоев.
Одоев – один из самых очаровательных городков Тульской области,ровесник Куликовской битвы, впервые упоминается 1380 годом, в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром.
Экскурсионная прогулка по г. Одоеву, в программе:
- Одоевское городище (Соборная гора), откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь;
- Купеческая застройка 19 века;
- знакомство с местными изюминками: «Россия – родина слонов» и скульптурой «Кузькина мать».
Обед.
Посещение музея Филимоновской игрушки с мастер-классом по росписи игрушки.
В большом купеческом доме XVIII века, где располагается музей, представлена богатая экспозиция филимоновской игрушки, а также глиняные промыслы из более чем сорока регионов России и Зарубежья. Всего более 3000 экспонатов!
В программе:
- знакомство с истоками промысла, секретами изготовления и росписи;
- мастер-класс по росписи игрушки.
Отправление в г. Белев.
Белев – ровесник Москвы, до 18 века являлся одной из восточных крепостей Большой засечной черты.
Обзорная экскурсия по городу, живописно раскинувшемуся на берегу р. Оки: купеческая застройка, быт горожан, самые известные гости города, роль в защите русских границ, осмотр великолепного Спасо-Преображенского монастыря – жемчужины Белевской земли.
Первая ассоциация со словом «Белёв»? Конечно, яблочная пастила.
Посещение музея пастилы компании «Старые традиции» – знакомство с историей возникновения основных народных промыслов, которые принесли городу всемирную известность – яблочной пастилой и коклюшечным кружевоплетением.
В программе знакомство:
- с процессом создания волшебных кружев с помощью специальных приспособлений – коклюшек – от одной из лучших мастериц своего дела;
- с нежнейшим лакомством – белёвской яблочной пастилой. Все этапы изготовления проходят перед глазами гостей.
Вишенка на торте – чаепитие с дегустацией пастилы, зефира, мармелада и даже киселя.
Возвращение в г. Тулу.
Свободное время.
Экскурсия по Туле, пряничный музей. Серпухов, музей хлеба. Возвращение в Москву
Завтрак в ресторане отеля.
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле – «старой» и новой, городу пряников, оружия и вкуснейшей пастилы.
В программе:
- прогулка вдоль мощных стен Тульского кремля и по кремлевскому парку;
- Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества XVI века, сохранившего свой первозданный облик практически с момента основания;
- Архитектурная жемчужина кремля – Успенский собор, возведенный в 1766 году, а также монументальный Богоявленский собор и старинные Торговые ряды, в лавках которых в свободное время можно насладиться калейдоскопом вкусов традиционной Тулы – тульской пастилой, конфетами и пряниками;
- Заречье: Кузнецкая, или Оружейная слобода, с которой начиналась «оружейная» слава города;
- Николо-Зарецкий храм (внешний осмотр) – усыпальница богатейшего рода Демидовых, памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову;
- прогулка по местному «Арбату», бывшей Пятницкой, современной улице Металлистов и обновленной Казанской набережной.
Посещение Пряничного музея с программой «Тула в чашке чая, секреты тульского самовара».
В программе:
- знакомство с чайными традициями и тульскими самоварами, тем, как правильно топить самовар;
- чай из самовара со сладостями по тульским обычаями.
Обед.
Отправление в г. Серпухов.
Серпухов – древний город с богатой шестивековой историей: Иван Грозный проводил большой военный смотр, Борис Годунов стоял лагерем с «ратными людьми», Василий Шуйский собирал полки «для недруга своего – крымского царя».
Обзорная экскурсия по г. Серпухову.
В программе:
- Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
- Введенский Владычный монастырь (внешний осмотр) — самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-ом году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
- Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
- купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.
Экскурсия в музей хлеба «От зерна до каравая».
Приглашаем познакомиться с интересными фактами о хлебе, как выращивали зерно в старину и историю хлебопечения!
Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты хлебов помогут представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления исконно русского и святого продукта – Хлеба.
В заключение – чаепитие со свежей выпечкой.
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву.
Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Туле.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|История 2*
|26 990
|29 990
Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «История»
Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.
Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Размещение в гостинице (2 ночи)
- Питание по выбранному варианту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 4 500 руб
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
- Обеды (если выбран тариф без обедов)
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать о туре?
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно.
- Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
- При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.