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В Тулу за впечатлениями: сокращенный тур

Экскурсионный тур «В Тулу за впечатлениями: сокращенный тур» на 2 дня
В Тулу за впечатлениями: сокращенный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Тулу за впечатлениями: сокращенный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Тулу за впечатлениями: сокращенный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Приглашаем Вас в двухдневное путешествие по Тульской области, наполненное секретами ремесел, гастрономическими открытиями и очарованием старинных городов.

Вас ожидают величественный Тульский кремль, прогулка по историческим и современным локациям Тулы, панорамы Одоевского городища, знакомство с истоками промысла в музее Филимоновской игрушки, уютное чаепитие в Пряничном музее и древний Серпухов.

С полной версией тура можно ознакомиться по ссылке.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Туле. Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в Белеве

Самостоятельное прибытие в г. Тулу.

09:45 Встреча на ж/д вокзале «Тула 1 Курская» (Московский вокзал) г. Тула (табличка «Тульский край: впечатлений через край»).

10:00 Переезд в п. Одоев.

Одоев – один из самых очаровательных городков Тульской области,ровесник Куликовской битвы, впервые упоминается 1380 годом, в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром.

Экскурсионная прогулка по г. Одоеву, в программе:

  • Одоевское городище (Соборная гора), откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь;
  • Купеческая застройка 19 века;
  • знакомство с местными изюминками: «Россия – родина слонов» и скульптурой «Кузькина мать».

Обед.

Посещение музея Филимоновской игрушки с мастер-классом по росписи игрушки.

В большом купеческом доме XVIII века, где располагается музей, представлена богатая экспозиция филимоновской игрушки, а также глиняные промыслы из более чем сорока регионов России и Зарубежья. Всего более 3000 экспонатов!

В программе:

  • знакомство с истоками промысла, секретами изготовления и росписи;
  • мастер-класс по росписи игрушки.

Отправление в г. Белев.

Белев – ровесник Москвы, до 18 века являлся одной из восточных крепостей Большой засечной черты.

Обзорная экскурсия по городу, живописно раскинувшемуся на берегу р. Оки: купеческая застройка, быт горожан, самые известные гости города, роль в защите русских границ, осмотр великолепного Спасо-Преображенского монастыря – жемчужины Белевской земли.

Первая ассоциация со словом «Белёв»? Конечно, яблочная пастила.

Посещение музея пастилы компании «Старые традиции» – знакомство с историей возникновения основных народных промыслов, которые принесли городу всемирную известность – яблочной пастилой и коклюшечным кружевоплетением.

В программе знакомство:

  • с процессом создания волшебных кружев с помощью специальных приспособлений – коклюшек – от одной из лучших мастериц своего дела;
  • с нежнейшим лакомством – белёвской яблочной пастилой. Все этапы изготовления проходят перед глазами гостей.

Вишенка на торте – чаепитие с дегустацией пастилы, зефира, мармелада и даже киселя.

Возвращение в г. Тулу.

Свободное время.

Встреча в Туле. Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в БелевеВстреча в Туле. Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в БелевеВстреча в Туле. Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в БелевеВстреча в Туле. Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в Белеве
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Туле, пряничный музей. Серпухов, музей хлеба. Возвращение в Москву

Завтрак в ресторане отеля.

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле – «старой» и новой, городу пряников, оружия и вкуснейшей пастилы.

В программе:

  • прогулка вдоль мощных стен Тульского кремля и по кремлевскому парку;
  • Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества XVI века, сохранившего свой первозданный облик практически с момента основания;
  • Архитектурная жемчужина кремля – Успенский собор, возведенный в 1766 году, а также монументальный Богоявленский собор и старинные Торговые ряды, в лавках которых в свободное время можно насладиться калейдоскопом вкусов традиционной Тулы – тульской пастилой, конфетами и пряниками;
  • Заречье: Кузнецкая, или Оружейная слобода, с которой начиналась «оружейная» слава города;
  • Николо-Зарецкий храм (внешний осмотр) – усыпальница богатейшего рода Демидовых, памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову;
  • прогулка по местному «Арбату», бывшей Пятницкой, современной улице Металлистов и обновленной Казанской набережной.

Посещение Пряничного музея с программой «Тула в чашке чая, секреты тульского самовара».

В программе:

  • знакомство с чайными традициями и тульскими самоварами, тем, как правильно топить самовар;
  • чай из самовара со сладостями по тульским обычаями.

Обед.

Отправление в г. Серпухов.

Серпухов – древний город с богатой шестивековой историей: Иван Грозный проводил большой военный смотр, Борис Годунов стоял лагерем с «ратными людьми», Василий Шуйский собирал полки «для недруга своего – крымского царя».

Обзорная экскурсия по г. Серпухову.

В программе:

  • Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
  • Введенский Владычный монастырь (внешний осмотр) — самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-ом году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
  • Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
  • купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.

Экскурсия в музей хлеба «От зерна до каравая».

Приглашаем познакомиться с интересными фактами о хлебе, как выращивали зерно в старину и историю хлебопечения!

Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты хлебов помогут представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления исконно русского и святого продукта – Хлеба.

В заключение – чаепитие со свежей выпечкой.

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву.

Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Экскурсия по Туле, пряничный музей. Серпухов, музей хлеба. Возвращение в МосквуЭкскурсия по Туле, пряничный музей. Серпухов, музей хлеба. Возвращение в МосквуЭкскурсия по Туле, пряничный музей. Серпухов, музей хлеба. Возвращение в МосквуЭкскурсия по Туле, пряничный музей. Серпухов, музей хлеба. Возвращение в Москву
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Туле.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Базовое размещениеЗавтракЗавтрак и обеды
История 2*14 29015 890

Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Резервное размещение: гостиницы «Центр», «Армения», г. Тула.

Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «История»

1 ночь

Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.

Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.

В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.

Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»Гостиница «История»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Центр»

1 ночь

Гостиница располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.

Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Армения»

1 ночь

Гостиница «Армения» удобно располагается в центре Тулы. Внутренняя отделка отеля выполнена в классическом стиле и имеет элементы роскоши. Вы можете посмотреть фотографии и убедиться в комфортных условиях. Своим гостям отель предлагает не только уютные номера и качественный сервис, но и бассейн, ресторан, парковку, сауну и конференц-залы.

Номера оснащены спальными местами, шкафом, прикроватной мебелью, сейфом, телевизором, проведен бесплатный Wi-Fi. Санузел оборудован раковиной, ванной; для гостей предоставляются набор полотенец, средств личной гигиены, постельного белья.

В услуги гостиницы входит доставка еды и напитков в номер. Также, на территории работает ресторан.

Поблизости расположены Кремлёвский сад, Тульский кремль, театр драмы имени М. Горького. Расстояние до аэропорта Домодедово — 137,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,7 км.

Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
  • Размещение в гостинице
  • Питание по выбранному варианту
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Тулы и авиа - и ж/д билеты обратно из Москвы
  • Доплата за одноместное размещение - 2 500 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
  • Обеды (если выбран тариф без обедов)
  • Ужины
Место начала и завершения?
Тула
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать о туре?
  1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  2. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
  3. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  5. Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно.
  8. Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
  9. При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Тулы

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