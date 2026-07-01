1 день

Встреча в Туле. Одоев. Музей Филимоновской игрушки с мастер-классом. Музея пастилы в Белеве

Самостоятельное прибытие в г. Тулу.

09:45 Встреча на ж/д вокзале «Тула 1 Курская» (Московский вокзал) г. Тула (табличка «Тульский край: впечатлений через край»).

10:00 Переезд в п. Одоев.

Одоев – один из самых очаровательных городков Тульской области,ровесник Куликовской битвы, впервые упоминается 1380 годом, в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром.

Экскурсионная прогулка по г. Одоеву, в программе:

Одоевское городище (Соборная гора), откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь;

откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь; Купеческая застройка 19 века;

знакомство с местными изюминками: «Россия – родина слонов» и скульптурой «Кузькина мать».

Обед.

Посещение музея Филимоновской игрушки с мастер-классом по росписи игрушки.

В большом купеческом доме XVIII века, где располагается музей, представлена богатая экспозиция филимоновской игрушки, а также глиняные промыслы из более чем сорока регионов России и Зарубежья. Всего более 3000 экспонатов!

В программе:

знакомство с истоками промысла, секретами изготовления и росписи;

мастер-класс по росписи игрушки.

Отправление в г. Белев.

Белев – ровесник Москвы, до 18 века являлся одной из восточных крепостей Большой засечной черты.

Обзорная экскурсия по городу, живописно раскинувшемуся на берегу р. Оки: купеческая застройка, быт горожан, самые известные гости города, роль в защите русских границ, осмотр великолепного Спасо-Преображенского монастыря – жемчужины Белевской земли.

Первая ассоциация со словом «Белёв»? Конечно, яблочная пастила.

Посещение музея пастилы компании «Старые традиции» – знакомство с историей возникновения основных народных промыслов, которые принесли городу всемирную известность – яблочной пастилой и коклюшечным кружевоплетением.

В программе знакомство:

с процессом создания волшебных кружев с помощью специальных приспособлений – коклюшек – от одной из лучших мастериц своего дела;

с нежнейшим лакомством – белёвской яблочной пастилой. Все этапы изготовления проходят перед глазами гостей.

Вишенка на торте – чаепитие с дегустацией пастилы, зефира, мармелада и даже киселя.

Возвращение в г. Тулу.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160