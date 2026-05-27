Тутаев — тихий волжский город с богатой историей и удивительной атмосферой старой провинции.
На прогулке по его правому берегу вы увидите купеческие дома, памятники и старинные улицы, узнаете историю города Романова-Борисоглебска и посетите один из главных храмов Ярославской земли — Воскресенский собор.
Описание экскурсии
Сквер СССР. Здесь собраны памятники советской эпохи и ретро-автомобили. Вы взглянете на монумент Илье Тутаеву, в честь которого в 1918 году был переименован город.
Юбилейная площадь. Тут расположен мемориальный комплекс с Вечным огнём и памятником маршалу Фёдору Толбухину.
Улица Луначарского. Мы пройдём по одной из самых атмосферных улиц города, где сохранились старинные купеческие усадьбы и резные деревянные дома.
Воскресенский собор. Это выдающийся храм ярославской школы зодчества. Главная святыня собора — икона «Всемилостивого Спаса».
Смотровая площадка. Отсюда открывается красивый вид на город и Волгу.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Тутаеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Мы команда гидов из города Тутаева (в прошлом Романов-Борисоглебск), который расположен на живописных берегах реки Волга. Мы родились в этом городе и знаем все его уникальные и интересные места, его историю и культуру. Ждём вас на наших экскурсиях.
