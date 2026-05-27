Тутаев — тихий волжский город с богатой историей и удивительной атмосферой старой провинции. На прогулке по его правому берегу вы увидите купеческие дома, памятники и старинные улицы, узнаете историю города Романова-Борисоглебска и посетите один из главных храмов Ярославской земли — Воскресенский собор.

Сквер СССР. Здесь собраны памятники советской эпохи и ретро-автомобили. Вы взглянете на монумент Илье Тутаеву, в честь которого в 1918 году был переименован город.

Юбилейная площадь. Тут расположен мемориальный комплекс с Вечным огнём и памятником маршалу Фёдору Толбухину.

Улица Луначарского. Мы пройдём по одной из самых атмосферных улиц города, где сохранились старинные купеческие усадьбы и резные деревянные дома.

Воскресенский собор. Это выдающийся храм ярославской школы зодчества. Главная святыня собора — икона «Всемилостивого Спаса».

Смотровая площадка. Отсюда открывается красивый вид на город и Волгу.

С вами будет один из гидов нашей команды.