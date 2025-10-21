Комбинированный тур по Твери на автомобиле и пешком.
Вы увидите парадный центр, деревянные слободки, уникальный Морозовский городок и другие знаковые места, раскрывающие многогранную историю города.
Описание экскурсии
Из нашего окна Тверь со всех сторон видна
Этот автомобильно-пешеходный тур позволит увидеть Тверь с разных, порой неожиданных ракурсов. Вы проедете на автомобиле не только по парадному историческому центру, но и отправитесь за пределы бывшего кремля, чтобы открыть для себя другую, камерную Тверь. Маршрут сочетает осмотр знаковых достопримечательностей с посещением тихих, аутентичных уголков, где история города ощущается в каждой детали.
Исторический центр и слободки
Начнём с классики: вы увидите главные площади и набережные, восстановленные после войны здания в стиле сталинского ампира и памятники, связанные с великими именами. Затем мы погрузимся в атмосферу старых городских слобод, где сохранились одноэтажные деревянные домики с резными наличниками, тихие улочки и особый, неторопливый уклад жизни. Здесь время будто замедляет ход, и можно представить, как выглядела Тверь сто лет назад.
Морозовский городок и промышленное наследие
Особое внимание мы уделим уникальному Морозовскому городку — комплексу зданий конца XIX века, построенному для рабочих текстильной мануфактуры. Это целый микрорайон с собственной инфраструктурой, школами, больницами и театром, воплощающий идеи социального прогресса своего времени. Вы узнаете историю семьи Морозовых и увидите, как промышленная архитектура гармонично вписана в городской ландшафт.
Неочевидные места и завершение маршрута
Мы также посетим несколько малоизвестных, но значимых мест, связанных с ключевыми событиями и персоналиями в истории Твери. Экскурсия завершится в удобной точке центра, где вы сможете продолжить самостоятельную прогулку, получив от гида рекомендации по кафе, музеям и другим интересным локациям.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Твери (площади, набережные, памятники)
- Деревянная застройка городских слобод
- Архитектурный комплекс Морозовского городка
- Малоизвестные исторические локации за пределами центра
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
21 окт 2025
Очень интересная экскурсич. Александр очень подробно и интересно рассказал об истории Твери. Чувствуется, что он искренне любит свой город, с такой энергией и знаниями он рассказывал об исторических событиях и достопримечательностях Твери
Спасибо большое за экскурсию и теплое отношение к нам.
Д
Дубровских
1 окт 2025
Впервые попробовал формат с гидом на автомобиле.
Огромное спасибо за экскурсию гиду Сергею, очень было интересно и познавательно узнать о многих исторических фактах и событиях из жизни города.
Благодаря использованию машины удалось много всего посмотреть, пешком такой обьем не осилить.
К тому же при холодной погоде в машине комфортнее.
Рекомендую всем желающим такой формат экскурсии и гида Сергея, не пожалеете точно!
О
Ольга
20 сен 2025
Остались очень довольны, что приобрели индивидуальную экскурсию. Сергей настоящий знаток и ценитель своего города, это вызывает уважение. Путешествие было комфортным и очень познавательным. Спасибо большое
А
Алла
24 авг 2025
Очень содержательная экскурсия и по существу.
Отметим неравнодушие к истории родного города и любовь, бережное отношение к российской истории.
Спасибо большое!
Е
Елена
11 авг 2025
Посмотрели центр Твери, морозовские кварталы, Волгу, дома и их архитектуру. Впечатления от экскурсии неоднозначные. Гид точно выкладывался на все 100%, старался дать нам максимально много информации. Видимо мы ждали обзорной
Л
Людмила
21 июл 2025
Была экскурсия обзорная на своем Транспорте по городу Твери 18 июля. Гидом был Александр. Экскурсией не удовлетворены. За три часа можно было всю Тверь объехать и всё успеть посмотреть, много было чего пропущено, даже про Афанасия Никитина ни слова, за то про династию Рюрика до десятого колена.
С
Светлана
13 июл 2025
Очень понравился гид. Половина экскурсии пришлась на ливень и грозу, а мы в чистом теплом автомобиле. Часть экскурсии это Неизвестная Тверь. Впечатлились Морозовском городком, на сегодняшний день требующим к себе внимание властей.
Сергей профессионален и мы получили ответы на свои вопросы. На автомобильной экскурсии охватишь больше достопримечательностей за небольшой период времени.
Экскурсию и гида рекомендуем.
И
Ирина
1 июл 2025
Было интересно, экскурсовод очень внимательно отнёсся к нашим особенностям здоровья.
Все, что можно было увидеть и показать нам в плохую погоду- показали и рассказали.
Спасибо
А
Анна
16 июн 2025
Все замечательно! Отдельная экскурсия лучше, чем на автобусе. Увидели много интересных мест и узнали много нового. Спасибо!!!
Н
Надежда
9 мая 2025
Нашим гидом был Александр. Экскурсия была крайне не интересной, гид рассказывал о чем угодно, только не о Твери. Постоянно отвлекался на посторонние темы. На вопросы ответить не мог и раздражался,
Н
Наталия
4 мая 2025
Прекрасный экскурсовод, знающий тонкости и детали истории. Увидели Тверь с другой стороны: великолепную, интересную и очень красивую! Благодарим от всей души Сергея Григорьевича!
Д
Дьяченко
4 мая 2025
Прекрасная обширная экскурсия по Твери. Нам очень повезло с экскурсоводом. Лариса Альбертовна рассказывает удивительно легко и интересно о фактах и событиях, которых нет в интернете. Мы посетили места, о которых
Ш
Школяренко
2 мар 2025
Экскурсия замечательная,экскурсовод Сергей профи своего дела. Мы увидели много интересных мест,Сергей рассказывал очень интересно,так что время пролетело незаметно. Мы остались в большом восторге от экскурсии.
Л
Лара
26 янв 2025
Очень хотелось окунуться в общую атмосферу истории Твери - все так и случилось! Понравилось все- было интересно слушать, смотреть, ходить (даже погода не помешала)).. экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Сергею!
Е
Елена
13 янв 2025
Очень интересная экскурсия и гид Надежда Романовна. На автомобиле удалось посмотреть гораздо больше, чем на пешей экскурсии.
