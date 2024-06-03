Экскурсии по набережной Твери

Найдено 13 экскурсий в категории «Набережная» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
«Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле»
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«На набережной Степана Разина увидим аутентичную застройку XVIII века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
«На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
«Вы пройдете по центральной улице Твери и красивейшей набережной Степана Разина»
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Прогуливаясь по тихой городской набережной, вы поймете, почему Тверь называют маленьким уголком Санкт-Петербурга»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
«Вы познакомитесь с местной трехлучевой системой планировки, «единой фасадой» домов на набережной Степана Разина и прекрасными площадями»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
«Гуляя по живописной набережной, вы насладитесь бескрайними волжскими просторами, рассмотрите купеческие здания прошлых столетий и услышите историю Загородского посада»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
«Здесь вы услышите романтичную легенду об основании Тверского Отроча монастыря, от которого по живописной набережной мы прогуляемся до памятника Афанасию Никитину»
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Гуляя по набережной Степана Разина, вы насладитесь видами на противоположный берег Волги со Свято-Екатерининским монастырем и речным вокзалом»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
«Почти Английская набережная, как Петербурге»
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
«Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы»
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
«Прогуляетесь по прекрасной набережной вдоль реки Тверцы и взглянете на деревянную Старо-Вознесенскую церковь — подлинное чудо деревянного зодчества 17 века, о котором будет отдельный разговор»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
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    на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
  • Д
    Диана
    29 мая 2024
    Тверь многоликая
    Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • A
    Anna
    27 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
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    посмотрели красивые волжские виды, но влюбились в город так, что нам захотелось вернуться в Тверь, привезти наших друзей, сходить здесь в театр. Очень рекомендую эту экскурсию.

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Любое путешествие — это всегда радостное ожидание чего-то необычного, интересного, познавательного, поэтому мы возлагаем большие надежды на гида-экскурсовода. В этот
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    раз наша группа (6 девушек) решила посетить город Тверь. И нам очень повезло: наш гид Марина – человек, влюбленный в свой город! Начитанная, позитивная, с грамотной речью и отличным чувством юмора, ее увлекательный рассказ о городе и его жителях насыщен историческими фактами, но не перегружен ими; в ее распоряжении множество любопытных исторических фотографий, глядя на которые, мы могли сравнить, как выглядели некоторые места Твери в прошлом и сейчас. Мы с головой погрузились в прошлое Тверской губернии, начиная от первых поселений и образования Тверского княжества до наших дней, узнали много для себя нового о жизни и деяниях великих уроженцев Твери. Одним словом, мы получили массу полезной информации, зарядились позитивом и отлично провели время - во многом благодаря Марине!

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Большое спасибо Марине, экскурсия была очень интересная и познавательная.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Набережная»

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  1. Тверь вчера и сегодня
  2. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  3. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  4. Тверь - первое свидание
  5. Тверь: истории и легенды
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Набережная" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 535 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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