1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
«Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле»
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«На набережной Степана Разина увидим аутентичную застройку XVIII века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
«На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
«Вы пройдете по центральной улице Твери и красивейшей набережной Степана Разина»
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Прогуливаясь по тихой городской набережной, вы поймете, почему Тверь называют маленьким уголком Санкт-Петербурга»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
«Вы познакомитесь с местной трехлучевой системой планировки, «единой фасадой» домов на набережной Степана Разина и прекрасными площадями»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
«Гуляя по живописной набережной, вы насладитесь бескрайними волжскими просторами, рассмотрите купеческие здания прошлых столетий и услышите историю Загородского посада»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
«Здесь вы услышите романтичную легенду об основании Тверского Отроча монастыря, от которого по живописной набережной мы прогуляемся до памятника Афанасию Никитину»
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Гуляя по набережной Степана Разина, вы насладитесь видами на противоположный берег Волги со Свято-Екатерининским монастырем и речным вокзалом»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
«Почти Английская набережная, как Петербурге»
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
«Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы»
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
«Прогуляетесь по прекрасной набережной вдоль реки Тверцы и взглянете на деревянную Старо-Вознесенскую церковь — подлинное чудо деревянного зодчества 17 века, о котором будет отдельный разговор»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ППавел2 июня 2024Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия1 июня 2024Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
- ДДиана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
- AAnna27 мая 2024Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
- ССветлана23 мая 2024Любое путешествие — это всегда радостное ожидание чего-то необычного, интересного, познавательного, поэтому мы возлагаем большие надежды на гида-экскурсовода. В этот
- ТТатьяна19 мая 2024Большое спасибо Марине, экскурсия была очень интересная и познавательная.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Набережная" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 535 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Твери, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Твери. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024