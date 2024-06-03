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раз наша группа (6 девушек) решила посетить город Тверь. И нам очень повезло: наш гид Марина – человек, влюбленный в свой город! Начитанная, позитивная, с грамотной речью и отличным чувством юмора, ее увлекательный рассказ о городе и его жителях насыщен историческими фактами, но не перегружен ими; в ее распоряжении множество любопытных исторических фотографий, глядя на которые, мы могли сравнить, как выглядели некоторые места Твери в прошлом и сейчас. Мы с головой погрузились в прошлое Тверской губернии, начиная от первых поселений и образования Тверского княжества до наших дней, узнали много для себя нового о жизни и деяниях великих уроженцев Твери. Одним словом, мы получили массу полезной информации, зарядились позитивом и отлично провели время - во многом благодаря Марине!