Еще несколько необычных экскурсий в Твери

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Тверь древняя и современная

История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии

Мария
Мария – Гид из Твери
Тверь покорит вас парадными площадями, живописной набережной Волги, изящной архитектурой и романтичной атмосферой.

Я расскажу, кто и когда ее основал, за что она боролась с Москвой и какие знаменитые люди в ней жили и творили.

Покажу ее «истерзанное сердце» и вспомню о местных драгоценных садах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Тверь древняя и современная
Тверь древняя и современная

Что вас ожидает

Самое-самое в Твери
Вы увидите все символы Твери: изящный Старый мост в готическом стиле, скульптурную композицию Белые ночи, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор. Полюбуетесь «единой фасадой» на набережной Степана Разина, раскроете историю 📖 древнего Отроч монастыря и оцените тверское трехлучье — три улицы, расходящиеся подобно вееру от Полукруглой площади.

Путешествие сквозь столетия
Тверь славится богатой историей 📖. Я расскажу о ее основании и многолетнем соперничестве с Москвой. О расцвете и закате Тверского княжества и о людях, сражавшихся за его независимость. А еще вы узнаете, какими щедротами одарила город 🏙️ Екатерина II, каким его увидел историк Карамзин, какой подарок получил от местного губернатора Достоевский и как здесь прошли детские годы Крылова.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Тверь древняя и современная
Тверь древняя и современная
Тверь древняя и современная
Тверь древняя и современная
Тверь древняя и современная
Тверь древняя и современная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день! Меня зовут Мария, я увлекаюсь историей и провожу экскурсии по Твери. Надеюсь, со мной вы узнаете город с неизведанной стороны и влюбитесь в него с первого взгляда.
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