Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Что вас ожидает

Самое-самое в Твери

Вы увидите все символы Твери: изящный Старый мост в готическом стиле, скульптурную композицию Белые ночи, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор. Полюбуетесь «единой фасадой» на набережной Степана Разина, раскроете историю 📖 древнего Отроч монастыря и оцените тверское трехлучье — три улицы, расходящиеся подобно вееру от Полукруглой площади.

Путешествие сквозь столетия

Тверь славится богатой историей 📖. Я расскажу о ее основании и многолетнем соперничестве с Москвой. О расцвете и закате Тверского княжества и о людях, сражавшихся за его независимость. А еще вы узнаете, какими щедротами одарила город 🏙️ Екатерина II, каким его увидел историк Карамзин, какой подарок получил от местного губернатора Достоевский и как здесь прошли детские годы Крылова.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.