Совместите знакомство с Тверью и профессиональную фотосессию на главных туристических локациях города.
Вы прогуляетесь по исторической Трехсвятской улице и волжской набережной, где фотограф сделает снимки на современную и винтажную технику.
Вы прогуляетесь по исторической Трехсвятской улице и волжской набережной, где фотограф сделает снимки на современную и винтажную технику.
Описание фото-прогулки
Тверь через объектив:
- исторические улицы и волжские пейзажи.
- Эта экскурсия сочетает обзорную прогулку по Твери с профессиональной фотосессией. Маршрут проходит по самым живописным местам города, где вы сможете сделать памятные снимки и узнать интересные факты о Твери.
- Фотосессия на Трехсвятской улице.
- Прогулка начинается на главной туристической улице Твери — Трехсвятской, где фотограф сделает снимки на фоне исторической застройки. Вы узнаете об истории этой улицы и ее значении для города.
- Волжские панорамы и винтажная фотография.
- На набережной Степана Разина вас ждет фотосессия с видом на Волгу. Особенностью этой части экскурсии станет съемка на старинный фотоаппарат «Искра», предоставленный музеем фотографии. Фотограф поможет освоить работу с винтажной техникой.
- Архитектурные доминанты и городские символы.
Маршрут включает площадь Ленина и памятник Михаилу Кругу, где вы узнаете о культурном наследии Твери и сделаете выразительные кадры на фоне городских достопримечательностей. Важная информация:
- Фотограф предоставит от 30 обработанных фотографий в течение недели после экскурсии.
- В программе используется старинный фотоаппарат «Искра» из музея фотографии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трехсвятская улица
- Набережная Степана Разина
- Площадь Ленина
- Памятник Михаилу Кругу
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Фотосессия (от 30 фотографий в цветокоррекции, ссылка на облачное пространство с фотографиями в течение недели)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверской проспект, 2
Завершение: Набережная Степана Разина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Фотограф предоставит от 30 обработанных фотографий в течение недели после экскурсии
- В программе используется старинный фотоаппарат «Искра» из музея фотографии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Индивидуальная
до 6 чел.
Открывая Тверь
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
22 дек в 09:30
23 дек в 12:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь великих писателей
Пушкин, Крылов, Карамзин, Достоевский - эти имена связаны с Тверью. Узнайте, как город вдохновлял и влиял на их творчество
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Михаила Тверского
26 дек в 09:00
27 дек в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.