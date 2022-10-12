Тверь - город экспериментов

Увидеть, что наш город - намного больше, чем просто провинция, и узнать его настоящим

Тверь всегда была новаторской. Находясь между двух столиц, она брала на себя роль подопытного. Здесь позволялось делать то, на что Петербург с Москвой не решались.

Так, именно Тверь стала первым провинциальным городом, застроенным по лучевой системе проектирования, а в начале 20 века наши улицы уже могли похвастаться трамваем.

Я расскажу, как формировался смелый характер Твери и как взлеты и падения создали ее особенный, неповторяемый облик.
Тверь - город экспериментов
Тверь - город экспериментов
Тверь - город экспериментов
Тверь - город экспериментов
Тверь - город экспериментов
Тверь - город экспериментов
Тверь - город экспериментов
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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французским фасадом набережной Степана Разина. Вы раскроете секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляетесь по знаменитому Екатерининскому трехлучью.

Кроме того, в нашей программе:

  • Памятник Михаилу Тверскому — вы узнаете, почему площадь, на которой он стоит пришлось переименовывать, а его самого внесли в лик святых.
  • Кинотеатр «Вулкан», открытый еще при царе и просуществовавший практически 100 лет. Его посещаемости позавидует любой современник, ибо ему из года в год удавалось принимать около миллиона зрителей в год.
  • Новый мост, что старше «старого» на 50 лет.
  • Площадь Ленина, которая успела поносить имена трех вождей, и если о двоих догадаться можно, то третий многих ввергает в шок.
  • Современное уличное искусство и множество различных арт-объектов. Тверь славится своими художниками и творческими личностями. Вы сможете познакомиться с их работами лично и даже, если очень аккуратно, потрогать!:)

Записывайтесь на экскурсию — и я постараюсь сделать так, чтобы наш замечательный город экспериментов вам запомнился надолго!

Организационные детали

Экскурсия полностью пешая, маршрут составит 3.5 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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