Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французским фасадом набережной Степана Разина. Вы раскроете секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляетесь по знаменитому Екатерининскому трехлучью.
Записывайтесь на экскурсию — и я постараюсь сделать так, чтобы наш замечательный город экспериментов вам запомнился надолго!
Экскурсия полностью пешая, маршрут составит 3.5 км.