Тверь всегда была новаторской. Находясь между двух столиц, она брала на себя роль подопытного. Здесь позволялось делать то, на что Петербург с Москвой не решались. Так, именно Тверь стала первым провинциальным городом, застроенным по лучевой системе проектирования, а в начале 20 века наши улицы уже могли похвастаться трамваем. Я расскажу, как формировался смелый характер Твери и как взлеты и падения создали ее особенный, неповторяемый облик.

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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французским фасадом набережной Степана Разина. Вы раскроете секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляетесь по знаменитому Екатерининскому трехлучью.

Кроме того, в нашей программе:

Памятник Михаилу Тверскому — вы узнаете, почему площадь, на которой он стоит пришлось переименовывать, а его самого внесли в лик святых.

— вы узнаете, почему площадь, на которой он стоит пришлось переименовывать, а его самого внесли в лик святых. Кинотеатр «Вулкан» , открытый еще при царе и просуществовавший практически 100 лет. Его посещаемости позавидует любой современник, ибо ему из года в год удавалось принимать около миллиона зрителей в год.

, открытый еще при царе и просуществовавший практически 100 лет. Его посещаемости позавидует любой современник, ибо ему из года в год удавалось принимать около миллиона зрителей в год. Новый мост , что старше «старого» на 50 лет.

, что старше «старого» на 50 лет. Площадь Ленина , которая успела поносить имена трех вождей, и если о двоих догадаться можно, то третий многих ввергает в шок.

, которая успела поносить имена трех вождей, и если о двоих догадаться можно, то третий многих ввергает в шок. Современное уличное искусство и множество различных арт-объектов. Тверь славится своими художниками и творческими личностями. Вы сможете познакомиться с их работами лично и даже, если очень аккуратно, потрогать!:)

Записывайтесь на экскурсию — и я постараюсь сделать так, чтобы наш замечательный город экспериментов вам запомнился надолго!

Организационные детали

Экскурсия полностью пешая, маршрут составит 3.5 км.