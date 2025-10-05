Мои заказы

Фотосессии в Твери с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 12:30
4 ноя в 12:30
700 ₽ за человека
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Пешая
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
«Приглашаем на фотосессию в исторических локациях»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Твери
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Твери
Начало: Тверской проспект, 2
«Эта экскурсия сочетает обзорную прогулку по Твери с профессиональной фотосессией»
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 октября 2025
    Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
    Оказался впервые за долгие годы в городе, в котором родился. Благодаря Татьяне запечатлел для себя яркие моменты на память в
    читать дальше

    ходе часовой прогулки по центру. По моей просьбе мы встретились раньше указанного времени, все прошло легко и непринуждённо. Татьяна - мастер своего дела. Через неделю получил фотографии, которые меня порадовали.

  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Отличная экскурсия: информативная, не перегруженная, интересная. Отдельное спасибо Наталье за увлекательный рассказ. Рекомендую тем, кто впервые посещает Тверь.
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Были на экскурсии, проводила Наталья, очень было интересно, время прошло незаметно.
  • В
    Виктория
    18 августа 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Отличная экскурсия!
    Очень интересная!
    Гид просто умничка! 🤗
    Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Для первого знакомства с Тверью выбрала экскурсию с Натальей. Очень приятная, грамотная девушка, чувствуется, что любит свой город. Ответила на все вопросы, порекомендовала, куда еще сходить. Большое спасибо!
  • В
    Владимир
    10 августа 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Очень интересная экскурсия, узнали много новой информации. Экскурсовод прекрасный, очень любит свой город, много знает о нем. На любые вопросы получили развёрнутый, исчерпывающий ответ. Рекомендую. Экскурсия подойдет всем.
  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Посетила экскурсию 2 августа, мне очень понравилось. Были вопросы и задания, обсуждения, слушали запахи и всё это ненавязчиво, по ходу
    читать дальше

    экскурсии, даже не заметила как прошло 2 часа) отдельно отмечу что группа была небольшая, всего 15 человек. Хотя видела в городе и другие группы человек по 30-40, так что я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию.
    Отдельные мои комплименты экскурсоводу Наталье. Очень приятная девушка, дружелюбная, знает всё на свете) Умничка

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
    Приезжали на несколько дней в Тверь с детьми. Решили, что было бы здорово не просто погулять по центру, но сделать
    читать дальше

    небольшую фотосессию на память о путешествии. Татьяна - наш фотограф, очень приятная, спокойная и общительная. Фотосессия прошла незаметно быстро, мы даже не заметили как прошел час. Фото получились живые, яркие! Отличное воспоминание о поездке! Спасибо большое, Татьяна!

  • С
    Светлана
    8 июля 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Очень понравилась экскурсия, экскурсовод профессионал и очень эрудирован, приятная речь, сразу наладил контакт с группой (которая, кстати, была небольшой, что
    читать дальше

    тоже плюс!). Формат с запахами интересный, и в целом задания и вопросы добавляли динамики и вовлеченности, 2 часа просто пролетели. Узнала много нового и интересного и, конечно, полюбила этот чудесный город. Спасибо большое за экскурсию)

  • М
    Мороз
    8 июля 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Хотелось небанально познакомиться с городом, всё увидеть и узнать и это получилось на 100%! Наталья, благодарю вас за чудесное время, жаль, что оно так быстро пролетело. Обязательно буду рекомендовать вашу интерактивную экскурсию!
  • В
    Виктория
    23 июня 2025
    Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
    Гуляли с Татьяной. Замечательно провели время, много где успели побывать. Фото получились отличные. Рекомендую!!
  • Д
    Ди
    14 июня 2025
    Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
    Большое спасибо Татьяне, прекрасный фотограф. Все прошло замечательно, несмотря на дождливую погоду.
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2025
    Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
    Фото просто отличные, одна краше другой. Огромное спасибо Татьяне!!!! Это лучшая фото съемка в моей жизни😍 честно честно. Это была очень душевная, приятная прогулка, с легким общением и очень тактичным фотографированием. Татьяна просто на высоте.

