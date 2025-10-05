А Александр Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери читать дальше ходе часовой прогулки по центру. По моей просьбе мы встретились раньше указанного времени, все прошло легко и непринуждённо. Татьяна - мастер своего дела. Через неделю получил фотографии, которые меня порадовали. Оказался впервые за долгие годы в городе, в котором родился. Благодаря Татьяне запечатлел для себя яркие моменты на память в

Е Елена Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери Отличная экскурсия: информативная, не перегруженная, интересная. Отдельное спасибо Наталье за увлекательный рассказ. Рекомендую тем, кто впервые посещает Тверь.

Е Екатерина Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери Были на экскурсии, проводила Наталья, очень было интересно, время прошло незаметно.

В Виктория Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери Отличная экскурсия!

Очень интересная!

Гид просто умничка! 🤗

Спасибо!!!

Т Татьяна Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери Для первого знакомства с Тверью выбрала экскурсию с Натальей. Очень приятная, грамотная девушка, чувствуется, что любит свой город. Ответила на все вопросы, порекомендовала, куда еще сходить. Большое спасибо!

В Владимир Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери Очень интересная экскурсия, узнали много новой информации. Экскурсовод прекрасный, очень любит свой город, много знает о нем. На любые вопросы получили развёрнутый, исчерпывающий ответ. Рекомендую. Экскурсия подойдет всем.

Е Елена Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери читать дальше экскурсии, даже не заметила как прошло 2 часа) отдельно отмечу что группа была небольшая, всего 15 человек. Хотя видела в городе и другие группы человек по 30-40, так что я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию.

Отдельные мои комплименты экскурсоводу Наталье. Очень приятная девушка, дружелюбная, знает всё на свете) Умничка Посетила экскурсию 2 августа, мне очень понравилось. Были вопросы и задания, обсуждения, слушали запахи и всё это ненавязчиво, по ходу

О Ольга Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери читать дальше небольшую фотосессию на память о путешествии. Татьяна - наш фотограф, очень приятная, спокойная и общительная. Фотосессия прошла незаметно быстро, мы даже не заметили как прошел час. Фото получились живые, яркие! Отличное воспоминание о поездке! Спасибо большое, Татьяна! Приезжали на несколько дней в Тверь с детьми. Решили, что было бы здорово не просто погулять по центру, но сделать

С Светлана Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери читать дальше тоже плюс!). Формат с запахами интересный, и в целом задания и вопросы добавляли динамики и вовлеченности, 2 часа просто пролетели. Узнала много нового и интересного и, конечно, полюбила этот чудесный город. Спасибо большое за экскурсию) Очень понравилась экскурсия, экскурсовод профессионал и очень эрудирован, приятная речь, сразу наладил контакт с группой (которая, кстати, была небольшой, что

М Мороз Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Хотелось небанально познакомиться с городом, всё увидеть и узнать и это получилось на 100%! Наталья, благодарю вас за чудесное время, жаль, что оно так быстро пролетело. Обязательно буду рекомендовать вашу интерактивную экскурсию!

В Виктория Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери Гуляли с Татьяной. Замечательно провели время, много где успели побывать. Фото получились отличные. Рекомендую!!

Д Ди Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери Большое спасибо Татьяне, прекрасный фотограф. Все прошло замечательно, несмотря на дождливую погоду.