Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 12:30
4 ноя в 12:30
700 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
«Приглашаем на фотосессию в исторических локациях»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Твери
Начало: Тверской проспект, 2
«Эта экскурсия сочетает обзорную прогулку по Твери с профессиональной фотосессией»
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 октября 2025Оказался впервые за долгие годы в городе, в котором родился. Благодаря Татьяне запечатлел для себя яркие моменты на память в
- ЕЕлена15 сентября 2025Отличная экскурсия: информативная, не перегруженная, интересная. Отдельное спасибо Наталье за увлекательный рассказ. Рекомендую тем, кто впервые посещает Тверь.
- ЕЕкатерина31 августа 2025Были на экскурсии, проводила Наталья, очень было интересно, время прошло незаметно.
- ВВиктория18 августа 2025Отличная экскурсия!
Очень интересная!
Гид просто умничка! 🤗
Спасибо!!!
- ТТатьяна16 августа 2025Для первого знакомства с Тверью выбрала экскурсию с Натальей. Очень приятная, грамотная девушка, чувствуется, что любит свой город. Ответила на все вопросы, порекомендовала, куда еще сходить. Большое спасибо!
- ВВладимир10 августа 2025Очень интересная экскурсия, узнали много новой информации. Экскурсовод прекрасный, очень любит свой город, много знает о нем. На любые вопросы получили развёрнутый, исчерпывающий ответ. Рекомендую. Экскурсия подойдет всем.
- ЕЕлена7 августа 2025Посетила экскурсию 2 августа, мне очень понравилось. Были вопросы и задания, обсуждения, слушали запахи и всё это ненавязчиво, по ходу
- ООльга23 июля 2025Приезжали на несколько дней в Тверь с детьми. Решили, что было бы здорово не просто погулять по центру, но сделать
- ССветлана8 июля 2025Очень понравилась экскурсия, экскурсовод профессионал и очень эрудирован, приятная речь, сразу наладил контакт с группой (которая, кстати, была небольшой, что
- ММороз8 июля 2025Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Хотелось небанально познакомиться с городом, всё увидеть и узнать и это получилось на 100%! Наталья, благодарю вас за чудесное время, жаль, что оно так быстро пролетело. Обязательно буду рекомендовать вашу интерактивную экскурсию!
- ВВиктория23 июня 2025Гуляли с Татьяной. Замечательно провели время, много где успели побывать. Фото получились отличные. Рекомендую!!
- ДДи14 июня 2025Большое спасибо Татьяне, прекрасный фотограф. Все прошло замечательно, несмотря на дождливую погоду.
- ННаталья23 апреля 2025Фото просто отличные, одна краше другой. Огромное спасибо Татьяне!!!! Это лучшая фото съемка в моей жизни😍 честно честно. Это была очень душевная, приятная прогулка, с легким общением и очень тактичным фотографированием. Татьяна просто на высоте.
