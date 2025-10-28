Морозовский городок: аудиоспектакль и экскурсия по промышленной Твери

Морозовский городок:

история промышленной эпохи в Твери.

Вы можете выбрать удобный формат знакомства с уникальным Морозовским городком — промышленным кварталом XIX века, построенным купцами Морозовыми для рабочих своей мануфактуры. Присоединиться к экскурсии с гидом или отправиться в самостоятельное аудиопутешествие, чтобы погрузиться в атмосферу промышленного романтизма и узнать историю социального градостроительства в России. Аудиоэкскурсия-спектакль:

голоса прошлого

Выберите формат аудиоэкскурсии без гида и послушайте увлекательный аудиоспектакль, где голос потомственного рабочего Семена Андрианова проведет вас по улочкам Морозовского городка. Вы услышите невыдуманные истории о жизни фабричных, работе на Морозовской мануфактуре и событиях, изменивших судьбы людей в XIX-XX веках. Этот формат позволит неспешно исследовать промышленную архитектуру и увидеть достопримечательности, скрытые от глаз обычных туристов. Экскурсия с гидом:

глубокое погружение в историю

Вы можете посетить экскурсию индивидуально с гидом и услышите профессиональный рассказ об уникальном социальном эксперименте Морозовых. Узнаете, почему в провинциальной Твери появился самый красивый рабочий городок в империи, как простые ткачи увлекались астрономией и почему для них построили обсерваторию. Поговорите о династии Морозовых — предпринимателях, меценатах и людях, опередивших своё время.