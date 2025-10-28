Морозовский городок: аудиоспектакль и экскурсия по промышленной Твери

Откройте уникальный Морозовский городок в Твери — промышленный квартал XIX века, построенный купцами Морозовыми для рабочих.
Выберите экскурсию с гидом или аудиоспектакль, чтобы узнать историю социального градостроительства и жизнь фабричных в эпоху промышленного романтизма.
Выберите экскурсию с гидом или аудиоспектакль, чтобы узнать историю социального градостроительства и жизнь фабричных в эпоху промышленного романтизма.
Описание аудиогида
Морозовский городок:
история промышленной эпохи в Твери.
Вы можете выбрать удобный формат знакомства с уникальным Морозовским городком — промышленным кварталом XIX века, построенным купцами Морозовыми для рабочих своей мануфактуры. Присоединиться к экскурсии с гидом или отправиться в самостоятельное аудиопутешествие, чтобы погрузиться в атмосферу промышленного романтизма и узнать историю социального градостроительства в России. Аудиоэкскурсия-спектакль:
голоса прошлого
Выберите формат аудиоэкскурсии без гида и послушайте увлекательный аудиоспектакль, где голос потомственного рабочего Семена Андрианова проведет вас по улочкам Морозовского городка. Вы услышите невыдуманные истории о жизни фабричных, работе на Морозовской мануфактуре и событиях, изменивших судьбы людей в XIX-XX веках. Этот формат позволит неспешно исследовать промышленную архитектуру и увидеть достопримечательности, скрытые от глаз обычных туристов. Экскурсия с гидом:
глубокое погружение в историю
Вы можете посетить экскурсию индивидуально с гидом и услышите профессиональный рассказ об уникальном социальном эксперименте Морозовых. Узнаете, почему в провинциальной Твери появился самый красивый рабочий городок в империи, как простые ткачи увлекались астрономией и почему для них построили обсерваторию. Поговорите о династии Морозовых — предпринимателях, меценатах и людях, опередивших своё время.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверская Мануфактура (текстильная фабрика XIX века)
- Дома для специалистов и рабочих
- Народный театр для рабочих
- Казармы Морозовского городка
- Пожарное депо
- Родильный дом и ясли
- Обсерватория для рабочих
- Вид с моста на промышленный комплекс
- Школа и больница для фабричных
- Улицы и кварталы в стиле неоготики и модерна
Место начала и завершения?
Проспект Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 окт 2025
Интереснейшая экскурсия с погружением в историю и атмосферу времени. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию и экскурсовода Наталью. Большое спасибо.
О
Оксана
27 окт 2025
Замечательная необычная экскурсия. Вместо дворцов - рабочие общежития и дома инженеров, на фоне захватывающего исторического рассказа. Дома поражают масштабом, а связанная с ними история невероятно современна. Спасибо Наталии!
Л
Лариса
22 сен 2025
Оценить экскурсию не смогли, так как, у нас не получилось открыть ссылку. Хотя, несколько раз загружали информацию, несколько минут аудио шло, потом отключалось. Так ничего и прослушали. И расстроенные уехали. Испорченное настроение, незакрытый гештальт и выброшенные деньги на ветер.
Н
Надежда
22 сен 2025
Очень интересная история текстильной мануфактуры Морозова. Просто потрясающе, как в 19 веке был построен целый город для обеспечения нужжд фабрики, как были продуманы все детали быта, как эстетично были воплощены все здания на этой территории.
С большим удовольствием слушали нашего гида Наталью!
Необычное и потрясающее место с большой историей и печалью утраты такого наследия.
С большим удовольствием слушали нашего гида Наталью!
Необычное и потрясающее место с большой историей и печалью утраты такого наследия.
M
Martynyuk
27 авг 2025
Был в восторге от аудиоспектакля! Иначе не сказать. Настолько погрузился в происходящие события тех лет, что сопереживал как участник событий.
Большая благодарность всем кто принял участие в создании этого продукта.
Большая благодарность всем кто принял участие в создании этого продукта.
А
Анна
18 авг 2025
Замечательная экскурсия, очень понравилась! Замечательная экскурсовод Наталья, дала много интересной информации, и расширенно отвечала на вопросы, экскурсия была даже в формате беседы, и это было очень комфортно и интересно! 🙏🏻большое спасибо!
Н
Надежда
29 июн 2025
Вам не стыдно просить отзыв? Взяла такси туда и обратно, вам заплатила 400 руб. А ссылка не открылась. Хотя я проходила квест онлайн по городу и общалась с людьми по интерн. А у вас он не работал
А
Анна
5 мая 2025
Достаточно исторических фактов, прошлись по всем основным точкам, все увидели. Аудиспектакль отлично воспринимается.
A
Arina
29 апр 2025
В целом интересно, но все же хотелось услышать больше истории про архитектуру, интересные факты про определенные постройки, это, без сомнения, тоже было, но, как мне показалось, большая часть историй от лица мальчишек была, что немного сбивало.
О
Ольга
25 сен 2023
Очень интересно,атмосферно, эффект полного погружения в историю! Единственное, занимает много времени.
Г
Голубинская
19 сен 2023
Потрясающее погружение в эпоху
А
Анастасия
28 авг 2023
Вау Вау Вау!
Л
Людмила
7 авг 2023
Не сразу разобрались с маршрутом. Но потом всё было отлично. Интересно, познавательно, не занудно. А для тех кто не любит сильную жару или ленится ходить пешком, можно двигаться на автомобиле, тоже отлично получается.)))
И
Иванова
2 авг 2023
Замечательно! Художественная подача исторических фактов.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 12:00
21 дек в 11:00
670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5350 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом
Пройти по улицам бывшего рабочего посёлка и выяснить, зачем фабриканты строили архитектурные шедевры
Начало: У остановки «Пролетарка»
28 дек в 11:00
31 дек в 11:00
800 ₽ за человека