2 часа
Аудиогид
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Погрузитесь в историю Твери с аудиогидом, открывая главные достопримечательности и купеческое наследие
Начало: Тверь, Советская площадь
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II
Начало: На Советской площади
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
890₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
Открыть особый дореволюционный микрорайон Твери и перенестись в эпоху расцвета текстильной фабрики
Начало: Во Дворе Пролетарки (Морозовский городок, Морозовс...
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 10:30
8 сен в 10:30
390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада30 апреля 2024Первый раз с такой экскурсией, поэтому вначале неверно съориентировались. Совет:послушайте заранее всё, разберитесь с картой, маршрутом, а потом уже идите
- OOl.badae25 сентября 2023Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городкеОчень интересно,атмосферно, эффект полного погружения в историю! Единственное, занимает много времени.
- ООлег19 сентября 2023Всё понравилось.
- ГГолубинская19 сентября 2023Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городкеПотрясающее погружение в эпоху
- ННаталья15 сентября 2023Отличная экскурсия в тёплую хорошую погоду, когда можно не торопясь бродить по городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2024
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