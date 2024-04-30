Аудиогиды и аудиоэкскурсии Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Твери, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Пешая
9 отзывов
2 часа
Аудиогид
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Погрузитесь в историю Твери с аудиогидом, открывая главные достопримечательности и купеческое наследие
Начало: Тверь, Советская площадь
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II
Начало: На Советской площади
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
890 за человека
Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
Открыть особый дореволюционный микрорайон Твери и перенестись в эпоху расцвета текстильной фабрики
Начало: Во Дворе Пролетарки (Морозовский городок, Морозовс...
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 10:30
8 сен в 10:30
390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    30 апреля 2024
    Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
    Первый раз с такой экскурсией, поэтому вначале неверно съориентировались. Совет:послушайте заранее всё, разберитесь с картой, маршрутом, а потом уже идите
    читать дальше

    и смотрите. Очень интересно про Никитина! Минус одну звезду за несовсем понятный маршрут(не все хорошо "шарят" в технике) и можно побольше добавить рассказа про основателя князя Тверского. А вообще очень хорошо. Спасибо огромное. Всем советую.

  • O
    Ol.badae
    25 сентября 2023
    Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
    Очень интересно,атмосферно, эффект полного погружения в историю! Единственное, занимает много времени.
  • О
    Олег
    19 сентября 2023
    Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
    Всё понравилось.
  • Г
    Голубинская
    19 сентября 2023
    Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
    Потрясающее погружение в эпоху
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2023
    Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
    Отличная экскурсия в тёплую хорошую погоду, когда можно не торопясь бродить по городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
  2. Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
  3. Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 890. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год по теме «Аудиогиды», 9 ⭐ отзывов, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам