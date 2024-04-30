читать дальше и смотрите. Очень интересно про Никитина! Минус одну звезду за несовсем понятный маршрут(не все хорошо "шарят" в технике) и можно побольше добавить рассказа про основателя князя Тверского. А вообще очень хорошо. Спасибо огромное. Всем советую.

Первый раз с такой экскурсией, поэтому вначале неверно съориентировались. Совет:послушайте заранее всё, разберитесь с картой, маршрутом, а потом уже идите