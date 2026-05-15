Мы увидели не просто старые здания, а ожившие декорации прошлого: казармы для рабочих, больницу, школу, Народный театр — всё, что было построено на средства этой семьи.



Особенно тронул рассказ Дины о владельцах — Абраме Абрамовиче Морозове и его супруге Варваре Алексеевне. Абрам Абрамович, внук основателя династии, был крупным промышленником, владельцем Тверской мануфактуры и современных прядильных и ткацких производств. Но именно Варвара Алексеевна стала настоящим «сердцем» этого места. После смерти мужа в 1882 году она не только возглавила дело, но и в память о нём развернула масштабную благотворительную деятельность: строила и опекала больницы, родильные приюты, библиотеки, ремесленное училище для детей рабочих.



Экскурсия с Диной прошла на одном дыхании: живо, эмоционально и невероятно познавательно. Теперь на Морозовский городок смотрю совсем другими глазами — это не просто памятник архитектуры, а символ настоящего меценатства и любви к людям. Дине — низкий поклон и лучшие рекомендации!»