Мои заказы

Морозовский городок - текстильное сердце Твери

Пройти по историческому рабочему району - с исследовательницей тканей
Морозовский городок — это город внутри города.

Товарищество Тверской мануфактуры, основанное династией Морозовых, было необычным производством: здесь построили театр, обсерваторию, жилые кварталы и даже устроили свой Париж.

На прогулке вы познакомитесь с архитектурой городка, узнаете, как жили рабочие, как было устроено производство тверских ситцев, и услышите истории о судьбе династии Морозовых.
5
3 отзыва
Морозовский городок - текстильное сердце Твери
Морозовский городок - текстильное сердце Твери
Морозовский городок - текстильное сердце Твери

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • первое пятиэтажное здание в Твери
  • народный театр и обсерваторию
  • тверской «Париж» — да, он здесь есть!
  • единственную отреставрированную казарму, где можно представить, как жили рабочие мануфактуры

Вы узнаете:

  • за что Товарищество Тверской мануфактуры получило золотую медаль на выставке в Париже
  • на какие части делилась территория городка — и почему выйти за её пределы было непросто
  • историю Саввы Васильевича Морозова и его потомков — одной из богатейших промышленных династий Российской империи
  • как было устроено производство тверских ситцев и что делало их особенными

В завершение зайдём в отреставрированную казарму, где я угощу вас стаканчиком фабричного чая

Организационные детали

Чай в казарме входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Рубин»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренная тверичанка. Обожаю свой город и его историю. Для меня туризм — не просто услуга, а сфера гостеприимства и впечатлений. Уверена, что задача гида — показать город с лучшей стороны
читать дальшеуменьшить

и сделать так, чтобы путешественники запомнили эмоции от поездки надолго. Увлекаюсь традиционными ремёслами Тверской области, историей текстиля, тверским костюмом. Я не только гид, но и хозяйка собственного частного музея «Тверская манера», посвящённого текстилю. В экскурсиях часто затрагиваю тему локальных традиций и ремёсел. Я — победитель Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» 2024 года в номинации «Культурно-познавательная экскурсия» и мастер гостеприимства Тверской области в рамках федерального проекта от платформы «Россия — страна возможностей». Влюбляйтесь в Тверь вместе со мной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю. Дина оказалась невероятно увлечённым и глубоко знающим рассказчиком.
читать дальшеуменьшить

Мы увидели не просто старые здания, а ожившие декорации прошлого: казармы для рабочих, больницу, школу, Народный театр — всё, что было построено на средства этой семьи.

Особенно тронул рассказ Дины о владельцах — Абраме Абрамовиче Морозове и его супруге Варваре Алексеевне. Абрам Абрамович, внук основателя династии, был крупным промышленником, владельцем Тверской мануфактуры и современных прядильных и ткацких производств. Но именно Варвара Алексеевна стала настоящим «сердцем» этого места. После смерти мужа в 1882 году она не только возглавила дело, но и в память о нём развернула масштабную благотворительную деятельность: строила и опекала больницы, родильные приюты, библиотеки, ремесленное училище для детей рабочих.

Экскурсия с Диной прошла на одном дыхании: живо, эмоционально и невероятно познавательно. Теперь на Морозовский городок смотрю совсем другими глазами — это не просто памятник архитектуры, а символ настоящего меценатства и любви к людям. Дине — низкий поклон и лучшие рекомендации!»

Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто
Дина
Дина
Ответ организатора:
Евгения, с удовольствием провела экскурсию для таких любознательных путешественников, как Ваша семья))) Спасибо за теплые слова! Очень рада, что история Морозовых впечатлила Вас. Приезжайте в Тверскую область ещё, у нас множество интересных мест.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Замечательная экскурсия. Дина — отличный рассказчик и чуткий собеседник. Видно, что она глубоко погружена в предмет, но при этом готова к диалогу, нет ощущения "заезженной пластинки", когда гиду нужно проговорить конкретный текст в конкретном месте. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям, собирающимся в Тверь
Вам был полезен этот отзыв?
A
Экскурсия очень понравилась, одно то, что больше 2 часов прошли на одном дыхании не только для взрослого, но и для двух детей 10 и 6 лет, говорит о профессионализме экскурсовода.
читать дальшеуменьшить

Узнали очень много интересных фактов и о самой семье Морозовых, и о строительстве и жизни Морозовского городка в разные периоды истории нашей страны, прошли больше 2 км по территории городка, полюбовались основными и самыми интересными в архитектурном плане постройками. Дина, спасибо большое за экскурсию!

Дина
Дина
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за теплый отзыв и интерес к Твери и Морозовскому городку! Отдельное спасибо Вашим мальчишкам за интересные вопросы))) Приезжайте ещё, буду оаоа увидеться!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии на «Морозовский городок - текстильное сердце Твери»

Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Пешая
2 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
31 мая в 14:00
1 июн в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Морозовский городок. Сказки, которых не было
Пешая
1.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок. Сказки, которых не было
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
1 июл в 06:00
2 июл в 06:00
3334 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
На машине
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
Завтра в 13:00
30 мая в 09:00
9600 ₽ за всё до 3 чел.
Тверь древняя и современная
Пешая
2 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тверь древняя и современная
Погрузитесь в атмосферу Твери, гуляя по её улицам и набережным. Узнайте о знаменитых людях и исторических событиях, оставивших след в этом городе
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери
от 4000 ₽ за экскурсию