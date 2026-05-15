Морозовский городок — это город внутри города.
Товарищество Тверской мануфактуры, основанное династией Морозовых, было необычным производством: здесь построили театр, обсерваторию, жилые кварталы и даже устроили свой Париж.
На прогулке вы познакомитесь с архитектурой городка, узнаете, как жили рабочие, как было устроено производство тверских ситцев, и услышите истории о судьбе династии Морозовых.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- первое пятиэтажное здание в Твери
- народный театр и обсерваторию
- тверской «Париж» — да, он здесь есть!
- единственную отреставрированную казарму, где можно представить, как жили рабочие мануфактуры
Вы узнаете:
- за что Товарищество Тверской мануфактуры получило золотую медаль на выставке в Париже
- на какие части делилась территория городка — и почему выйти за её пределы было непросто
- историю Саввы Васильевича Морозова и его потомков — одной из богатейших промышленных династий Российской империи
- как было устроено производство тверских ситцев и что делало их особенными
В завершение зайдём в отреставрированную казарму, где я угощу вас стаканчиком фабричного чая
Организационные детали
Чай в казарме входит в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Рубин»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Твери
Я коренная тверичанка. Обожаю свой город и его историю. Для меня туризм — не просто услуга, а сфера гостеприимства и впечатлений. Уверена, что задача гида — показать город с лучшей стороны
Огромное спасибо Дине за эту экскурсию! «Морозовский городок — текстильное сердце Твери» — это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю. Дина оказалась невероятно увлечённым и глубоко знающим рассказчиком.
Ответ организатора:
Евгения, с удовольствием провела экскурсию для таких любознательных путешественников, как Ваша семья))) Спасибо за теплые слова! Очень рада, что история Морозовых впечатлила Вас. Приезжайте в Тверскую область ещё, у нас множество интересных мест.
Замечательная экскурсия. Дина — отличный рассказчик и чуткий собеседник. Видно, что она глубоко погружена в предмет, но при этом готова к диалогу, нет ощущения "заезженной пластинки", когда гиду нужно проговорить конкретный текст в конкретном месте. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям, собирающимся в Тверь
Экскурсия очень понравилась, одно то, что больше 2 часов прошли на одном дыхании не только для взрослого, но и для двух детей 10 и 6 лет, говорит о профессионализме экскурсовода.
Анастасия, благодарю за теплый отзыв и интерес к Твери и Морозовскому городку! Отдельное спасибо Вашим мальчишкам за интересные вопросы))) Приезжайте ещё, буду оаоа увидеться!
