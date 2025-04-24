Александра — ваша команда гидов в Твери

Провели экскурсии для 2412 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы. Также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, её архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.