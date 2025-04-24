Приглашаем на фотосессию в исторических локациях. За один час вы увидите знаковые места городского центра.
Услышите, как бьётся сердце Твери (возле памятника Михаилу Кругу, у старинного трамвая или на волжской набережной). А на память о прогулке и городе вам останутся яркие кадры, сделанные нашим гидом-фотографом.
Услышите, как бьётся сердце Твери (возле памятника Михаилу Кругу, у старинного трамвая или на волжской набережной). А на память о прогулке и городе вам останутся яркие кадры, сделанные нашим гидом-фотографом.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
- Вы услышите историю города и одной из старейших его улиц — Трёхсвятской
- Пройдёте мимо уютных кафе и сувенирных лавок, полюбуетесь особняками 19 века
- Когда-то по Трёхсвятской курсировали трамваи, и вы сфотографируетесь с таким ретро-вагончиком
- Рассмотрите необычный барельеф — воссозданную карту города начала 20 века
- На набережной Степана Разина сделаете кадры в плёночном стиле и перевёрнутом виде (как в 19 веке) на уличный старинный фотоаппарат
Фотографировать вас мы можем, где вам понравится, на протяжении всего маршрута.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите ссылку на готовые фото в цветокоррекции (от 30 штук)
- По запросу можно увеличить количество участников, доплата — 1000 ₽ за человека
- Прогулку для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
- Съёмка проходит на беззеркальную камеру Sony A7 m2
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трёхсвятской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 2412 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы. Также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, её архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.Задать вопрос
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