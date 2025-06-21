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Необычные дома в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Твери, цены от 640 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Сегодня в 10:30
30 июн в 13:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом
Пешая
2 часа
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Морозовский городок: история и эстетика
Откройте для себя Морозовский городок в Твери - уникальный ансамбль эпохи модерна. Погрузитесь в историю текстильного производства и архитектуры
Начало: У остановки «Пролетарка»
Завтра в 18:30
12 июл в 18:30
640 ₽800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    21 июня 2025
    Морозовский городок - промышленный модерн Твери
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Были осмотрены как функционирующие постройки так и пришедшие в упадок. В процессе экскурсии были раскрыты
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    архитектурные особенности различных построек, освещенна их история. Материал был объемным но не утомительным. Анна давала возможность везде полностью ощутить масштабность и глубину истории построек. Ни где не поторапливала поэтому экскурсия прошла чуть больше двух часов за что ей отдельное спасибо!!! Настоятельно рекомендую эту экскурсию в хорошую погоду!

  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Морозовский городок - промышленный модерн Твери
    Здравствуйте. Спасибо Анне за интересную экскурсию. Заинтересованы были и взрослые, и подростки, рекомендую всем посетить Морозовский городок. Очень надеюсь, что в скором времени начнётся ремонт этого замечательного пространства, такие постройки надо сохранять.
  • К
    Катарина
    13 июня 2025
    Морозовский городок - промышленный модерн Твери
    Экскурсия прошла просто на одном дыхании. Анна настолько увлекла своим рассказом и старинными фотографиями, что мы как будто сами оказались
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    в начале двадцатого века в Морозовском городке. Просто потрясающий экскурс в прошлое для тех, кто интересуется историей своей страны. Анна, Вы просто молодец! Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо!

  • К
    Косенко
    26 мая 2025
    Загадки морозовской мануфактуры в Твери
    Интересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 веков
    Интересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 вековИнтересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 веков
  • Н
    Нана
    20 апреля 2025
    Загадки морозовской мануфактуры в Твери
    Спасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он очень приятный в общении экскурсовод.
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    Еще раз спасибо за знакомство с историей и архитектурой морозовского городка. Очень понравилось, что Игорь не перескакивал с темы на тему, а структурировано рассказывал историю показал самые красивые исторические места. Рекомендую его!

    Спасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он оченьСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он очень

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Необычные дома»

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  2. Императорский путевой дворец
  3. Набережная
  4. Набережная Степана Разина
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Городской сад
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Памятник Афанасию Никитину
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2025
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