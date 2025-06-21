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архитектурные особенности различных построек, освещенна их история. Материал был объемным но не утомительным. Анна давала возможность везде полностью ощутить масштабность и глубину истории построек. Ни где не поторапливала поэтому экскурсия прошла чуть больше двух часов за что ей отдельное спасибо!!! Настоятельно рекомендую эту экскурсию в хорошую погоду!