Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Сегодня в 10:30
30 июн в 13:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Морозовский городок: история и эстетика
Откройте для себя Морозовский городок в Твери - уникальный ансамбль эпохи модерна. Погрузитесь в историю текстильного производства и архитектуры
Начало: У остановки «Пролетарка»
Завтра в 18:30
12 июл в 18:30
640 ₽
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём21 июня 2025Экскурсия прошла на одном дыхании. Были осмотрены как функционирующие постройки так и пришедшие в упадок. В процессе экскурсии были раскрыты
- ООльга15 июня 2025Здравствуйте. Спасибо Анне за интересную экскурсию. Заинтересованы были и взрослые, и подростки, рекомендую всем посетить Морозовский городок. Очень надеюсь, что в скором времени начнётся ремонт этого замечательного пространства, такие постройки надо сохранять.
- ККатарина13 июня 2025Экскурсия прошла просто на одном дыхании. Анна настолько увлекла своим рассказом и старинными фотографиями, что мы как будто сами оказались
- ККосенко26 мая 2025Загадки морозовской мануфактуры в ТвериИнтересная экскурсия. Очень атмосферное место. Много разрушки. Прямо декорации к фильмам о жизни рабочих на рубеже 19-20 веков
- ННана20 апреля 2025Загадки морозовской мануфактуры в ТвериСпасибо за замечательную прогулку по Морозовскому городку. Игорь прекрасно владеет материалом. К тому же он очень приятный в общении экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2025
Сейчас в Твери в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 640 до 5000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Необычные дома», 10 ⭐ отзывов, цены от 640₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август