Приглашаем в наш уютный семейный музей, принадлежащий тверской династии художников по стеклу. Мы с радостью покажем вам уникальные стеклянные экспонаты, выполненные в разных техниках. Раскроем их идеи и философский смысл. А также вы понаблюдаете за процессом работы мастера-стеклодува и сможете задать ему интересующие вас вопросы.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Осмотр экспозиции с гидом. Вы узнаете, какие существуют техники художественного стеклоделия и как они реализуются в конкретных изделиях. А также расшифруете философские идеи мастеров и услышите, как зародилась тверская школа стеклоделия.

Наблюдение за работой мастера. На ваших глазах мастер изготовит из стеклянной трубки сувенир в технике свободного выдувания. В процессе вы сможете задать ему интересующие вас вопросы по стеклодувному ремеслу.

Организационные детали