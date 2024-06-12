Приглашаем в наш уютный семейный музей, принадлежащий тверской династии художников по стеклу. Мы с радостью покажем вам уникальные стеклянные экспонаты, выполненные в разных техниках. Раскроем их идеи и философский смысл.
А также вы понаблюдаете за процессом работы мастера-стеклодува и сможете задать ему интересующие вас вопросы.
А также вы понаблюдаете за процессом работы мастера-стеклодува и сможете задать ему интересующие вас вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Осмотр экспозиции с гидом. Вы узнаете, какие существуют техники художественного стеклоделия и как они реализуются в конкретных изделиях. А также расшифруете философские идеи мастеров и услышите, как зародилась тверская школа стеклоделия.
Наблюдение за работой мастера. На ваших глазах мастер изготовит из стеклянной трубки сувенир в технике свободного выдувания. В процессе вы сможете задать ему интересующие вас вопросы по стеклодувному ремеслу.
Организационные детали
- Музей расположен в 30 км от Твери. Вы сможете добраться до него на личном автомобиле или автобусе до села Медное
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Билеты в музей включены в стоимость
- Музей понравится взрослым и детям от 7 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Слобода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Твери
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я сооснователь музея художественного стекла в Тверской области. Вся наша дружная команда влюблена в декоративное искусство и художественное стекло. С радостью поделимся своей любовью с вами.Задать вопрос
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