история мостостроения в Твери: Петровский и Староволжский мосты
храм Воскресения Христова
После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км. Здесь расположился единственный в России мемориальный музей 🖼 Валентина Серова, а также филиал Тверской картинной галереи.
Пройдем в деревянное здание конца XIX века. Осмотрим экспозицию, посвященную великим деятелям искусства, когда-либо гостившим в усадьбе. Среди них особое внимание уделим «домоткановскому» периоду жизни талантливого художника Серова.
Прогуляемся по территории усадьбы Дервизов. Полюбуемся сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома. Погрузимся в атмосферу усадебной жизни, искусно воссозданную музейными работниками.
Входные билеты 🎫 в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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