После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км. Здесь расположился единственный в России мемориальный музей 🖼 Валентина Серова, а также филиал Тверской картинной галереи.

Пройдем в деревянное здание конца XIX века. Осмотрим экспозицию, посвященную великим деятелям искусства, когда-либо гостившим в усадьбе. Среди них особое внимание уделим «домоткановскому» периоду жизни талантливого художника Серова.

Прогуляемся по территории усадьбы Дервизов. Полюбуемся сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома. Погрузимся в атмосферу усадебной жизни, искусно воссозданную музейными работниками.