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Обзорная экскурсия с посещением усадьбы "Домотканово"

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Твери
После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км.

Здесь расположился единственный в России мемориальный музей 🖼 Валентина Серова, а также филиал Тверской картинной галереи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия с посещением усадьбы "Домотканово"
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы "Домотканово"

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • Императорский дворец
  • Театральная площадь
  • ул. Советская
  • площадь Ленина
  • Советская площадь
  • трехлучевая композиция градостроительного ансамбля Твери
  • памятник князю Михаилу Тверскому
  • стрелка р. Тверцы и р. Волги
  • Тверской Отроч монастырь
  • Речной вокзал
  • Монастырь св. Екатерины
  • «сплошная фасада» в застройке набережной
  • памятник Афанасию Никитину
  • история мостостроения в Твери: Петровский и Староволжский мосты
  • храм Воскресения Христова
После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км. Здесь расположился единственный в России мемориальный музей 🖼 Валентина Серова, а также филиал Тверской картинной галереи.
Пройдем в деревянное здание конца XIX века. Осмотрим экспозицию, посвященную великим деятелям искусства, когда-либо гостившим в усадьбе. Среди них особое внимание уделим «домоткановскому» периоду жизни талантливого художника Серова.
Прогуляемся по территории усадьбы Дервизов. Полюбуемся сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома. Погрузимся в атмосферу усадебной жизни, искусно воссозданную музейными работниками.
  • Входные билеты 🎫 в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы "Домотканово"
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы "Домотканово"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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