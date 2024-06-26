Приглашаем на интерактивную экскурсию по музею художественного стекла в Тверской области! Будем говорить о декоративном искусстве на доступном для детей языке и знакомить их с пластическими свойствами стекла.
А в конце программы юные гости смогут своими руками расписать стеклянную фигурку в витражной технике.
А в конце программы юные гости смогут своими руками расписать стеклянную фигурку в витражной технике.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Знакомство с экспозицией музея. Простым языком мы раскроем суть декоративного искусства, расскажем о разных техниках художественного стеклоделия и производстве стекла.
Наблюдение за работой мастера. На глазах участников мастер изготовит из стеклянной трубки сувенир в технике свободного выдувания. Так, в увлекательном формате дети познакомятся с пластическими свойствами стекла.
Погружение в творческий процесс. Все участники экскурсии распишут стеклянный сувенир витражными красками в соответствии со своим творческим замыслом. Изделие можно сразу же забрать с собой.
Организационные детали
- Музей расположен в 30 км от Твери. Вы сможете добраться до него на личном автомобиле или автобусе до села Медное
- Программа рассчитана на детей 5-14 лет
- В стоимость всё включено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Слобода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Твери
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я сооснователь музея художественного стекла в Тверской области. Вся наша дружная команда влюблена в декоративное искусство и художественное стекло. С радостью поделимся своей любовью с вами.Задать вопрос
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