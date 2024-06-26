Приглашаем на интерактивную экскурсию по музею художественного стекла в Тверской области! Будем говорить о декоративном искусстве на доступном для детей языке и знакомить их с пластическими свойствами стекла. А в конце программы юные гости смогут своими руками расписать стеклянную фигурку в витражной технике.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Знакомство с экспозицией музея. Простым языком мы раскроем суть декоративного искусства, расскажем о разных техниках художественного стеклоделия и производстве стекла.

Наблюдение за работой мастера. На глазах участников мастер изготовит из стеклянной трубки сувенир в технике свободного выдувания. Так, в увлекательном формате дети познакомятся с пластическими свойствами стекла.

Погружение в творческий процесс. Все участники экскурсии распишут стеклянный сувенир витражными красками в соответствии со своим творческим замыслом. Изделие можно сразу же забрать с собой.

Организационные детали