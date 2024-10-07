1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс в Твери «Создай шампунь из экстрактов тверской флоры»
Своими руками сделать натуральное средство, подходящее именно вам
Начало: На улице Псковская
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
12 окт в 16:00
2 000₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
14 окт в 10:00
15 окт в 11:00
4 000₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Парфюмерный мастер-класс в Твери
Познакомиться с историей парфюма и создать мини-флакон стойких духов в уютной студии
Начало: На Псковской улице
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 октября 2024Необычный и занимательный мастер-класс. Узнала много интересного. Весьма приятная ведущая! Понравился момент придумывания названия духов. Думаю, что такой мастер-класс подойдет любому возрасту, было бы желание!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В помещении»
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