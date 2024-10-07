Экскурсии в помещении Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Твери, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мастер-класс в Твери «Создай шампунь из экстрактов тверской флоры»
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс в Твери «Создай шампунь из экстрактов тверской флоры»
Своими руками сделать натуральное средство, подходящее именно вам
Начало: На улице Псковская
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
12 окт в 16:00
2 000 за человека
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
14 окт в 10:00
15 окт в 11:00
4 000 за человека
Парфюмерный мастер-класс в Твери
1 отзыв
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Парфюмерный мастер-класс в Твери
Познакомиться с историей парфюма и создать мини-флакон стойких духов в уютной студии
Начало: На Псковской улице
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 октября 2024
    Парфюмерный мастер-класс в Твери
    Необычный и занимательный мастер-класс. Узнала много интересного. Весьма приятная ведущая! Понравился момент придумывания названия духов. Думаю, что такой мастер-класс подойдет любому возрасту, было бы желание!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В помещении»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс в Твери «Создай шампунь из экстрактов тверской флоры»
  2. Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
  3. Парфюмерный мастер-класс в Твери
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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