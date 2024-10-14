Приглашаем вас приготовить блюда, которые испокон веков ели жители Твери.
Тверские щи и рыбный пирог чорыг или сливочная уха? Калитки с черникой или медовые блины с клюквой? А может, тверская похлёбка с накрепками? Мастер-класс включает приготовление основного блюда, десерта и напитка на выбор. В процессе вы также познакомитесь с историей этих яств.
Тверские щи и рыбный пирог чорыг или сливочная уха? Калитки с черникой или медовые блины с клюквой? А может, тверская похлёбка с накрепками? Мастер-класс включает приготовление основного блюда, десерта и напитка на выбор. В процессе вы также познакомитесь с историей этих яств.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 17:00
Описание мастер-класса
Мастер-класс на выбор
Вариант 1: готовим знаменитые тверские щи и рыбный пирог чорыг. А к чаю печём калитки с черникой и пивной напиток с мёдом и клюквой — взвар.
Вариант 2: в меню — настоящая карельская сливочная уха, медовые блины с клюквой и тверской сбитень с травами Верхневолжья.
Вариант 3: приготовим тверскую похлёбку, накрепки — пирожки с кашей и красной рыбой, а также знаменитую пожарскую котлету с кремом из томлёного картофеля и отведаем ржаной квас.
Наш повар поделится секретами приготовления блюд. А пока вы будете внимательно следовать его указаниям, услышите историю кушаний, узнаете об их влиянии на культуру и быт народа. После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленного и обсуждение впечатлений с другими участниками.
Организационные детали
- Дегустация, ингредиенты, фартуки и оборудование включены в стоимость
- Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
- Мастер-класс проводит опытный шеф-повар
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 000 ₽
|Детский
|2 800 ₽
|Индивидуальная экскурсия только для вашей компании
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Озёрной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Твери
Наша студия кулинарных мастер-классов появилась в 2018 году. С тех пор мы организовали интересный и необычный формат досуга для нескольких тысяч жителей Твери. Сейчас мы активно развиваемся и хотим, чтобы положительные эмоции от приготовления пищи смогли испытать не только тверичане, но и гости из других городов. Формат туристического кулинарного мастер-класса позволит совсем иначе проникнуться местной атмосферой, что оставит приятное послевкусие!Задать вопрос
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