Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс

Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Приглашаем вас приготовить блюда, которые испокон веков ели жители Твери.

Тверские щи и рыбный пирог чорыг или сливочная уха? Калитки с черникой или медовые блины с клюквой? А может, тверская похлёбка с накрепками? Мастер-класс включает приготовление основного блюда, десерта и напитка на выбор. В процессе вы также познакомитесь с историей этих яств.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 17:00

Описание мастер-класса

Мастер-класс на выбор

Вариант 1: готовим знаменитые тверские щи и рыбный пирог чорыг. А к чаю печём калитки с черникой и пивной напиток с мёдом и клюквой — взвар.

Вариант 2: в меню — настоящая карельская сливочная уха, медовые блины с клюквой и тверской сбитень с травами Верхневолжья.

Вариант 3: приготовим тверскую похлёбку, накрепки — пирожки с кашей и красной рыбой, а также знаменитую пожарскую котлету с кремом из томлёного картофеля и отведаем ржаной квас.

Наш повар поделится секретами приготовления блюд. А пока вы будете внимательно следовать его указаниям, услышите историю кушаний, узнаете об их влиянии на культуру и быт народа. После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленного и обсуждение впечатлений с другими участниками.

Организационные детали

  • Дегустация, ингредиенты, фартуки и оборудование включены в стоимость
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
  • Мастер-класс проводит опытный шеф-повар

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 000 ₽
Детский2 800 ₽
Индивидуальная экскурсия только для вашей компании18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Озёрной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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