Приглашаем вас приготовить блюда, которые испокон веков ели жители Твери. Тверские щи и рыбный пирог чорыг или сливочная уха? Калитки с черникой или медовые блины с клюквой? А может, тверская похлёбка с накрепками? Мастер-класс включает приготовление основного блюда, десерта и напитка на выбор. В процессе вы также познакомитесь с историей этих яств.

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Описание мастер-класса

Мастер-класс на выбор

Вариант 1: готовим знаменитые тверские щи и рыбный пирог чорыг. А к чаю печём калитки с черникой и пивной напиток с мёдом и клюквой — взвар.

Вариант 2: в меню — настоящая карельская сливочная уха, медовые блины с клюквой и тверской сбитень с травами Верхневолжья.

Вариант 3: приготовим тверскую похлёбку, накрепки — пирожки с кашей и красной рыбой, а также знаменитую пожарскую котлету с кремом из томлёного картофеля и отведаем ржаной квас.

Наш повар поделится секретами приготовления блюд. А пока вы будете внимательно следовать его указаниям, услышите историю кушаний, узнаете об их влиянии на культуру и быт народа. После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленного и обсуждение впечатлений с другими участниками.

Организационные детали