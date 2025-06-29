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«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест

Любите гулять и разглядывать детали? Выбирайте сценарий и отправляйтесь на квест по Твери! Узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой
Любители самостоятельных прогулок и знатоки города оценят квест «Разглядеть Тверь». Три сценария на выбор: для детей, гостей и местных жителей. Вас ждут лёгкие задания и множество интересных фактов.

Увидите старейшее здание города, Путевой дворец, набережные Волги и Афанасия Никитина, памятники Кругу и Михаилу Тверскому. Узнаете, откуда началась история новой каменной Твери, и многое другое. Прекрасное настроение гарантировано
4.92
26 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🗺️ Три сценария на выбор
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🏛️ Узнаете историю Твери
  • 📍 Посетите ключевые достопримечательности
  • 🤔 Интересные факты и задания
  • 🎉 Прекрасное настроение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на квест в Твери в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и солнце добавляют особую атмосферу. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, квест тоже доступен, но нужно быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас июль — это идеальное время.
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
Ближайшие даты:
5
июл7
июл8
июл9
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июл11
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июл
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Путевой дворец
  • Набережная Волги
  • Набережная Афанасия Никитина
  • Памятник Кругу
  • Памятник Михаилу Тверскому

Описание квеста

Выбирайте свой сценарий:

  • прогулка с детьми
  • прогулка для гостей города
  • прогулка для местных жителей

Вы будете гулять в своём темпе, заходить в кофейни и узнавать интересные факты. И увидите самое старое здание города, Путевой дворец, набережную Волги, пешеходные улицы, набережную Афанасия Никитина, памятник Кругу, памятник Михаилу Тверскому и не только!

А ещё вы узнаете:

  • откуда началась история новой каменной Твери
  • что надо потереть у памятника Кругу для богатства
  • откуда приехал к нам один из центральных мостов города
  • почему Тверь ассоциируется с козлами
  • чем похожи Рим и Тверь
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

Как проходит квест

  • После внесения предоплаты вы получите ссылку на Телеграм-бот, где вы сможете внести оставшуюся часть суммы
  • Затем вы сможете выбрать сценарий, который подходит для вас и вашей компании
  • Вам придёт карта центра города с заданиями. Гуляйте, начиная с любой точки, узнавайте город, влюбляйтесь в Тверь
  • В боте есть кнопка связи с гидом. Если в процессе прогулки возникнут вопросы — смело задавайте их

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Твери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анастасия)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Анна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Елена)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Елена)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Елена)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Елена)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Станислав)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Станислав)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Станислав)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Станислав)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Станислав)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Станислав)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест (Жанна)
Н
29 июн 2025
Огромная благодарность Екатерине. Я приехала в Тверь на 4 дня, после посещения двух турагенств, поняла, что делать мне в этом городе нечего. И тут в интернете нашла Квест по Твери.
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Екатерина не только все подробно объяснила, но и сбросила мне огромное количество ссылок о различных мероприятиях. Я прошла два квеста, посетила мастер класс по парфюму, познакомилась с Морозовским городком, … Благодаря Екатерине, я узнала и полюбила Тверь

Е
28 июн 2025
Необычный вариант прогулки по Твери. Он подойдёт, на мой взгляд, тем кто уже знаком с городом, ходил на экскурсию с гидом.
К
22 июн 2025
Первый раз использовала подобный формат экскурсии. Это оказалось очень удобным. Во-первых, самое главное для меня - не нужно было заранее продумывать маршрут, все достопримечательности на карте, которая есть в боте.
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Во-вторых, все посещается в своем ритме. Можно сделать перерыв/сойти с маршрута когда/куда удобно. Не нужно торопиться. Мы прошли часть в один день, часть - на следующий. В-третьих, нет большого количества информации по каждой достопримечательности. Ее хватало как раз для понимания общей картины. Если хотелось больше - просто гуглили.

Из пожеланий - было бы здорово, если бы в боте оставались фотографии мест, которые уже прошли.

Анастасия
21 июн 2025
Классная, увлекательная экскурсия!
Узнали для себя много нового о прекрасном городе Тверь.
Благодаря квесту открыли секретные локации и провели время с кайфом.
Очень рекомендую для путешественников, которые приехали в Тверь на день и не знают с чего начать осмотр. Закладывать нужно более 3-х часов и брать пауэрбанк🌷💙🇷🇺
Классная, увлекательная экскурсия!Классная, увлекательная экскурсия!Классная, увлекательная экскурсия!Классная, увлекательная экскурсия!Классная, увлекательная экскурсия!Классная, увлекательная экскурсия!Классная, увлекательная экскурсия!
К
16 июн 2025
Необычный формат и интересный опыт, спасибо, было интересно и познавательно:)
Ирина
11 июн 2025
Отличная экскурсия-игра для любого возраста. Особенно, если вы хотите узнать город, но не любите привязываться к определённому времени, месту и человеку. Начинай с любой точки и изучай в своём ритме. Рекомендую!
Илья
5 июн 2025
Вышла интересная и увлекательная прогулка по Твери в форме квеста! Помогла узнать о достопримечательностях города, подметить необычные объекты и просто хорошо провести время
А
19 мая 2025
К сожалению, осталась не полностью довольна данной экскурсией. Карта оказалась не очень удобной для навигации, что затрудняло процесс. Также столкнулась с частыми ошибками в чат-боте (повторные, а также пропущенные фотографии
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в одном задании, завершение экскурсии, когда часть локаций не было пройдено), что добавило неудобства. Надеюсь, в будущем разработчики улучшат интерфейс и исправят недочеты. В целом, идея хорошая, но есть над чем поработать.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день.
Формат фотоквеста -это не просто аудиогид. Он предполагает прогулку по городу с разглядыванием его деталей, так что карта действительно
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без точных адресов заданных точек.
Для большего удобства я предложила распечатать карту, чтобы не всегда быть погруженной в телефон.
Фото могут быть одинаковые,так как рандомно выбираются ботом из папки фотографий.
Бот не выдал Вам 3 точки. Но я тут же их отправила по первому же запросу. И как обещала, сразу написала ИТ специалисту, который обслуживает бот.
Мне искренне жаль, что фотоквест не увлек.
Наверное, Вам больше нравятся погулки с гидом.

М
14 мая 2025
Отличный формат экскурсии-квеста. Структурировано, без лишней воды, но при этом подробно и много вариантов прохождения квеста. За 1 день все, конечно, не успеть - вернемся обязательно. Сначала была проблема с настройкой, но Екатерина была оперативно на связи и помогла всё починить и наладить. Дала много полезной дополнительной туристической информации. Спасибо!
П
10 мая 2025
Интересный вариант самостоятельного изучения города! Были с двумя детьми 9 и 10 лет. Дети были увлечены и с удовольствие погуляли по центру города 5 часов. Спасибо!
Анна
4 мая 2025
Впервые решили с семьёй попробовать экскурсию в формате квеста. Детям 11 и 14 лет не всегда нравится ходить с экскурсоводом. Выбрали детский квест. Сначала не сразу находили объекты, зато потом
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все быстрее и быстрее. Очень увлекательно. Информация об объектах в квесте не перегружена, интересные факты. Положительные впечатления о городе и хочется вернуться, чтобы продолжить гулять и посещать новые места и достопримечательности! Спасибо организатору Екатерине!!!

Впервые решили с семьёй попробовать экскурсию в формате квеста. Детям 11 и 14 лет не всегдаВпервые решили с семьёй попробовать экскурсию в формате квеста. Детям 11 и 14 лет не всегдаВпервые решили с семьёй попробовать экскурсию в формате квеста. Детям 11 и 14 лет не всегдаВпервые решили с семьёй попробовать экскурсию в формате квеста. Детям 11 и 14 лет не всегда
А
3 мая 2025
Квест действительно увлекательный!
Первый раз у нас была экскурсия в таком формате, всем очень понравилось! И мне и мужу и бабушки и дочки 7 лет. Каждый нашёл что-то своё!
Мы проходили почти
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целый день с 11 утра до 9 вечера. Но это с учётом того что покатались на кораблике, зашли в музей, пообедали, прошлись по сувенирным лавкам, пару раз немножко заблудились И ещё делали остановки и заходы кроме маршрута квеста.
День провели отлично, познакомились с прекрасным городом! Сами мы бы на многие места не обратили внимание или даже не нашли, а они оказались очень интересны.
Такой формат подойдёт тем, кто любит гулять без экскурсовода, но при этом хочет многое узнать о городе и найти что-то необычное и интересное.
С ботом разобрались легко! Была одна заминка, Екатерина оперативно помогла и мы продолжили. Технических трудностей можно не бояться)

Огромное спасибо за такую необычную экскурсию!

Я
3 мая 2025
Очень понравилось, отличное дополнение даже если брали какие-либо обзорные экскурсии (нет повторов, много новых мест, которые можно пройти и не заметить)
Однозначно рекомендую! И по формату крайне удобно: гуляешь самостоятельно и смотришь, есть ли что-то рядом интересное
И
2 мая 2025
Очень понравился формат экскурсии. Можно ходить в своем темпе, в любых направлениях и в любое время. Екатерине спасибо за приятно и полезно проведенное время.
Елена
2 мая 2025
Интересный формат экскурсии, попробовали с детьми такое впервые. Понравилось то, что можно двигаться в своем темпе. А еще то, что экскурсия есть, но ее ведет не живой человек, а ты
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читаешь или слушаешь материал сам. Для кого-то это может наоборот показаться минусом, но нам с семьей так было проще и комфортнее. Плюс у нас осталась часть не пройдённого маршрута, по которому мы можем пройтись в следующий раз.

Интересный формат экскурсии, попробовали с детьми такое впервые. Понравилось то, что можно двигаться в своем темпе.Интересный формат экскурсии, попробовали с детьми такое впервые. Понравилось то, что можно двигаться в своем темпе.Интересный формат экскурсии, попробовали с детьми такое впервые. Понравилось то, что можно двигаться в своем темпе.Интересный формат экскурсии, попробовали с детьми такое впервые. Понравилось то, что можно двигаться в своем темпе.

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