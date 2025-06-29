Любители самостоятельных прогулок и знатоки города оценят квест «Разглядеть Тверь». Три сценария на выбор: для детей, гостей и местных жителей. Вас ждут лёгкие задания и множество интересных фактов.



Увидите старейшее здание города, Путевой дворец, набережные Волги и Афанасия Никитина, памятники Кругу и Михаилу Тверскому. Узнаете, откуда началась история новой каменной Твери, и многое другое. Прекрасное настроение гарантировано

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на квест в Твери в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и солнце добавляют особую атмосферу. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, квест тоже доступен, но нужно быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить комфорт передвижения.

Сейчас июль — это идеальное время.