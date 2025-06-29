Любители самостоятельных прогулок и знатоки города оценят квест «Разглядеть Тверь». Три сценария на выбор: для детей, гостей и местных жителей. Вас ждут лёгкие задания и множество интересных фактов.
Увидите старейшее здание города, Путевой дворец, набережные Волги и Афанасия Никитина, памятники Кругу и Михаилу Тверскому. Узнаете, откуда началась история новой каменной Твери, и многое другое. Прекрасное настроение гарантировано
Увидите старейшее здание города, Путевой дворец, набережные Волги и Афанасия Никитина, памятники Кругу и Михаилу Тверскому. Узнаете, откуда началась история новой каменной Твери, и многое другое. Прекрасное настроение гарантировано
6 причин купить этот квест
- 🗺️ Три сценария на выбор
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🏛️ Узнаете историю Твери
- 📍 Посетите ключевые достопримечательности
- 🤔 Интересные факты и задания
- 🎉 Прекрасное настроение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на квест в Твери в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и солнце добавляют особую атмосферу. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, квест тоже доступен, но нужно быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Путевой дворец
- Набережная Волги
- Набережная Афанасия Никитина
- Памятник Кругу
- Памятник Михаилу Тверскому
Описание квеста
Выбирайте свой сценарий:
- прогулка с детьми
- прогулка для гостей города
- прогулка для местных жителей
Вы будете гулять в своём темпе, заходить в кофейни и узнавать интересные факты. И увидите самое старое здание города, Путевой дворец, набережную Волги, пешеходные улицы, набережную Афанасия Никитина, памятник Кругу, памятник Михаилу Тверскому и не только!
А ещё вы узнаете:
- откуда началась история новой каменной Твери
- что надо потереть у памятника Кругу для богатства
- откуда приехал к нам один из центральных мостов города
- почему Тверь ассоциируется с козлами
- чем похожи Рим и Тверь
- и многое-многое другое!
Организационные детали
Как проходит квест
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на Телеграм-бот, где вы сможете внести оставшуюся часть суммы
- Затем вы сможете выбрать сценарий, который подходит для вас и вашей компании
- Вам придёт карта центра города с заданиями. Гуляйте, начиная с любой точки, узнавайте город, влюбляйтесь в Тверь
- В боте есть кнопка связи с гидом. Если в процессе прогулки возникнут вопросы — смело задавайте их
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Твери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 1694 туристов
Меня зовут Екатерина. Я житель Твери в пятом поколении. Обожаю свой город. Влюбляю в Тверь за три часа! Изначально квест-экскурсия был проектом для местных жителей, которые не замечали всей красотыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Надежда
29 июн 2025
Огромная благодарность Екатерине. Я приехала в Тверь на 4 дня, после посещения двух турагенств, поняла, что делать мне в этом городе нечего. И тут в интернете нашла Квест по Твери.
Е
Елена
28 июн 2025
Необычный вариант прогулки по Твери. Он подойдёт, на мой взгляд, тем кто уже знаком с городом, ходил на экскурсию с гидом.
К
Кристина
22 июн 2025
Первый раз использовала подобный формат экскурсии. Это оказалось очень удобным. Во-первых, самое главное для меня - не нужно было заранее продумывать маршрут, все достопримечательности на карте, которая есть в боте.
Анастасия
21 июн 2025
Классная, увлекательная экскурсия!
Узнали для себя много нового о прекрасном городе Тверь.
Благодаря квесту открыли секретные локации и провели время с кайфом.
Очень рекомендую для путешественников, которые приехали в Тверь на день и не знают с чего начать осмотр. Закладывать нужно более 3-х часов и брать пауэрбанк🌷💙🇷🇺
Узнали для себя много нового о прекрасном городе Тверь.
Благодаря квесту открыли секретные локации и провели время с кайфом.
Очень рекомендую для путешественников, которые приехали в Тверь на день и не знают с чего начать осмотр. Закладывать нужно более 3-х часов и брать пауэрбанк🌷💙🇷🇺
К
Константин
16 июн 2025
Необычный формат и интересный опыт, спасибо, было интересно и познавательно:)
Ирина
11 июн 2025
Отличная экскурсия-игра для любого возраста. Особенно, если вы хотите узнать город, но не любите привязываться к определённому времени, месту и человеку. Начинай с любой точки и изучай в своём ритме. Рекомендую!
Илья
5 июн 2025
Вышла интересная и увлекательная прогулка по Твери в форме квеста! Помогла узнать о достопримечательностях города, подметить необычные объекты и просто хорошо провести время
А
Анастасия
19 мая 2025
К сожалению, осталась не полностью довольна данной экскурсией. Карта оказалась не очень удобной для навигации, что затрудняло процесс. Также столкнулась с частыми ошибками в чат-боте (повторные, а также пропущенные фотографии
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день.
Формат фотоквеста -это не просто аудиогид. Он предполагает прогулку по городу с разглядыванием его деталей, так что карта действительно
Формат фотоквеста -это не просто аудиогид. Он предполагает прогулку по городу с разглядыванием его деталей, так что карта действительно
М
Мария
14 мая 2025
Отличный формат экскурсии-квеста. Структурировано, без лишней воды, но при этом подробно и много вариантов прохождения квеста. За 1 день все, конечно, не успеть - вернемся обязательно. Сначала была проблема с настройкой, но Екатерина была оперативно на связи и помогла всё починить и наладить. Дала много полезной дополнительной туристической информации. Спасибо!
П
Петр
10 мая 2025
Интересный вариант самостоятельного изучения города! Были с двумя детьми 9 и 10 лет. Дети были увлечены и с удовольствие погуляли по центру города 5 часов. Спасибо!
Анна
4 мая 2025
Впервые решили с семьёй попробовать экскурсию в формате квеста. Детям 11 и 14 лет не всегда нравится ходить с экскурсоводом. Выбрали детский квест. Сначала не сразу находили объекты, зато потом
А
Алёна
3 мая 2025
Квест действительно увлекательный!
Первый раз у нас была экскурсия в таком формате, всем очень понравилось! И мне и мужу и бабушки и дочки 7 лет. Каждый нашёл что-то своё!
Мы проходили почти
Первый раз у нас была экскурсия в таком формате, всем очень понравилось! И мне и мужу и бабушки и дочки 7 лет. Каждый нашёл что-то своё!
Мы проходили почти
Я
ЯЩ
3 мая 2025
Очень понравилось, отличное дополнение даже если брали какие-либо обзорные экскурсии (нет повторов, много новых мест, которые можно пройти и не заметить)
Однозначно рекомендую! И по формату крайне удобно: гуляешь самостоятельно и смотришь, есть ли что-то рядом интересное
Однозначно рекомендую! И по формату крайне удобно: гуляешь самостоятельно и смотришь, есть ли что-то рядом интересное
И
Ирина
2 мая 2025
Очень понравился формат экскурсии. Можно ходить в своем темпе, в любых направлениях и в любое время. Екатерине спасибо за приятно и полезно проведенное время.
Елена
2 мая 2025
Интересный формат экскурсии, попробовали с детьми такое впервые. Понравилось то, что можно двигаться в своем темпе. А еще то, что экскурсия есть, но ее ведет не живой человек, а ты
Входит в следующие категории Твери
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