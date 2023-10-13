Волжский путьКто имел право одернуть Сталина? Откуда брались слоны в Петербурге? Зачем нужна цепь длиной 370 верст? Почему Александра II кормил крестьянин в своей избе? Витус Беринг, князь Ярослав, Анна Керн, космонавт Алексей Леонов и другие — что их привело сюда?

Маршрут проходит вдоль Волги, по Твери и окрестностям (до 40 км. от нее) и выбирается с учетом Ваших пожеланий. Река, лес, монастырь, оленья, страусиная фермы, самолеты… Наберем воды из родников! Длительность экскурсии — как пожелаете.

Важная информация • Экскурсия проводится на транспорте гида или туриста.

Надевайте удобную одежду и обувь.