Там, где неслась русская тройка
Я предлагаю Вам пройти насыщенный маршрут вдоль Волги, по Твери и окрестностям. Экскурсия индивидуальная — ее продолжительность и посещаемые места обговариваются с Вами отдельно. Перед нами раскроются волжские пейзажи: берега, ручьи, чистое небо.
Заедем на родник, чтобы набрать прохладной воды, подышим свежим воздухом, прогуливаясь по Монахову лесу.
Заедем на родник, чтобы набрать прохладной воды, подышим свежим воздухом, прогуливаясь по Монахову лесу.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Волжский путьКто имел право одернуть Сталина? Откуда брались слоны в Петербурге? Зачем нужна цепь длиной 370 верст? Почему Александра II кормил крестьянин в своей избе? Витус Беринг, князь Ярослав, Анна Керн, космонавт Алексей Леонов и другие — что их привело сюда?
Маршрут проходит вдоль Волги, по Твери и окрестностям (до 40 км. от нее) и выбирается с учетом Ваших пожеланий. Река, лес, монастырь, оленья, страусиная фермы, самолеты… Наберем воды из родников! Длительность экскурсии — как пожелаете.
Важная информация • Экскурсия проводится на транспорте гида или туриста.
Надевайте удобную одежду и обувь.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с гидомЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- С Вами свяжется гид
- Чтобы договориться о деталях экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Твери
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Тверь
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
площадь Михаила Тверского
Сегодня
15 окт
16 окт
17 окт
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Открывая Тверь
Обзорная экскурсия по историческому центру старинного города
15 окт
16 окт
18 окт
19 окт
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: истории и легенды
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
у памятника Михаилу Тверскому
Завтра
21 окт
22 окт
23 окт
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии