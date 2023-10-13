Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь

Там, где неслась русская тройка

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Ответы на вопросы
Я предлагаю Вам пройти насыщенный маршрут вдоль Волги, по Твери и окрестностям. Экскурсия индивидуальная — ее продолжительность и посещаемые места обговариваются с Вами отдельно. Перед нами раскроются волжские пейзажи: берега, ручьи, чистое небо.

Заедем на родник, чтобы набрать прохладной воды, подышим свежим воздухом, прогуливаясь по Монахову лесу.
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Волжский путьКто имел право одернуть Сталина? Откуда брались слоны в Петербурге? Зачем нужна цепь длиной 370 верст? Почему Александра II кормил крестьянин в своей избе? Витус Беринг, князь Ярослав, Анна Керн, космонавт Алексей Леонов и другие — что их привело сюда?
Маршрут проходит вдоль Волги, по Твери и окрестностям (до 40 км. от нее) и выбирается с учетом Ваших пожеланий. Река, лес, монастырь, оленья, страусиная фермы, самолеты… Наберем воды из родников! Длительность экскурсии — как пожелаете.
Важная информация • Экскурсия проводится на транспорте гида или туриста.
Надевайте удобную одежду и обувь.

По договоренности с гидом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • С Вами свяжется гид
  • Чтобы договориться о деталях экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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