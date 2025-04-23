Отроч монастырь – экскурсии в Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Отроч монастырь» в Твери, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Там, где неслась русская тройка
Пройдите по историческому маршруту вдоль Волги. Вдохновляющие пейзажи, интересные факты и уникальные места ждут вас на этой экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
3 мая в 13:00
7700 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
С ветерком по Твери на моём автомобиле
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 апреля 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Очень хорошая экскурсия! Прекрасный гид, любящий и знающий свой город. Время пролетело незаметно, посмотрели все основные места города.
  • Е
    Елена
    17 апреля 2025
    Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
    Спасибо огромное Сергею Кемову и Наталье за чудесную экскурсию. В Твери были первый раз. Получили полное впечатление о городе, его истории и современности.
  • А
    Александра
    15 апреля 2025
    Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
    Спасибо Сергею за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересные факты об архитектуре, истории, горожанах помогли нам составить объемное впечатление о Твери. Сергей, без преувеличения, знаток своего родного города и прекрасный экскурсовод! Тверь нам очень понравилась, хочется вернуться сюда ещё.
  • Г
    Галина
    2 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
    Добрый день. Экскурсия по Твери получилась замечательной. Экскурсовод Елена провела по маршруту где мы увидели Тверь во всей красе. Информации
    читать дальше

    получили много, было интересно. Мы были в городе первый раз и после экскурсии решили, что не последний. Нам захотелось еще посетить церкви, путевой дворец, пройтись по другому берегу Волги и просто погулять по городу. Понравилось что в городе чисто, хорошо ходит транспорт и люди доброжелательные. Нашей группе в количестве 5 человек все понравилось. Спасибо за организацию.

  • К
    Ксения
    20 марта 2025
    Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
    В начале февраля были на экскурсии по Твери и окрестностям. Очень понравилось, все наши пожелания были учтены, и город посмотрели (Морозовский
    читать дальше

    городок, 200-летний дуб и многое другое), и Савватьеву пустынь посетили, набрав по дороге родниковой воды. Обогатились знаниями об истории и достопримечательностях Твери и ее окрестностей, получили полезные советы по интересным местам, которые посетили в следующие дни.

  • А
    Анастасия
    11 марта 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
    Экскурсия прошла хорошо, встретились вовремя, найти было точку встречи просто. Обошли центр, послушали историю города. Город очень красивый, уютный. Гид Лариса
    читать дальше

    немного не структурированно рассказывала, было ощущение, что программу придумывает на ходу. Хотелось больше истории основания, Екатерининских времен. Но общее впечатление положительное!

  • Н
    Наталья
    30 января 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
    читать дальше

    наши пожелания, очень интересно рассказал и показал основные знаковые для Твери места, во многом этот город открылся по новому, благодаря именно Игорю. Экскурсия продлилась более заявленного времени, но никто никуда не подгонял никого, всё прошло очень замечательно. Благодарим за интереснейшее времяпровождение. Однозначно советую данное агенство и гида. 100 из 100

  • Е
    Елена
    13 января 2025
    Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
    Очень интересная экскурсия и гид Надежда Романовна. На автомобиле удалось посмотреть гораздо больше, чем на пешей экскурсии.
  • М
    Мария
    9 января 2025
    Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
    В деталях узнали историю становления Тверского княжества

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Отроч монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
  2. Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
  4. С ветерком по Твери на моём автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в мае 2025
Сейчас в Твери в категории "Отроч монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 7700. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Отроч монастырь», 114 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль