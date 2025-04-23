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получили много, было интересно. Мы были в городе первый раз и после экскурсии решили, что не последний. Нам захотелось еще посетить церкви, путевой дворец, пройтись по другому берегу Волги и просто погулять по городу. Понравилось что в городе чисто, хорошо ходит транспорт и люди доброжелательные. Нашей группе в количестве 5 человек все понравилось. Спасибо за организацию.