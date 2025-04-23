Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Там, где неслась русская тройка
Пройдите по историческому маршруту вдоль Волги. Вдохновляющие пейзажи, интересные факты и уникальные места ждут вас на этой экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
3 мая в 13:00
7700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 апреля 2025Очень хорошая экскурсия! Прекрасный гид, любящий и знающий свой город. Время пролетело незаметно, посмотрели все основные места города.
- ЕЕлена17 апреля 2025Спасибо огромное Сергею Кемову и Наталье за чудесную экскурсию. В Твери были первый раз. Получили полное впечатление о городе, его истории и современности.
- ААлександра15 апреля 2025Спасибо Сергею за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересные факты об архитектуре, истории, горожанах помогли нам составить объемное впечатление о Твери. Сергей, без преувеличения, знаток своего родного города и прекрасный экскурсовод! Тверь нам очень понравилась, хочется вернуться сюда ещё.
- ГГалина2 апреля 2025Добрый день. Экскурсия по Твери получилась замечательной. Экскурсовод Елена провела по маршруту где мы увидели Тверь во всей красе. Информации
- ККсения20 марта 2025В начале февраля были на экскурсии по Твери и окрестностям. Очень понравилось, все наши пожелания были учтены, и город посмотрели (Морозовский
- ААнастасия11 марта 2025Экскурсия прошла хорошо, встретились вовремя, найти было точку встречи просто. Обошли центр, послушали историю города. Город очень красивый, уютный. Гид Лариса
- ННаталья30 января 2025Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
- ЕЕлена13 января 2025Очень интересная экскурсия и гид Надежда Романовна. На автомобиле удалось посмотреть гораздо больше, чем на пешей экскурсии.
- ММария9 января 2025В деталях узнали историю становления Тверского княжества
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Отроч монастырь»
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