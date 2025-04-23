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наши пожелания, очень интересно рассказал и показал основные знаковые для Твери места, во многом этот город открылся по новому, благодаря именно Игорю. Экскурсия продлилась более заявленного времени, но никто никуда не подгонял никого, всё прошло очень замечательно. Благодарим за интереснейшее времяпровождение. Однозначно советую данное агенство и гида. 100 из 100