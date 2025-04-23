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Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Завтра в 12:30
3 мая в 15:30
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Там, где неслась русская тройка
Пройдите по историческому маршруту вдоль Волги. Вдохновляющие пейзажи, интересные факты и уникальные места ждут вас на этой экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 14:00
2 мая в 14:00
7700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6700 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7950223 апреля 2025Познавательная экскурсия. Понравилось. Экскурсовод Виктория даёт исчерпывающую информацию о достопримечательностях Твери. Благодарю.
- ССветлана23 апреля 2025Очень хорошая экскурсия! Прекрасный гид, любящий и знающий свой город. Время пролетело незаметно, посмотрели все основные места города.
- ССветлана21 апреля 2025Прекрасный гид, лёгкий увлекательный информативный рассказ об истории города. Экскурсия оставляет приятное послевкусие, хочется ещё послушать.
- ЕЕлена21 апреля 2025Очень понравился гид -Виктория; материал преподнесла в очень доступной форме - душевно и доступно. Рекомендую!!!
- ЕЕлена17 апреля 2025Спасибо огромное Сергею Кемову и Наталье за чудесную экскурсию. В Твери были первый раз. Получили полное впечатление о городе, его истории и современности.
- ААлександра15 апреля 2025Спасибо Сергею за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересные факты об архитектуре, истории, горожанах помогли нам составить объемное впечатление о Твери. Сергей, без преувеличения, знаток своего родного города и прекрасный экскурсовод! Тверь нам очень понравилась, хочется вернуться сюда ещё.
- ККсения20 марта 2025В начале февраля были на экскурсии по Твери и окрестностям. Очень понравилось, все наши пожелания были учтены, и город посмотрели (Морозовский
- ННаталья30 января 2025Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Старицкий Свято-Успенский монастырь»
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